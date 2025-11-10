Asociación Rosarina de Fútbol: Bancario logró el ascenso y ahora irá por el título en la Primera C

Goleó a Sarmiento 7 a 0 y en el 2026 jugará en la B. Pese a la quita de puntos, Pablo VI ganó y sigue al frente en la A. Defensores de Funes quedó cerca de subir

Bancario imparable: Jugadores, cuerpo técnico y directivos festejan la obtención del ansiado ascenso tras vencer por goleada a Sarmiento y de esta manera jugarán en la Primera B en la temporada 2026.

Bancario dio la nota el fin de semana al golear a Sarmiento por 7 a 0 y de esta manera se llevó el primer ascenso a la Primera B de la Asociación Rosarina de Fútbol , que se disputará en la temporada 2026.

La institución de costa rosarina, fundada el 17 de junio de 1932, marcha puntero con 76 unidades, le lleva 9 al Club del Gran Rosario y en la próxima jornada, ante Jorgito Jr, con un punto se consagrará campeón de la tercera categoría.

El presente del celeste es para destacar. A lo largo del año fue mostrando su poderío y los resultados están a la vista. Jugó 29 partidos, ganó 25, empató 1 y perdió en 3 oportunidades. Convirtió 104 goles y solo le marcaron 16 tantos.

El equipo dirigido por Fabio Pérez (hermano de Charles, exjugador de Central) derrotó con autoridad a Sarmiento por 7 a 0 con los goles de Germán Montiel (2) Jonatan Fernández, Juan Gómez, Juan Leo, Gerónimo Vizgarra y Paulo Carelli.

Paulo Carelli, referente del Celeste

“Hace tres años que estoy en el club y este ascenso es el premio a la dedicación y al sacrificio”, manifestó Paulo Carelli, referente de Bancario. “A mis 39 años, simplemente fue acompañar un proyecto deportivo muy bueno. Fue una nueva experiencia y pasamos lindos momentos. Cumplimos el primer objetivo que fue lograr el ascenso a la B y ahora queremos lograr el título de la Primera C”, añadió.

“En el equipo soy un jugador más, trato de acompañar y aportar lo mío. En la temporada conseguimos armar un gran grupo junto a los jugadores, el cuerpo técnico y dirigentes”, agregó el autor de un tanto, en la goleada ante Sarmiento.

Resultados de la Primera C

Además de la goleada de Bancario sobre Sarmiento, el resto de los marcadores: 14 de Junio 6 - Jorgito Jrs 2, Club del Gran Rosario 4 - Sparta 1, Provincial B 6 - Argentino 0, Juan XXIII 1- Sportivo Silva 5, San Roque 3 - Estrella Azul de Pérez 1 y Olympia 8 - San Cayetano 0.

Defensores de Funes puntero Puntero en la Primera B. El Defe de Funes venció a Alianza y en la última fecha buscará el ascenso a la A.

Defensores de Funes, líder en la B

Con el triunfo ante Alianza Sport por 3 a 1, el equipo de Fabián Belén quedó muy cerca de llegar al círculo superior cuando resta una fecha. Los goles del triunfo fueron de Nino Palmigiano y Bruno Vago (2).

Zona Campeonato: Río Negro 1 - Defensores Unidos 1, 1º de Mayo 1- El Torito 5 y General Paz 0- Mitre de Pérez 1. Zona Permanencia: Botafogo 3 - Arijón 2, Renato 4 - Fisherton 1, Social Lux 2 - Leones 2 y 7 de Setiembre 6- Americana 0.

Pablo VI LÍDER DE LA A Manda en Primera A. Pablo VI no se rinde, pese a la suspensión. Ganó y sigue primero en el circulo superior.

Pablo VI ganó y da pelea en la A

Tras conocerse la suspensión por 7 días a Pablo VI y Adiur, con la quita de 3 puntos, los papales vencieron a Córdoba por 2 a 0 y continúan en lo más alto de tabla de la A, con 25 puntos, seguido por Coronel Aguirre, con 24.

Terceros quedaron Rosario Central y Unión de Álvarez, con 22, quienes ganaron sus respectivos encuentros a Adiur (4-1) y Morning (3-1). En la última fecha, Unión recibirá Pablo VI y Central será local de Aguirre.