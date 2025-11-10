La Capital | Ovación | Bancario

Asociación Rosarina de Fútbol: Bancario logró el ascenso y ahora irá por el título en la Primera C

Goleó a Sarmiento 7 a 0 y en el 2026 jugará en la B. Pese a la quita de puntos, Pablo VI ganó y sigue al frente en la A. Defensores de Funes quedó cerca de subir

Juan Iturrez

Por Juan Iturrez

10 de noviembre 2025 · 20:37hs
Bancario imparable: Jugadores

Bancario imparable: Jugadores, cuerpo técnico y directivos festejan la obtención del ansiado ascenso  tras vencer por goleada a Sarmiento y de esta manera jugarán en la Primera B en la temporada 2026. 

Bancario dio la nota el fin de semana al golear a Sarmiento por 7 a 0 y de esta manera se llevó el primer ascenso a la Primera B de la Asociación Rosarina de Fútbol, que se disputará en la temporada 2026.

La institución de costa rosarina, fundada el 17 de junio de 1932, marcha puntero con 76 unidades, le lleva 9 al Club del Gran Rosario y en la próxima jornada, ante Jorgito Jr, con un punto se consagrará campeón de la tercera categoría.

Bancario mostró su poderío

El presente del celeste es para destacar. A lo largo del año fue mostrando su poderío y los resultados están a la vista. Jugó 29 partidos, ganó 25, empató 1 y perdió en 3 oportunidades. Convirtió 104 goles y solo le marcaron 16 tantos.

El equipo dirigido por Fabio Pérez (hermano de Charles, exjugador de Central) derrotó con autoridad a Sarmiento por 7 a 0 con los goles de Germán Montiel (2) Jonatan Fernández, Juan Gómez, Juan Leo, Gerónimo Vizgarra y Paulo Carelli.

>>Leer más: Liga Rosarina: sancionaron a Adiur y Pablo VI en el fútbol de primera división

Paulo Carelli, referente del Celeste

“Hace tres años que estoy en el club y este ascenso es el premio a la dedicación y al sacrificio”, manifestó Paulo Carelli, referente de Bancario. “A mis 39 años, simplemente fue acompañar un proyecto deportivo muy bueno. Fue una nueva experiencia y pasamos lindos momentos. Cumplimos el primer objetivo que fue lograr el ascenso a la B y ahora queremos lograr el título de la Primera C”, añadió.

“En el equipo soy un jugador más, trato de acompañar y aportar lo mío. En la temporada conseguimos armar un gran grupo junto a los jugadores, el cuerpo técnico y dirigentes”, agregó el autor de un tanto, en la goleada ante Sarmiento.

Resultados de la Primera C

Además de la goleada de Bancario sobre Sarmiento, el resto de los marcadores: 14 de Junio 6 - Jorgito Jrs 2, Club del Gran Rosario 4 - Sparta 1, Provincial B 6 - Argentino 0, Juan XXIII 1- Sportivo Silva 5, San Roque 3 - Estrella Azul de Pérez 1 y Olympia 8 - San Cayetano 0.

Defensores de Funes puntero
Puntero en la Primera B. El Defe de Funes venció a Alianza y en la última fecha buscará el ascenso a la A.

Puntero en la Primera B. El Defe de Funes venció a Alianza y en la última fecha buscará el ascenso a la A.

Defensores de Funes, líder en la B

Con el triunfo ante Alianza Sport por 3 a 1, el equipo de Fabián Belén quedó muy cerca de llegar al círculo superior cuando resta una fecha. Los goles del triunfo fueron de Nino Palmigiano y Bruno Vago (2).

Zona Campeonato: Río Negro 1 - Defensores Unidos 1, 1º de Mayo 1- El Torito 5 y General Paz 0- Mitre de Pérez 1. Zona Permanencia: Botafogo 3 - Arijón 2, Renato 4 - Fisherton 1, Social Lux 2 - Leones 2 y 7 de Setiembre 6- Americana 0.

Pablo VI LÍDER DE LA A
Manda en Primera A. Pablo VI no se rinde, pese a la suspensión. Ganó y sigue primero en el circulo superior.

Manda en Primera A. Pablo VI no se rinde, pese a la suspensión. Ganó y sigue primero en el circulo superior.

Pablo VI ganó y da pelea en la A

Tras conocerse la suspensión por 7 días a Pablo VI y Adiur, con la quita de 3 puntos, los papales vencieron a Córdoba por 2 a 0 y continúan en lo más alto de tabla de la A, con 25 puntos, seguido por Coronel Aguirre, con 24.

Terceros quedaron Rosario Central y Unión de Álvarez, con 22, quienes ganaron sus respectivos encuentros a Adiur (4-1) y Morning (3-1). En la última fecha, Unión recibirá Pablo VI y Central será local de Aguirre.

