29 de diciembre 2025 · 13:46hs
Un tren de mercancías descarrilado yace sobre la vía en el distrito de Hildesheim tras un accidente en Elze, Alemania, el lunes 29 de diciembre de 2025. (Julian Stratenschulte/dpa vía AP)

Un tren de mercancías descarrilado yace sobre la vía en el distrito de Hildesheim tras un accidente en Elze, Alemania, el lunes 29 de diciembre de 2025. (Julian Stratenschulte/dpa vía AP)

Una intensa nevada cae en el centro comercial Nicollet el domingo 28 de diciembre de 2025, en Minneapolis. (Jerry Holt/Star Tribune vía AP)

Una intensa nevada cae en el centro comercial Nicollet el domingo 28 de diciembre de 2025, en Minneapolis. (Jerry Holt/Star Tribune vía AP)

Budistas camboyanos se sientan antes de la ceremonia de oración por la paz en Phnom Penh, Camboya, el lunes 29 de diciembre de 2025. (Foto AP/Heng Sinith)

Budistas camboyanos se sientan antes de la ceremonia de oración por la paz en Phnom Penh, Camboya, el lunes 29 de diciembre de 2025. (Foto AP/Heng Sinith)

Palestinos observan las tiendas improvisadas de un campamento para desplazados, instalado en una zona de la ciudad de Gaza, el lunes 29 de diciembre de 2025. (Foto AP/Jehad Alshrafi)

Palestinos observan las tiendas improvisadas de un campamento para desplazados, instalado en una zona de la ciudad de Gaza, el lunes 29 de diciembre de 2025. (Foto AP/Jehad Alshrafi)

El presidente Donald Trump y su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, salen de una conferencia de prensa conjunta en el club Mar-a-Lago de Trump, el domingo 28 de diciembre de 2025, en Palm Beach, Florida. (AP Foto/Alex Brandon)

El presidente Donald Trump y su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, salen de una conferencia de prensa conjunta en el club Mar-a-Lago de Trump, el domingo 28 de diciembre de 2025, en Palm Beach, Florida. (AP Foto/Alex Brandon)

Los participantes interactúan en el festival Els Enfarinats, una batalla de harina, huevos y petardos, en la localidad de Ibi, cerca de Alicante, España, el domingo 28 de diciembre de 2025. (Foto AP/Alberto Saiz)

Los participantes interactúan en el festival Els Enfarinats, una batalla de harina, huevos y petardos, en la localidad de Ibi, cerca de Alicante, España, el domingo 28 de diciembre de 2025. (Foto AP/Alberto Saiz)

Los participantes interactúan en el festival Els Enfarinats, una batalla de harina, huevos y petardos, en la localidad de Ibi, cerca de Alicante, España, el domingo 28 de diciembre de 2025. (Foto AP/Alberto Saiz)

Los participantes interactúan en el festival Els Enfarinats, una batalla de harina, huevos y petardos, en la localidad de Ibi, cerca de Alicante, España, el domingo 28 de diciembre de 2025. (Foto AP/Alberto Saiz)

La actividad explosiva se concentra en el cráter noreste del Monte Etna, mientras continúa la erupción iniciada el 24 de diciembre, en Sicilia, Italia, el lunes 29 de diciembre de 2025. (Foto AP/Salvatore Allegra)

La actividad explosiva se concentra en el cráter noreste del Monte Etna, mientras continúa la erupción iniciada el 24 de diciembre, en Sicilia, Italia, el lunes 29 de diciembre de 2025. (Foto AP/Salvatore Allegra)

Manifestantes marchan en el centro de Teherán, Irán, contra la situación económica del país, el lunes 29 de diciembre de 2025. (Foto, agencia de noticias Fars vía AP)

Manifestantes marchan en el centro de Teherán, Irán, contra la situación económica del país, el lunes 29 de diciembre de 2025. (Foto, agencia de noticias Fars vía AP)

Un guía turístico, toma una foto de un turista con su camello decorado para celebrar la Navidad y el Año Nuevo en el sitio histórico de las Pirámides de Giza, en las afueras de El Cairo, Egipto, el lunes 29 de diciembre de 2025. (Foto AP/Mayar Mokhtar)

Un guía turístico, toma una foto de un turista con su camello decorado para celebrar la Navidad y el Año Nuevo en el sitio histórico de las Pirámides de Giza, en las afueras de El Cairo, Egipto, el lunes 29 de diciembre de 2025. (Foto AP/Mayar Mokhtar)

Un puesto de ropa de segunda mano en un mercado junto a la carretera. El frío y la densa niebla arrasaron el país, Chattogram, Bangladés. Fotografía: Md Rafayat Haque Khan/Zuma Press Wire/Shutterstock

Un puesto de ropa de segunda mano en un mercado junto a la carretera. El frío y la densa niebla arrasaron el país, Chattogram, Bangladés. Fotografía: Md Rafayat Haque Khan/Zuma Press Wire/Shutterstock

El receptor abierto de los San Francisco 49ers, Ricky Pearsall, es presentado antes de un partido de la NFL contra los Chicago Bears en Santa Clara, California, EE. UU.. Fotografía: Eakin Howard/AP

El receptor abierto de los San Francisco 49ers, Ricky Pearsall, es presentado antes de un partido de la NFL contra los Chicago Bears en Santa Clara, California, EE. UU.. Fotografía: Eakin Howard/AP

La gente se lanza desde un muelle en el suburbio costero de Henley para escapar del calor y de las condiciones sofocantes, ya que las temperaturas veraniegas alcanzan los 39 ºC, Adelaida, Australia. Fotografía: Amer Ghazzal/Shutterstock

La gente se lanza desde un muelle en el suburbio costero de Henley para escapar del calor y de las condiciones sofocantes, ya que las temperaturas veraniegas alcanzan los 39 ºC, Adelaida, Australia. Fotografía: Amer Ghazzal/Shutterstock

Visitantes recorren una exposición del Palacio de Verano que muestra un caballo gigante para dar la bienvenida al Año del Caballo 2026, según el zodíaco chino, en un centro comercial de Pekín, el lunes 29 de diciembre de 2025. (Foto AP/Andy Wong)

Visitantes recorren una exposición del Palacio de Verano que muestra un caballo gigante para dar la bienvenida al Año del Caballo 2026, según el zodíaco chino, en un centro comercial de Pekín, el lunes 29 de diciembre de 2025. (Foto AP/Andy Wong)

La activista climática Greta Thunberg se sienta frente a las oficinas de Aspen Insurance en Londres, Inglaterra, durante una protesta en apoyo a los manifestantes de Acción Palestina en huelga de hambre en prisión. (Prisioneros por Palestina vía AP)

Liam Gallagher observa el ataúd mientras es colocado en el coche fúnebre tras el funeral del exbajista de Stone Roses y Primal Scream, Gary Mounfield, conocido como Mani, en la Catedral de Manchester, Inglaterra, tras su fallecimiento a los 63 años, el lunes 22 de diciembre de 2025. (Peter Byrne/PA vía AP)

