Estados Unidos mantiene el matrimonio homosexual: la Corte rechazó una apelación

Una funcionaria de Kentucky se negó a aceptar el matrimonio de personas del mismo sexo y pidió una revocación. La Justicia le cerró la puerta al reclamo

La Corte Suprema rechazó este lunes una solicitud para revocar la decisión histórica que legalizó el matrimonio entre personas del mismo sexo en todo el país.

Los jueces rechazaron una apelación de Kim Davis, exsecretaria del tribunal de Kentucky que se negó a emitir licencias de matrimonio a parejas del mismo sexo después del fallo de la Corte Suprema en 2015 en el caso Obergefell v. Hodges.

Davis había pedido que la Corte revocara la orden de un tribunal inferior que le exigía pagar 360.000 dólares en daños y honorarios de abogados a una pareja a la que se le negó una licencia de matrimonio.

Sus abogados invocaron repetidamente las palabras del juez Clarence Thomas quien, entre los nueve jueces, es el único que pidió borrar el fallo sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo, y fue uno de los cuatro jueces disidentes en 2015.

Davis atrajo la atención nacional hacia el condado de Rowan cuando rechazó a parejas del mismo sexo, argumentando que su fe le impedía cumplir con el fallo. Desafió las órdenes judiciales de emitir las licencias hasta que un juez federal la encarceló por desacato al tribunal en septiembre de 2015.

Fue liberada después de que su personal emitiera las licencias en su nombre, pero su nombre fue borrado del formulario.