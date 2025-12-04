El día en imágenes alrededor del mundo

4 de diciembre 2025 · 13:44hs
La gente camina sobre un puente de pontones en Sangam, la confluencia de los ríos Ganges, en Prayagraj, en el estado de Uttar Pradesh, norte de la India, el jueves 4 de diciembre de 2025. (Foto AP/Rajesh Kumar Singh)

La gente camina sobre un puente de pontones en Sangam, la confluencia de los ríos Ganges, en Prayagraj, en el estado de Uttar Pradesh, norte de la India, el jueves 4 de diciembre de 2025. (Foto AP/Rajesh Kumar Singh)

Obreros trabajan en una obra de construcción mientras sale una superluna en Ahmedabad, India, el jueves 4 de diciembre de 2025. (Foto AP/Ajit Solanki)

Obreros trabajan en una obra de construcción mientras sale una superluna en Ahmedabad, India, el jueves 4 de diciembre de 2025. (Foto AP/Ajit Solanki)

Emilea Zingas y Vadym Kolesnik, de Estados Unidos, compiten en el segmento de danza rítmica de danza sobre hielo en la final del Gran Premio ISU de Patinaje Artístico en Nagoya, Japón central, el jueves 4 de diciembre de 2025. (Foto AP/Hiro Komae)

Emilea Zingas y Vadym Kolesnik, de Estados Unidos, compiten en el segmento de danza rítmica de danza sobre hielo en la final del Gran Premio ISU de Patinaje Artístico en Nagoya, Japón central, el jueves 4 de diciembre de 2025. (Foto AP/Hiro Komae)

Esta imagen publicada por Netflix muestra a George Clooney, en el centro, en una escena de

Esta imagen publicada por Netflix muestra a George Clooney, en el centro, en una escena de "Jay Kelly". (Peter Mountain/Netflix vía AP)

Vista aérea del Coliseo y el Arco de Tito, a la derecha, al amanecer, en Roma, el jueves 4 de diciembre de 2025. (Foto AP/Andrew Medichini)

Vista aérea del Coliseo y el Arco de Tito, a la derecha, al amanecer, en Roma, el jueves 4 de diciembre de 2025. (Foto AP/Andrew Medichini)

Los protagonistas de la película

Los protagonistas de la película "Misión Imposible" - El ajuste de cuentas final, posan para una selfie grupal a su llegada al estreno en el 78º Festival Internacional de Cine de Cannes, en el sur de Francia, el 14 de mayo de 2025. (Foto de Scott A. Garfitt/Invision/AP Archivo)

Soldados recién graduados del Regimiento de Infantería Ligera de Jammu y Cachemira (JKLI) gritan durante un desfile de graduación en un centro de entrenamiento en las afueras de Srinagar, Cachemira controlada por la India, el jueves 4 de diciembre de 2025. (Foto AP/Mukhtar Khan)

Soldados recién graduados del Regimiento de Infantería Ligera de Jammu y Cachemira (JKLI) gritan durante un desfile de graduación en un centro de entrenamiento en las afueras de Srinagar, Cachemira controlada por la India, el jueves 4 de diciembre de 2025. (Foto AP/Mukhtar Khan)

Elena Xenaki, jugadora de waterpolo de la selección griega femenina, enciende el pebetero durante la ceremonia de entrega de la llama olímpica para los Juegos Olímpicos de Invierno Milán Cortina 2026 en el estadio Panathinaikó, en Atenas, Grecia, el jueves 4 de diciembre de 2025. (Foto AP/Petros Giannakouris)

Elena Xenaki, jugadora de waterpolo de la selección griega femenina, enciende el pebetero durante la ceremonia de entrega de la llama olímpica para los Juegos Olímpicos de Invierno Milán Cortina 2026 en el estadio Panathinaikó, en Atenas, Grecia, el jueves 4 de diciembre de 2025. (Foto AP/Petros Giannakouris)

Sabrina Carpenter interpreta

Sabrina Carpenter interpreta "Tear" durante los MTV Video Music Awards en el UBS Arena de Elmont, Nueva York, el 7 de septiembre de 2025. (Foto de Charles Sykes/Invision/AP File)

Un sobreviviente lleva cilindros de gas recuperados en una zona afectada por una inundación repentina en Aceh Tamiang, en la isla de Sumatra, Indonesia, el jueves 4 de diciembre de 2025. (Foto AP/Binsar Bakkara)

Un sobreviviente lleva cilindros de gas recuperados en una zona afectada por una inundación repentina en Aceh Tamiang, en la isla de Sumatra, Indonesia, el jueves 4 de diciembre de 2025. (Foto AP/Binsar Bakkara)

