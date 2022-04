El desgaste de la guerra y la crisis de la economía pueden debilitar a Putin

Este edificio de protección, la enorme riqueza que controla Putin y la falta de antecedentes significativos de golpes de estado en Rusia hacen que cualquiera de los medios obvios para destituir a Putin —un motín militar o una revolución popular masiva— sea casi inconcebible en estos momentos. Sin embargo, todos los Estados con hombres fuertes son intrínsecamente vulnerables a lo imprevisto, especialmente cuando se vuelven sordos a la sociedad que los rodea. Sólo hay que preguntar al egipcio Hosni Mubarak.

Putin, de 69 años, se presenta a la reelección en 2024, y los cambios en la Constitución rusa podrían permitirle seguir siendo presidente hasta 2036. Pero el encarcelamiento de la figura opositora más conocida de Rusia, Alexei Navalny, es una señal de que Putin no está tan seguro de su popularidad como para someterse a una prueba democrática real.

Aunque no puede haber encuestas creíbles en un país que ahora está bajo la ley marcial, el número de rusos informados y lo suficientemente valientes como para protestar contra la guerra en Ucrania hasta ahora ha sido de miles, no de cientos de miles. Decenas de miles de ciudadanos acomodados, intelectuales y críticos políticos han abandonado Rusia en lugar de permanecer bajo los férreos controles que Putin ha impuesto, y han encontrado una vía de escape en Estambul, Tiflis y ciudades de Occidente. Esta fuga de cerebros sin dudas perjudicará a Rusia en el futuro. Pero por el momento, su marcha elimina un posible agrupador de la oposición de la sociedad.

Por supuesto, la historia es imprevisible. Pocos previeron la rápida disolución de la Unión Soviética a finales de los años ochenta y principios de los noventa. Si las bajas rusas en Ucrania son tan elevadas como se ha informado —15.000 o más muertos y el triple de heridos en el espacio de seis semanas—, esos resultados acabarán filtrándose en la sociedad a pesar de la censura oficial.

Podría decirse que el destino de la URSS quedó sellado en 1986, después de que su líder, Mijail Gorbachov, aflojara el férreo control del Partido Comunista sobre la información y pusiera la mira en la reestructuración de la estancada economía soviética. Ese fue el año de la catástrofe nuclear de Chernobyl, cuando el Politburó —tras intentar inicialmente encubrir el desastre— se vio obligado a revelarlo a la opinión pública soviética. La guerra en Afganistán, mientras tanto, se había convertido en un atolladero, lo que llevó a la retirada en 1988-89.

En 1988, cuando los trabajadores polacos leales al movimiento sindical independiente Solidaridad lanzaron una serie de huelgas en las minas de carbón y los astilleros, Gorbachov señaló que no intervendría en uno de los principales Estados satélites de la Unión Soviética. El presidente polaco, el general Wojciech Jaruzelski, cuya imposición de la ley marcial en 1981 no había llevado a ninguna parte, optó por entablar conversaciones con el líder de los huelguistas, Lech Walesa. El resultado fueron elecciones parcialmente democráticas.

Esto, a su vez, puso en marcha una serie de fichas de dominó dentro de los países de Europa del Este, con Hungría, Checoslovaquia, Alemania del Este, Bulgaria, Rumania y Albania, todos ellos tratando de escapar del dominio soviético y del régimen comunista. En poco tiempo la fiebre se extendió a los países bálticos que formaban parte de la propia Unión Soviética, y las reclamaciones nacionalistas estallaron en toda la URSS.

Los partidarios de la línea dura en Moscú intentaron un golpe de estado contra Gorbachov, pero una avalancha de apoyo popular encabezada por Boris Yeltsin lo anuló rápidamente. El 31 de diciembre de 1991, tanto Gorbachov como la URSS fueron barridos y la Unión Soviética dejó de existir.

Putin, que entonces era agente de inteligencia en Alemania del Este, vivió los acontecimientos y sacó conclusiones para mantener el control ahora. Trabajó para moldear la opinión pública presentando a los ucranianos como “nazis” que amenazan a Rusia. Luego reprimió a los medios de comunicación independientes y a los pocos grupos de la sociedad civil que quedaban. Impuso leyes draconianas contra medios de comunicación, que prohíben contar al público ruso cualquier cosa sobre la guerra que no sea la narrativa del Kremlin. Los disidentes y los escépticos han sido calificados por Putin de “escoria” y “mosquitos”, dignos sólo “de ser escupidos”.

Aparte de Gorbachov, el único líder soviético que fue destituido fue Nikita Jruschev en 1964. Fue obligado a abandonar el poder por sus colaboradores más cercanos. Perturbados por una serie de decisiones económicas desastrosas y su iniciativa fallida de instalar misiles nucleares en Cuba, sus compañeros del Presidium Comunista lo denunciaron en una reunión a puerta cerrada mientras él estaba fuera. A su regreso, al darse cuenta de que había perdido todo el apoyo, Jruschev aceptó apartarse por motivos ficticios de salud.

¿Podría ocurrirle algo parecido a Putin si las condiciones económicas empeoran, o si la invasión de Ucrania se confirma como un desastre para Rusia? A diferencia de la Unión Soviética, no existe una estructura institucional del partido que pueda intervenir para derrocarlo. Putin tiene compinches, “yes men”, y una camarilla de “siloviki” —gente de poder inundada del pensamiento nacionalista duro del servicio secreto FSB y del ejército— ninguno de los cuales se atreve a mostrar la menor independencia del “proyecto” de guerra de Putin en Ucrania.

Sin embargo, las pérdidas en el campo de batalla ya han llevado a una reducción de los objetivos militares, lo que enoja y decepciona a algunos “expertos anti-Ucrania” en la televisión rusa. Aunque la camarilla de Putin tiene todos los incentivos para mantenerse fiel y no arriesgarse a perder privilegios y riqueza, si la guerra en Ucrania se prolonga durante meses o años, y la aventura de Putin se convierte en el gigantesco desastre que parece ser hasta ahora, es casi seguro que surgirán grietas.

En ausencia de una victoria total de Rusia sobre Ucrania, es difícil imaginar que el mundo vuelva establecer relaciones normales con Vladimir Putin. Podría encontrarse encajonado en un conflicto en su frontera y enfrentarse a la necesidad de imponer más y más represión en casa para sofocar la disidencia en una población que paga las consecuencias económicas de la invasión. Los líderes que envejecen rara vez duran para siempre o se dan el lujo de dejar el cargo en sus propios términos. Ya sea por elecciones, rebeliones o un motín interno, los largos días del gobierno de Putin pueden estar contados.

(*) John Daniszewski, ex redactor jefe de noticias internacionales de The Associated Press, informó desde Europa del Este en 1987 y ha estado basado en Varsovia, Johannesburgo, El Cairo, Moscú, Bagdad y Londres. En la actualidad es vicepresidente de normas y editor general de AP. En Twitter en http://twitter.com/jdaniszewski