23 de diciembre 2025 · 13:49hs
Un empleado palestino del Hotel The Walled Off, diseñado por el artista callejero anónimo Banksy y ahora un negocio independiente, reabre sus puertas después de más de dos años de cierre tras la guerra de Gaza, en la ciudad cisjordana de Belén, el martes 23 de diciembre de 2025. (Foto AP/Nasser Nasser)

La caravana del presidente Donald Trump se dirige al Trump International Golf Club, el martes 23 de diciembre de 2025, en West Palm Beach, Florida. (Foto AP/Alex Brandon)

Una anciana herida mira por su ventana rota mientras un dron ruso impacta un edificio de apartamentos en Kiev, Ucrania, el martes 23 de diciembre de 2025. (Foto AP/Efrem Lukatsky)

Cristianos paquistaníes participan en un desfile navideño en Lahore, Pakistán, el martes 23 de diciembre de 2025. (Foto AP/K.M. Chaudhary)

Obreros instalan rejas metálicas de seguridad en la ventana donde los ladrones irrumpieron en el Museo del Louvre el martes 23 de diciembre de 2025 en París. (Foto AP/Emma Da Silva)

Turistas observan la estatua del faraón Ramsés II en el Gran Museo Egipcio de Giza, Egipto, el martes 23 de diciembre de 2025. (Foto AP/Amr Nabil)

Un activista de Vishwa Hindu Parishad, una prominente organización nacionalista hindú de derecha, hace un gesto mientras es detenido por la policía durante una protesta cerca de la Alta Comisión Adjunta de Bangladesh, alegando que grupos bangladesíes atacan injustamente a los indios, en Mumbai, India, el martes 23 de diciembre de 2025. (Foto AP/Rafiq Maqbool)

La gente canta villancicos en Yakarta, Indonesia, el martes 23 de diciembre de 2025. (Foto AP/Dita Alangkara)

Luchadoras se presentan durante un espectáculo de lucha libre con entrada en El Alto, Bolivia, el sábado 3 de mayo de 2025. (Foto AP/Juan Karita)

Visitantes observan la primera barca solar del rey Keops en el Gran Museo Egipcio de Giza, Egipto, el martes 23 de diciembre de 2025. (Foto AP/Amr Nabil)

Los aficionados llegan para el día 13 del campeonato mundial de dardos Paddy Power en Alexandra Palace, Londres, Inglaterra. Fotografía: Adam Davy/PA

Storm McBain da los últimos retoques a su exposición navideña en su casa de Framwellgate Moor, que tardó cuatro semanas en instalarse, Durham, Inglaterra. Fotografía: Owen Humphreys/PA

La gente participa en una protesta contra la confiscación por parte de las fuerzas estadounidenses de dos barcos que transportaban petróleo venezolano, Caracas, Venezuela. Fotografía: Ronald Peña R/EPA

La activista climática Greta Thunberg se sienta frente a las oficinas de Aspen Insurance en Londres, Inglaterra, durante una protesta en apoyo a los manifestantes de Acción Palestina en huelga de hambre en prisión. (Prisioneros por Palestina vía AP)

Liam Gallagher observa el ataúd mientras es colocado en el coche fúnebre tras el funeral del exbajista de Stone Roses y Primal Scream, Gary Mounfield, conocido como Mani, en la Catedral de Manchester, Inglaterra, tras su fallecimiento a los 63 años, el lunes 22 de diciembre de 2025. (Peter Byrne/PA vía AP)

Acción del Shetland Pony Grand National en el segundo día del London International Horse Show, el viernes 19 de diciembre de 2025. (Ben Whitley/PA vía AP)

