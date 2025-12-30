El día en imágenes alrededor del mundo

30 de diciembre 2025 · 13:37hs
Viajeros hacen cola para acceder al Eurostar en la estación internacional de St. Pancras, Londres, el martes 30 de diciembre de 2025. (Foto AP/Alberto Pezzali)

Palestinos pasan por una calle rodeada de edificios destruidos durante las operaciones aéreas y terrestres israelíes en el barrio de Sheikh Radwan, en la ciudad de Gaza, el martes 30 de diciembre de 2025. (Foto AP/Abdel Kareem Hana)

La gente se reúne tras barricadas afuera del hospital donde murió la ex primera ministra de Bangladesh, Khaleda Zia, en Dhaka, Bangladesh, el martes 30 de diciembre de 2025. (Foto AP/Mahmud Hossain Opu))

Viajeros desembarcan de un tren Eurostar en la estación Gare du Nord tras un incidente relacionado con el suministro eléctrico en una parte del Eurotúnel, que afectó al tráfico ferroviario y de lanzaderas, el martes 30 de diciembre de 2025 en París. (Foto AP/Christophe Ena)

El sol se pone sobre las tumbas de más de 8300 soldados de la Segunda Guerra Mundial en el Cementerio Americano de los Países Bajos en Margraten, Países Bajos, donde la Comisión de Monumentos de Batalla de los Estados Unidos retiró del centro de visitantes dos vitrinas en honor a los libertadores negros. (Foto AP/Peter Dejong)

Viajeros esperan en la estación Gare du Nord tras un incidente relacionado con el suministro eléctrico a los trenes ocurrido anoche en una parte del Eurotúnel, que afectó al tráfico ferroviario y de lanzaderas. Martes 30 de diciembre de 2025 en París. (Foto AP/Christophe Ena)

Reclutas participan en ejercicios militares en un centro de entrenamiento en la región de Zaporiyia, Ucrania, el 29 de diciembre de 2025. (Andriy Andriyenko/Servicio de prensa de la 65ta Brigada Mecanizada del ejército de Ucrania vía AP)

Una niña monta a caballo en el mar Báltico en Haffkrug, Alemania, la madrugada del martes 30 de diciembre de 2025. (Foto AP/Michael Probst)

Cientos de somalíes se congregan en el estadio de Mogadiscio para protestar contra el reconocimiento por parte de Israel de la región separatista de Somalilandia como nación independiente, en Mogadiscio, Somalia, el martes 30 de diciembre de 2025. (Foto AP/Farah Abdi Warsameh)

Una mujer judía de la secta haredí del burka se abre paso por el centro de Jerusalén, el martes 30 de diciembre de 2025. (Foto AP/Ohad Zwigenberg)

Un caza Mirage 2000 de Taiwán, pasa junto a un hangar en una base aérea en Hsinchu, en el norte de Taiwán, el 30 de diciembre de 2025. (AP Foto/Chiang Ying-ying)

Una niña se desliza por un tobogán de hielo con la forma del Kremlin para el festival Moscú Helado en el parque de la Victoria, Moscú, Rusia, el martes 30 de diciembre de 2025, mientras se ve al fondo el monumento a los Héroes de la Primera Guerra Mundial. (Foto AP/Pavel Bednyakov)

Agentes de policía se encuentran frente a la sucursal de la caja de ahorros en el distrito de Buer, en Gelsenkirchen, Alemania, el martes 30 de diciembre de 2025, tras un robo en la cámara acorazada. (Christoph Reichwein/dpa vía AP)

Foto proporcionada por el Cuerpo Federal de Seguridad Vial, escena del accidente del boxeador británico Anthony Joshua en Lagos, Nigeria, el lunes 29 de diciembre de 2025. (Federal Road Safety Corps vía AP)

La gente reza en la playa de Copacabana durante una ceremonia en honor a Yemanjá, la diosa del mar de la religión yoruba, en Río de Janeiro, el lunes 29 de diciembre de 2025. (Foto AP/Bruna Prado)

Visitantes recorren una exposición del Palacio de Verano que muestra un caballo gigante para dar la bienvenida al Año del Caballo 2026, según el zodíaco chino, en un centro comercial de Pekín, el lunes 29 de diciembre de 2025. (Foto AP/Andy Wong)