Luigi Mangione comparece ante el tribunal junto a sus abogados Karen Friedman Agnifilo y Marc Agnifilo para una audiencia de presentación de pruebas, el jueves 4 de diciembre de 2025, en Nueva York. Mangione está acusado del crimen del CEO de United Healthcare, el4 de diciembre de 2024 en Manhattan. (Angela Weiss/Pool Photo via AP)

Luigi Mangione comparece ante el tribunal junto a sus abogados Karen Friedman Agnifilo y Marc Agnifilo para una audiencia de presentación de pruebas, el jueves 4 de diciembre de 2025, en Nueva York. Mangione está acusado del crimen del CEO de United Healthcare, el4 de diciembre de 2024 en Manhattan. (Angela Weiss/Pool Photo via AP)

Trabajadores de una fábrica de brochas de maquillaje en el condado de Qingxian, en la provincia de Hebei, al norte de China, Cangzhou, China. Fotografía: Xinhua/Shutterstock

Trabajadores de una fábrica de brochas de maquillaje en el condado de Qingxian, en la provincia de Hebei, al norte de China, Cangzhou, China. Fotografía: Xinhua/Shutterstock

Miembros de la orquesta minera KWK Wieczorek marchan por las calles del histórico distrito de Nikiszowiec antes del amanecer del Día de Santa Bárbara, despertando a los residentes antes de la tradicional misa matutina, Katowice, Polonia. Fotografía: Anadolu/Getty Images

Miembros de la orquesta minera KWK Wieczorek marchan por las calles del histórico distrito de Nikiszowiec antes del amanecer del Día de Santa Bárbara, despertando a los residentes antes de la tradicional misa matutina, Katowice, Polonia. Fotografía: Anadolu/Getty Images

Taleb Jawad al-Abdulmohsen es llevado a una sala de juicios durante su juicio por el mortal ataque al mercado navideño en diciembre de 2024. El médico saudí está acusado de conducir un SUV por el mercado, matando a seis personas y hiriendo a más de 300, Magdeburgo, Alemania. Fotografía: Ronny Hartmann/AFP/Getty Images

Taleb Jawad al-Abdulmohsen es llevado a una sala de juicios durante su juicio por el mortal ataque al mercado navideño en diciembre de 2024. El médico saudí está acusado de conducir un SUV por el mercado, matando a seis personas y hiriendo a más de 300, Magdeburgo, Alemania. Fotografía: Ronny Hartmann/AFP/Getty Images

El comandante general de la Patrulla Fronteriza de EE. UU., Gregory Bovino (tercero desde la izquierda), camina por una calle en Nueva Orleans, Luisiana, el miércoles 3 de diciembre de 2025. Bovino se encuentra la ciudad dando inicio al operativo migratorio, tal como lo hizo en Los Ángeles, Chicago y Charlotte.(Foto AP/Gerald Herbert)

El comandante general de la Patrulla Fronteriza de EE. UU., Gregory Bovino (tercero desde la izquierda), camina por una calle en Nueva Orleans, Luisiana, el miércoles 3 de diciembre de 2025. Bovino se encuentra la ciudad dando inicio al operativo migratorio, tal como lo hizo en Los Ángeles, Chicago y Charlotte.(Foto AP/Gerald Herbert)

Un hombre sostiene Reconciliación, las memorias recién publicadas del exrey español Juan Carlos I, en una librería de Madrid, España, el miércoles 3 de diciembre de 2025. (Foto AP/Manu Fernandez)

Personas sostienen una pancarta con la leyenda Alto a la austeridad durante una manifestación por aumentos salariales y contra la austeridad, en París, el martes 2 de diciembre de 2025. (Foto AP/Christophe Ena)

Militares rumanos en formación antes del desfile militar del Día Nacional, en Bucarest, Rumania, el lunes 1 de diciembre de 2025. (Foto AP/Andreea Alexandru)

Policías en una excavadora durante una operación para derribar barricadas instaladas por bandas de narcotraficantes en la favela Cidade de Deus, en Río de Janeiro, el viernes 28 de noviembre de 2025. (Foto AP/Bruna Prado)

El globo Buzz Lightyear flota por la Sexta Avenida durante el Desfile del Día de Acción de Gracias de Macys, el jueves 27 de noviembre de 2025, en Nueva York. (Foto AP/Eduardo Munoz Alvarez)

Personas pasan en bicicleta junto a carteles de proyectos residenciales que anuncian los próximos eventos deportivos, en vísperas de la Asamblea General de Deportes de la Commonwealth en Glasgow para la aprobación formal de la ciudad anfitriona, en Ahmedabad, India, el martes 25 de noviembre de 2025. (Foto AP/Ajit Solanki)