Noticias relacionadas
La selección argentina volverá a jugar en África luego de seis años

Cuándo juega la selección argentina: día y horario del amistoso ante Angola

14 de septiembre pasado, Gigante de Arroyito. Di María y Paredes se saludan tras el final del partido en el que Central y Boca empataron 1-1.

Gallardo se equivocó feo: dijo que a Di María y Paredes "les iba a costar muchísimo"

Aldosivi, San Martín de San Juan y Godoy Cruz definirán los dos descensos.

Con Newell's ya salvado, la apasionante definición de los descensos en primera división

La hinchada de Central copó el estadio el último viernes.

Central anunció la venta de entradas anticipadas a los playoffs del Torneo Clausura 

Ver comentarios

Las más leídas

Con suspenso, se terminó el sufrimiento de Newells: seguirá en primera

Con suspenso, se terminó el sufrimiento de Newell's: seguirá en primera

Falleció Bruno, el hijo del Trinche Carlovich, leyenda del fútbol

Falleció Bruno, el hijo del Trinche Carlovich, leyenda del fútbol

La causa sobre el pasajero golpeado por taxistas dio un giro clave a casi dos meses

La causa sobre el pasajero golpeado por taxistas dio un giro clave a casi dos meses

Los bares del parque España se preparan para cortar cintas este verano

Los bares del parque España se preparan para cortar cintas este verano

Lo último

Asumieron los nuevos jefes de la Unidad Regional II de Policía de Rosario

Asumieron los nuevos jefes de la Unidad Regional II de Policía de Rosario

Donald Trump indultó a Rudolph Giuliani y a otras 76 personas

Donald Trump indultó a Rudolph Giuliani y a otras 76 personas

Bonos en alza y riesgo país en baja, a la espera de señales sobre el dólar

Bonos en alza y riesgo país en baja, a la espera de señales sobre el dólar

Villas Cañás: cultivaba marihuana en su casa para vender y la Justicia lo sentenció a cinco años

Leandro Montoto, de 41 años, fue sentenciado en juicio oral por un tribunal federal de Rosario. Tenía una importante plantación en el patio
Villas Cañás: cultivaba marihuana en su casa para vender y la Justicia lo sentenció a cinco años
Situación caótica: taxistas y remiseros exigen subir las tarifas un 25 por ciento
La Ciudad

Situación "caótica": taxistas y remiseros exigen subir las tarifas un 25 por ciento

Asumieron los nuevos jefes de la Unidad Regional II de Policía de Rosario
POLICIALES

Asumieron los nuevos jefes de la Unidad Regional II de Policía de Rosario

Un padre sin celular ni carreras de autos por no pagar la cuota alimentaria
La Ciudad

Un padre sin celular ni carreras de autos por no pagar la cuota alimentaria

Lleven chaleco: el filoso mensaje desde Mar del Plata contra Brasil
Información General

"Lleven chaleco": el filoso mensaje desde Mar del Plata contra Brasil

La causa sobre el pasajero golpeado por taxistas dio un giro clave a casi dos meses
La Ciudad

La causa sobre el pasajero golpeado por taxistas dio un giro clave a casi dos meses

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Con suspenso, se terminó el sufrimiento de Newells: seguirá en primera

Con suspenso, se terminó el sufrimiento de Newell's: seguirá en primera

Falleció Bruno, el hijo del Trinche Carlovich, leyenda del fútbol

Falleció Bruno, el hijo del Trinche Carlovich, leyenda del fútbol

La causa sobre el pasajero golpeado por taxistas dio un giro clave a casi dos meses

La causa sobre el pasajero golpeado por taxistas dio un giro clave a casi dos meses

Los bares del parque España se preparan para cortar cintas este verano

Los bares del parque España se preparan para cortar cintas este verano

Rosario: se viene una semana calurosa y con alerta amarilla por lluvias

Rosario: se viene una semana calurosa y con alerta amarilla por lluvias

Ovación
Fútbol femenino: Newells perdió sobre el final y quedó eliminado en los octavos
Ovación

Fútbol femenino: Newell's perdió sobre el final y quedó eliminado en los octavos

Fútbol femenino: Newells perdió sobre el final y quedó eliminado en los octavos

Fútbol femenino: Newell's perdió sobre el final y quedó eliminado en los octavos

El futuro ya llegó para Franco Colapinto y le esperan metas superadoras en la Fórmula 1

El futuro ya llegó para Franco Colapinto y le esperan metas superadoras en la Fórmula 1

Cuándo juega la selección argentina: día y horario del amistoso ante Angola

Cuándo juega la selección argentina: día y horario del amistoso ante Angola

Policiales
Asumieron los nuevos jefes de la Unidad Regional II de Policía de Rosario
POLICIALES

Asumieron los nuevos jefes de la Unidad Regional II de Policía de Rosario

Villas Cañás: cultivaba marihuana en su casa para vender y la Justicia lo sentenció a cinco años

