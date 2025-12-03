El día en imágenes alrededor del mundo

El día en imágenes alrededor del mundo

La Capital | El Mundo | actualidad
3 de diciembre 2025 · 13:58hs
el dia01
Militantes de la Yihad Islámica y Hamás entregan una bolsa para cadáveres que se cree contiene los restos de un rehén fallecido, a la Cruz Roja para su traslado a las autoridades israelíes, en Beit Lahiya, en el norte de la Franja de Gaza, el miércoles 3 de diciembre de 2025. (Foto AP/Jehad Alshrafi)

Militantes de la Yihad Islámica y Hamás entregan una bolsa para cadáveres que se cree contiene los restos de un rehén fallecido, a la Cruz Roja para su traslado a las autoridades israelíes, en Beit Lahiya, en el norte de la Franja de Gaza, el miércoles 3 de diciembre de 2025. (Foto AP/Jehad Alshrafi)

el dia02
El rey Carlos III de Gran Bretaña pasa revista a la guardia de honor durante una ceremonia de bienvenida al presidente alemán Frank-Walter Steinmeier en el Castillo de Windsor, Inglaterra, el miércoles 3 de diciembre de 2025. (Andrew Matthews/Pool Photo vía AP)

El rey Carlos III de Gran Bretaña pasa revista a la guardia de honor durante una ceremonia de bienvenida al presidente alemán Frank-Walter Steinmeier en el Castillo de Windsor, Inglaterra, el miércoles 3 de diciembre de 2025. (Andrew Matthews/Pool Photo vía AP)

el dia03
La esposa del presidente alemán Frank-Walter Steinmeier, Elke Büdenbender, y la reina Camila llegan en la carroza oficial australiana para una bienvenida ceremonial en el Castillo de Windsor, en Windsor, Inglaterra, el miércoles 3 de diciembre de 2025. (Andrew Matthews/Pool Photo vía AP)

La esposa del presidente alemán Frank-Walter Steinmeier, Elke Büdenbender, y la reina Camila llegan en la carroza oficial australiana para una bienvenida ceremonial en el Castillo de Windsor, en Windsor, Inglaterra, el miércoles 3 de diciembre de 2025. (Andrew Matthews/Pool Photo vía AP)

el dia04
La gente se manifiesta para conmemorar el primer aniversario de la crisis de la ley marcial frente a la Asamblea Nacional en Seúl, Corea del Sur, el miércoles 3 de diciembre de 2025. (Foto AP/Ahn Young-joo)

La gente se manifiesta para conmemorar el primer aniversario de la crisis de la ley marcial frente a la Asamblea Nacional en Seúl, Corea del Sur, el miércoles 3 de diciembre de 2025. (Foto AP/Ahn Young-joo)

el dia05
El presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier con su esposa Elke Büdenbender y el rey Carlos III de Gran Bretaña y la reina Camila observan el paso de soldados a caballo durante la ceremonia de bienvenida al inicio de su visita de Estado al Reino Unido, en el Castillo de Windsor, Inglaterra, el miércoles 3 de diciembre de 2025. (Foto AP/Kin Cheung, Pool)

El presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier con su esposa Elke Büdenbender y el rey Carlos III de Gran Bretaña y la reina Camila observan el paso de soldados a caballo durante la ceremonia de bienvenida al inicio de su visita de Estado al Reino Unido, en el Castillo de Windsor, Inglaterra, el miércoles 3 de diciembre de 2025. (Foto AP/Kin Cheung, Pool)

el dia06
La española Laia Aleixandri y la alemana Sjoeke Nuesken (al fondo) caen al suelo durante la final de la Liga de Naciones Femenina entre España y Alemania en Madrid, el martes 2 de diciembre de 2025. (Foto AP/Manu Fernandez)

La española Laia Aleixandri y la alemana Sjoeke Nuesken (al fondo) caen al suelo durante la final de la Liga de Naciones Femenina entre España y Alemania en Madrid, el martes 2 de diciembre de 2025. (Foto AP/Manu Fernandez)

el dia07
Una mujer observa las torres de oficinas en el centro de Frankfurt, Alemania, el miércoles 3 de diciembre de 2025. (Foto AP/Michael Probst)

