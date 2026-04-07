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Trump amenaza con un ataque letal sobre Irán: "47 años de extorsión, corrupción y muerte llegarán a su fin"

Estados Unidos fijó un ultimátum para la apertura del estrecho de Ormuz y crece el riesgo de un conflicto mayor con impacto en el petróleo global

7 de abril 2026 · 14:47hs
El ultimátum de Estados Unidos a Irán vence esta noche

El ultimátum de Estados Unidos a Irán vence esta noche

La tensión en Medio Oriente escala a niveles críticos tras un nuevo ultimátum de Estados Unidos a Irán. Donald Trump advirtió que avanzará con ataques sobre objetivos estratégicos si Teherán no cumple con sus exigencias, en un escenario que genera fuerte preocupación internacional.

A horas del vencimiento del plazo de 48 horas fijado por la Casa Blanca, Trump lanzó un mensaje contundente en redes sociales. "Una civilización entera va a morir esta noche", afirmó el mandatario, en referencia a una posible ofensiva contra infraestructura energética y civil iraní.

El principal reclamo de Estados Unidos apunta a la reapertura del estrecho de Ormuz, un paso estratégico por donde circula una parte significativa del petróleo mundial. Además, la Casa Blanca exige señales concretas sobre el programa de enriquecimiento de uranio de Irán.

"Lo descubriremos esta noche, en uno de los momentos más importantes de la historia", sostuvo Trump, y agregó: "47 años de extorsión, corrupción y muerte llegarán a su fin".

En paralelo, el vicepresidente Vance confirmó que continúan las negociaciones para evitar una escalada mayor, en medio de contactos diplomáticos a contrarreloj.

>> Leer más: Trump sobre Irán: "El país podría ser destruido en una noche y esa noche podría ser mañana"

La respuesta de Irán

Irán rechazó las condiciones impuestas por Washington y respondió con dureza a las amenazas. La Guardia Revolucionaria advirtió que ampliará el conflicto si Estados Unidos avanza con ataques.

"Nuestra respuesta se extenderá más allá de la región si el ejército estadounidense cruza nuestras líneas rojas", señalaron desde Teherán.

Además, el gobierno iraní amenazó con afectar el suministro energético global. "Privaremos a Estados Unidos y a sus aliados de petróleo y gas durante años", indicaron en un comunicado difundido por medios locales.

En las últimas horas, se registraron nuevos ataques en territorio iraní, incluidos bombardeos en zonas cercanas a Teherán que dejaron decenas de muertos, según reportes locales.

Medios iraníes también informaron ataques sobre la isla de Kharg, un punto clave para la exportación de petróleo del país, lo que aumenta la preocupación por el impacto en los mercados energéticos internacionales.

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