Villas Cañás: cultivaba marihuana en su casa para vender y la Justicia lo sentenció a cinco años

Condenados por un ataque a tiros en la canchita de Vía Honda

Condenados por un ataque a tiros en la canchita de Vía Honda

El gobierno de Santa Fe anunció a Guillermo Solari como nuevo jefe de la Policía de Rosario

El gobierno de Santa Fe anunció a Guillermo Solari como nuevo jefe de la Policía de Rosario

La Ciudad
Bioferia, Rosario vivió dos días de innovación, economía circular y experiencias para familias
La Ciudad

Bioferia, Rosario vivió dos días de innovación, economía circular y experiencias para familias

Campaña de prevención del cáncer de piel en la Calle Recreativa

Campaña de prevención del cáncer de piel en la Calle Recreativa

Avanzaron un 70 % las obras para la duplicación de carriles en avenida Rouillón

Avanzaron un 70 % las obras para la duplicación de carriles en avenida Rouillón

Se eligieron los nuevos embajadores culturales de la Fiesta de Colectividades

Se eligieron los nuevos embajadores culturales de la Fiesta de Colectividades

Purga de cañerías de agua:  qué deben tener en cuenta los usuarios
LA CIUDAD

Purga de cañerías de agua:  qué deben tener en cuenta los usuarios

Fue a buscar la pelota a otra casa y denunció que su vecino amenazó con disparar
Policiales

Fue a buscar la pelota a otra casa y denunció que su vecino amenazó con disparar

Reabren la causa por un femicidio de hace 20 años y ofrecen recompensa
Policiales

Reabren la causa por un femicidio de hace 20 años y ofrecen recompensa

Una avena instantánea sin gluten fue prohibida por no estar en regla
Información General

Una avena instantánea "sin gluten" fue prohibida por no estar en regla

Policías reanimaron a un bebé recién nacido que se había ahogado con leche
LA CIUDAD

Policías reanimaron a un bebé recién nacido que se había ahogado con leche

Los docentes de la UNR harán tres días de paro esta semana
La Ciudad

Los docentes de la UNR harán tres días de paro esta semana

Autonomía inmediata: piden subastar o reutilizar autos del corralón municipal

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Autonomía inmediata: piden subastar o reutilizar autos del corralón municipal

La sociedad terminó de quemar las naves de la política tradicional

Por Mariano D'Arrigo
Politica

"La sociedad terminó de quemar las naves de la política tradicional"

Quini 6: de cuánto es el pozo vacante multimillonario que se pone en juego esta semana
Información General

Quini 6: de cuánto es el pozo vacante multimillonario que se pone en juego esta semana

Dicen que la prohibición de exportar pescado  garantiza el futuro de la actividad
La Ciudad

Dicen que la prohibición de exportar pescado  garantiza el futuro de la actividad

Del Teatro Arteón al fallido Paseo Star: se alquila el edificio de Sarmiento 778
La Ciudad

Del Teatro Arteón al fallido Paseo Star: se alquila el edificio de Sarmiento 778

Pichetto contra Mercado Libre: Shein y Temu te van a pasar por arriba
Economía

Pichetto contra Mercado Libre: "Shein y Temu te van a pasar por arriba"

Créditos Nido: con casi 43 mil inscriptos, se realizará esta semana un nuevo sorteo
La Ciudad

Créditos Nido: con casi 43 mil inscriptos, se realizará esta semana un nuevo sorteo

Cuáles son los 10 autos usados más vendidos en octubre: la lista completa
Información General

Cuáles son los 10 autos usados más vendidos en octubre: la lista completa

Central puntero: ¿qué tiene que pasar para que gane su grupo en la penúltima fecha?

Por Guillermo Ferretti
Ovación

Central puntero: ¿qué tiene que pasar para que gane su grupo en la penúltima fecha?

Contra las retenciones: Pullaro afirma que ayudan a barones del conurbano
Política

Contra las retenciones: Pullaro afirma que ayudan a "barones del conurbano"

Argentina llenó la canasta en el Mundial sub-17 y le metió siete goles a Fiyi
Ovación

Argentina llenó la canasta en el Mundial sub-17 y le metió siete goles a Fiyi

Femicidio en Villa G. Gálvez: detuvieron al principal sospechoso en Rosario
Policiales

Femicidio en Villa G. Gálvez: detuvieron al principal sospechoso en Rosario

Un regalo superclásico: Dua Lipa se llevó la camiseta de River del Monumental
Zoom

Un regalo superclásico: Dua Lipa se llevó la camiseta de River del Monumental

La Nochebuena está a un paso: el Rockefeller Center ya tiene su árbol de Navidad
Información General

La Nochebuena está a un paso: el Rockefeller Center ya tiene su árbol de Navidad