Una mujer observa las torres de oficinas en el centro de Frankfurt, Alemania, el miércoles 3 de diciembre de 2025. (Foto AP/Michael Probst)

el dia08
Soldados belgas portan el ataúd, envuelto en la bandera, de un soldado belga fallecido durante un ejercicio de entrenamiento en Pabrade, durante la ceremonia fúnebre en Vilna, Lituania, el miércoles 3 de diciembre de 2025. (Foto AP/Mindaugas Kulbis)

Soldados belgas portan el ataúd, envuelto en la bandera, de un soldado belga fallecido durante un ejercicio de entrenamiento en Pabrade, durante la ceremonia fúnebre en Vilna, Lituania, el miércoles 3 de diciembre de 2025. (Foto AP/Mindaugas Kulbis)

el dia10
Una mujer se encuentra dentro de su casa inundada en Pidie Jaya, provincia de Aceh, Indonesia, el miércoles 3 de diciembre de 2025. (Foto AP/Reza Saifullah)

Una mujer se encuentra dentro de su casa inundada en Pidie Jaya, provincia de Aceh, Indonesia, el miércoles 3 de diciembre de 2025. (Foto AP/Reza Saifullah)

el dia11
Novios se preparan para una ceremonia nupcial multitudinaria en la mezquita Istiqlal de Yakarta, Indonesia, el miércoles 3 de diciembre de 2025. (Foto AP/Tatan Syuflana)

Novios se preparan para una ceremonia nupcial multitudinaria en la mezquita Istiqlal de Yakarta, Indonesia, el miércoles 3 de diciembre de 2025. (Foto AP/Tatan Syuflana)

el dia12
Un hombre reza a lo largo de un camino mientras las palomas pasan volando en una mañana llena de niebla. La 23ª cumbre anual India-Rusia comienza el jueves, Delhi, India. Fotografía: Manan Vatsyayana/AFP/Getty Images

Un hombre reza a lo largo de un camino mientras las palomas pasan volando en una mañana llena de niebla. La 23ª cumbre anual India-Rusia comienza el jueves, Delhi, India. Fotografía: Manan Vatsyayana/AFP/Getty Images

el dia13
La gente contempla una instalación del artista británico Es Devlin. Library of Us es una estantería triangular giratoria de 15 metros de longitud (50 pies) que contiene 2.500 libros que han marcado la vida del artista. Está expuesto en Art Basel Miami Beach, Miami, EE. UU.. Fotografía: Chandan Khanna/AFP/Getty Images

La gente contempla una instalación del artista británico Es Devlin. Library of Us es una estantería triangular giratoria de 15 metros de longitud (50 pies) que contiene 2.500 libros que han marcado la vida del artista. Está expuesto en Art Basel Miami Beach, Miami, EE. UU.. Fotografía: Chandan Khanna/AFP/Getty Images

el dia14
Los robots demuestran su habilidad boxística ante un público en una exhibición en Tokio, Japón. Fotografía: Greg Baker/AFP/Getty Images

Los robots demuestran su habilidad boxística ante un público en una exhibición en Tokio, Japón. Fotografía: Greg Baker/AFP/Getty Images

el dia09
Un hombre sostiene

Un hombre sostiene "Reconciliación", las memorias recién publicadas del exrey español Juan Carlos I, en una librería de Madrid, España, el miércoles 3 de diciembre de 2025. (Foto AP/Manu Fernandez)

Personas sostienen una pancarta con la leyenda Alto a la austeridad durante una manifestación por aumentos salariales y contra la austeridad, en París, el martes 2 de diciembre de 2025. (Foto AP/Christophe Ena)

El día en imágenes alrededor del mundo

Militares rumanos en formación antes del desfile militar del Día Nacional, en Bucarest, Rumania, el lunes 1 de diciembre de 2025. (Foto AP/Andreea Alexandru)

El día en imágenes alrededor del mundo

actualidad imágenes mundo
Noticias relacionadas
Policías en una excavadora durante una operación para derribar barricadas instaladas por bandas de narcotraficantes en la favela Cidade de Deus, en Río de Janeiro, el viernes 28 de noviembre de 2025. (Foto AP/Bruna Prado)

