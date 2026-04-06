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Trump sobre Irán: "El país podría ser destruido en una noche y esa noche podría ser mañana"

El presidente de Estados Unidos aseguró que este martes vence el plazo para que Irán reabra el estrecho de Ormuz

6 de abril 2026 · 15:47hs
Trump aseguró que si Irán no cumple ordenará ataques masivos contra infraestructuras clave del país.

Trump aseguró que si Irán no cumple ordenará ataques masivos contra infraestructuras clave del país.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este lunes en una conferencia de prensa que Irán "podría ser destruido en una noche" y eso podría ocurrir el martes, cuando venza el plazo para que dicho país reabra el estrecho de Ormuz.

En este sentido, el mandatario republicano describió como “improrrogable” la fecha límite de este martes por la noche para que Teherán reabra el estrecho de Ormuz. En caso contrario, ordenará ataques masivos contra infraestructuras clave del país, incluidos puentes y plantas de energía

Por otro lado, Trump aseguró que los iraníes piden a los estadounidenses que sigan bombardeando pese a que “las bombas caen junto a sus casas” porque “quieren libertad”.

“Están dispuestos a sufrir”, ha asegurado cuando una periodista le ha preguntado si bombardear infraestructura civil no es castigar a la población civil por las acciones del régimen. “Ellos quieren eso”, ha aseverado.

Alto el fuego

Más temprano, Trump calificó como “un paso muy significativo” la propuesta de alto el fuego en la guerra con Irán, aunque consideró que no es suficiente para finalizar el conflicto. Las declaraciones se produjeron en un evento de Pascua en la Casa Blanca, tras la confirmación por parte del gobierno estadounidense de que está en estudio un acuerdo para una tregua de 45 días.

Trump explicó ante la prensa: “Es una propuesta significativa, es un paso muy importante. No es suficiente, pero es un paso muy significativo”. Añadió que las negociaciones continúan y que todavía no se ha tomado una decisión definitiva: “Ellos están negociando ahora. Veremos qué sucede”.

>>Leer más: Netanyahu impone su agenda a Trump

Ataque estadounidense

En relación con los ataques estadounidenses, Trump fue consultado sobre la posibilidad de que los bombardeos a infraestructuras civiles, como plantas de energía y puentes, sean considerados crímenes de guerra. El presidente respondió: “No me preocupa… El crimen de guerra es permitir que Irán tenga un arma nuclear”.

Trump reiteró que si depende de él, tomaría control del petróleo iraní, aunque admitió que la opinión pública estadounidense prefiere poner fin a la guerra. “Me quedaría con el petróleo y ganaría mucho dinero”, afirmó.

Trump endureció su postura al asegurar que si Irán no cumple con la reapertura del estrecho de Ormuz, “no tendrán puentes, no tendrán plantas de energía, no tendrán nada”. El presidente añadió que existen “otras cosas peores” que no detalló ante la prensa. Estas amenazas se sumaron a publicaciones recientes en redes sociales, donde Trump había anunciado ataques contra infraestructura civil iraní y posteriormente retrasó el plazo en un día.

El presidente estadounidense calificó de “insensatos” a quienes se oponen a la guerra con Irán, argumentando que el conflicto tiene como único objetivo impedir que ese país obtenga armas nucleares. “La guerra es por una sola cosa. Irán no puede tener un arma nuclear”, concluyó el mandatario.

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