Trump quiere lograr la paz entre Rusia y Ucrania: "Estamos mucho más cerca"

El presidente Donald Trump aseguró este domingo que el mandatario ucraniano Volodímir Zelenski y el presidente ruso Vladímir Putin realmente quieren la paz, mientras daba la bienvenida al “valiente” líder ucraniano para conversaciones en su resort de Florida.

“Los dos líderes quieren que esto termine”, dijo Trump al inicio de la reunión en Mar-a-Lago. Antes de que llegara Zelenski, Trump habló con Putin por teléfono durante más de una hora y planeaba hablar con él nuevamente poco después.

Al recibir a Zelenski en Mar-a-Lago, Trump dijo de él: “Este caballero ha trabajado muy duro, y es muy valiente, y su gente es muy valiente”.

El mandatario estadounidense dijo que logró “un gran avance” en las conversaciones con su par ucraniano. “Estamos mucho más cerca, quizá muy cerca” de poner fin al conflicto, dijo, y antes de la reunión privada había afirmado: "Estamos en la fase final de las negociaciones y ya veremos qué pasa. De lo contrario, esto va a prolongarse durante mucho tiempo”.

Junto a Trump, Zelenski declaró que discutiría cuestiones de concesiones territoriales con Trump, que hasta ahora fueron una línea roja para su país. Agregó que sus negociadores y los de Trump “han discutido cómo avanzar paso a paso y acercar la paz” y continuarían haciéndolo en la reunión.

El asesor de asuntos exteriores de Putin, Yuri Ushakov, dijo que la charla con Rusia fue una llamada iniciada por la parte estadounidense, duró más de una hora y fue “amistosa, benevolente y profesional”. Ushakov indicó que Trump y Putin acordaron hablar nuevamente “prontamente” después de la reunión de Trump con Zelenski.

Pero Ushakov agregó que se necesita una “decisión política audaz y responsable de Kiev” sobre la región del Donbas, ferozmente disputada en el este de Ucrania, y otros asuntos en disputa para que haya un “cese completo” de las hostilidades.