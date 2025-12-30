Policiales
Imputan a un empleado por robar fotos íntimas del celular de una clienta
La Ciudad
Aprobó 13 materias y decía ser abogado: una estafa de $54 millones en Sunchales
La Ciudad
Estudian una flexibilización en la asistencia perfecta y otro incentivo económico
Economía
Los jubilados santafesinos sufren una fuerte pérdida de ingresos y consumo
OVACIÓN
En Newell's, Luciano Herrera es el único que resistió la limpieza del nuevo ciclo
Política
El rector de la UNR criticó a Losada y Galaretto por votar el ajuste a la educación
Ovación
Regresa a un equipo rosarino un arquero que marcó un impactante récord en el país
Ovación
La Princesita Bermúdez es la única campeona mundial de boxeo que tiene el país
La Ciudad
El tiempo en Rosario: martes algo nublado y otra vez con mucho calor
Salud
Hantavirus: murió una mujer de Ybarlucea y son 3 los fallecidos en Santa Fe
LA CIUDAD
"Fue el peor año de la historia del taxi en Rosario": el sector perdió 800 puestos
La Ciudad
El Castagnino incorpora un zócalo y se expande con más de 2 millones de dólares
Información General
Lo filmaron al vandalizar un área protegida y ahora salió a pedir disculpas
LA REGION
Un automovilista se estrelló contra una alcantarilla y murió en la ruta A012
Zoom
Nuevo parte médico sobre Christian Petersen: sigue internado y está estable
Política
Cristina Kirchner presenta "una lenta recuperación" y seguirá internada
Política
La Justicia declaró la nulidad del protocolo antipiquetes de Bullrich
La Ciudad
Con un vuelo sanitario debutó la nueva pista del aeropuerto de Rosario
La Ciudad
Pago anticipado de la TGI: cómo acceder al 15 % de descuento anual
Salud
Año Nuevo: ¿es necesario sedar a las mascotas para que no sufran los ruidos?