El día en imágenes alrededor del mundo

El globo Buzz Lightyear flota por la Sexta Avenida durante el Desfile del Día de Acción de Gracias de Macys, el jueves 27 de noviembre de 2025, en Nueva York. (Foto AP/Eduardo Munoz Alvarez)

El día en imágenes alrededor del mundo

Personas pasan en bicicleta junto a carteles de proyectos residenciales que anuncian los próximos eventos deportivos, en vísperas de la Asamblea General de Deportes de la Commonwealth en Glasgow para la aprobación formal de la ciudad anfitriona, en Ahmedabad, India, el martes 25 de noviembre de 2025. (Foto AP/Ajit Solanki)

El día en imágenes alrededor del mundo

condenaron al expresidente de peru pedro castillo a 11 anos de prision

Condenaron al expresidente de Perú Pedro Castillo a 11 años de prisión

Ver comentarios

Robaron una joyería en el Alto Rosario y escaparon con el botín

Al menos dos personas, una de ellas armada, ingresaron al centro comercial y asaltaron una de las joyerías. Escaparon en una moto por calle Junín

Robaron una joyería en el Alto Rosario y escaparon con el botín
Mecheros Vip: declararon los cinco turistas argentinos detenidos por robar en un shopping en Miami
Información General

"Mecheros Vip": declararon los cinco turistas argentinos detenidos por robar en un shopping en Miami

Los últimos lotes frente al río: quiénes construirán las próximas torres de Rosario

Por Emmanuel Paz
Negocios

Los últimos lotes frente al río: quiénes construirán las próximas torres de Rosario

Feriado y asueto en diciembre: quiénes podrán descansar cuatro días seguidos
La Ciudad

Feriado y asueto en diciembre: quiénes podrán descansar cuatro días seguidos

Un motociclista murió tras chocar con una furgoneta en barrio Saladillo
La Ciudad

Un motociclista murió tras chocar con una furgoneta en barrio Saladillo

Armas, reuniones y motos robadas: tres condenados como miembros de la banda de Lucho Cantero
Policiales

Armas, reuniones y motos robadas: tres condenados como miembros de la banda de Lucho Cantero

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Vuelve a Newells un lateral que estaba a préstamo y salió campeón de la Copa Sudamericana

Vuelve a Newell's un lateral que estaba a préstamo y salió campeón de la Copa Sudamericana

Una mujer fue detenida por amenazar a otra para lograr cobrar una deuda

Una mujer fue detenida por amenazar a otra para lograr cobrar una deuda

Uno de los encargados de las inferiores de Newells renunció a días de las elecciones

Uno de los encargados de las inferiores de Newell's renunció a días de las elecciones

Feriado y asueto en diciembre: quiénes podrán descansar cuatro días seguidos

Feriado y asueto en diciembre: quiénes podrán descansar cuatro días seguidos

Armas, reuniones y motos robadas: tres condenados como miembros de la banda de Lucho Cantero

Armas, reuniones y motos robadas: tres condenados como miembros de la banda de Lucho Cantero

Lo más importante
Robaron una joyería en el Alto Rosario y escaparon con el botín
Policiales

Robaron una joyería en el Alto Rosario y escaparon con el botín

Mecheros Vip: declararon los cinco turistas argentinos detenidos por robar en un shopping en Miami

"Mecheros Vip": declararon los cinco turistas argentinos detenidos por robar en un shopping en Miami

Los últimos lotes frente al río: quiénes construirán las próximas torres de Rosario

Los últimos lotes frente al río: quiénes construirán las próximas torres de Rosario

Feriado y asueto en diciembre: quiénes podrán descansar cuatro días seguidos

Feriado y asueto en diciembre: quiénes podrán descansar cuatro días seguidos

Ovación
El equipo de los Messi tiene banca: quién será el poderoso patrocinador de Leones FC en la Primera C
OVACIÓN

El equipo de los Messi tiene banca: quién será el poderoso patrocinador de Leones FC en la Primera C

Cómo fue y cuántos chicos asistieron a la despedida de un buen año para las divisiones inferiores

Cómo fue y cuántos chicos asistieron a la despedida de un buen año para las divisiones inferiores

