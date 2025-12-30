Policiales Imputan a un empleado por robar fotos íntimas del celular de una clienta

La Ciudad Aprobó 13 materias y decía ser abogado: una estafa de $54 millones en Sunchales

La Ciudad Estudian una flexibilización en la asistencia perfecta y otro incentivo económico

Economía Los jubilados santafesinos sufren una fuerte pérdida de ingresos y consumo

Por Aníbal Fucaraccio OVACIÓN En Newell's, Luciano Herrera es el único que resistió la limpieza del nuevo ciclo

Política El rector de la UNR criticó a Losada y Galaretto por votar el ajuste a la educación

Ovación Regresa a un equipo rosarino un arquero que marcó un impactante récord en el país

Ovación La Princesita Bermúdez es la única campeona mundial de boxeo que tiene el país

La Ciudad El tiempo en Rosario: martes algo nublado y otra vez con mucho calor

Por Florencia O’Keeffe Salud Hantavirus: murió una mujer de Ybarlucea y son 3 los fallecidos en Santa Fe

LA CIUDAD "Fue el peor año de la historia del taxi en Rosario": el sector perdió 800 puestos

La Ciudad El Castagnino incorpora un zócalo y se expande con más de 2 millones de dólares

Información General Lo filmaron al vandalizar un área protegida y ahora salió a pedir disculpas

LA REGION Un automovilista se estrelló contra una alcantarilla y murió en la ruta A012

Zoom Nuevo parte médico sobre Christian Petersen: sigue internado y está estable

Política Cristina Kirchner presenta "una lenta recuperación" y seguirá internada

Política La Justicia declaró la nulidad del protocolo antipiquetes de Bullrich

La Ciudad Con un vuelo sanitario debutó la nueva pista del aeropuerto de Rosario

La Ciudad Pago anticipado de la TGI: cómo acceder al 15 % de descuento anual