Confesó que sueña con jugar en Central pero el que lo busca un grande del país venido a menos

Confesó que sueña con jugar en Central pero el que lo busca un grande del país venido a menos

Todavía no volvió a Newells de un club donde fue campeón y  ya lo quiere otro equipo

Todavía no volvió a Newell's de un club donde fue campeón y  ya lo quiere otro equipo

Policiales
Agroactiva: Ford Argentina presentó su imponente stand con novedades y experiencias
Agroclave

Agroactiva: Ford Argentina presentó su imponente stand con novedades y experiencias

El salario mínimo, vital y móvil tendrá aumentos escalonados hasta agosto
Economía

El salario mínimo, vital y móvil tendrá aumentos escalonados hasta agosto

Detenido por darle un machetazo en la cabeza a un vecino en Nuevo Alberdi
POLICIALES

Detenido por darle un machetazo en la cabeza a un vecino en Nuevo Alberdi

Diputados: los libertarios llegan con ventaja a una sesión clave
Politica

Diputados: los libertarios llegan con ventaja a una sesión clave

Schmuck presidirá el Concejo Municipal por séptimo año consecutivo

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Schmuck presidirá el Concejo Municipal por séptimo año consecutivo

Una mujer fue detenida por amenazar a otra para lograr cobrar una deuda
Policiales

Una mujer fue detenida por amenazar a otra para lograr cobrar una deuda

La nafta premium ya supera los $2.000 en Rosario y anticipan subas en enero
La Ciudad

La nafta premium ya supera los $2.000 en Rosario y anticipan subas en enero

El tiempo en Rosario: un miércoles con mucho sol y el calor en aumento
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un miércoles con mucho sol y el calor en aumento

Derecho de admisión: 46 hinchas que realizaron pintadas en las calles no entrarán a estadios
LA CIUDAD

Derecho de admisión: 46 hinchas que realizaron pintadas en las calles no entrarán a estadios

Bancos contra las billeteras virtuales: Pagar salarios ahí es un peligro
Economía

Bancos contra las billeteras virtuales: "Pagar salarios ahí es un peligro"

Condenan a Tres Dedos, miembro de la banda narco de Rodríguez Granthon
Policiales

Condenan a Tres Dedos, miembro de la banda narco de Rodríguez Granthon

Detuvieron a 5 argentinos acusados de robar en un shopping en Miami
Información General

Detuvieron a 5 argentinos acusados de robar en un shopping en Miami

Palazo de Darío Benedetto a Bernardi por su salida de Newells: Me faltó el respeto
OVACIÓN

Palazo de Darío Benedetto a Bernardi por su salida de Newell's: "Me faltó el respeto"

Fue jugador y DT de Central y ahora dirigirá a un grande que ganó tres veces la Libertadores
OVACIÓN

Fue jugador y DT de Central y ahora dirigirá a un grande que ganó tres veces la Libertadores

Santa Fe al borde de un colapso productivo: Rabbia pide acciones inmediatas
La Región

Santa Fe al borde de un colapso productivo: Rabbia pide acciones inmediatas

Ya venden vuelos directos entre Rosario y Madrid: ¿cuánto cuesta el pasaje?
La Ciudad

Ya venden vuelos directos entre Rosario y Madrid: ¿cuánto cuesta el pasaje?

Preventiva para banda de La Cerámica y Nuevo Alberdi conducida desde la cárcel
Policiales

Preventiva para banda de La Cerámica y Nuevo Alberdi conducida desde la cárcel

Disney celebra el mes de la Navidad en Brasil con un parque temático gratuito
Información General

Disney celebra el mes de la Navidad en Brasil con un parque temático gratuito

Rosario envió su primera gran carga solidaria al Garrahan: 160 mil tapitas
La Ciudad

Rosario envió su primera gran carga solidaria al Garrahan: 160 mil tapitas

Caída del poder adquisitivo: ya transfirió $59,8 billones de los asalariados al capital
Economía

Caída del poder adquisitivo: ya transfirió $59,8 billones de los asalariados al capital

El Concejo avala que la Intendencia siga definiendo el precio del boleto
La Ciudad

El Concejo avala que la Intendencia siga definiendo el precio del boleto