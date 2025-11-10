La Capital | La Ciudad | El tiempo

El tiempo en Rosario: martes con calor, viento, chaparrones y alerta amarillo

Podría haber tormentas fuertes en la noche que continuaría en la madrugada del miércoles. La máxima sería elevada toda la semana

10 de noviembre 2025 · 22:43hs
El tiempo en Rosario: martes con calor, viento, chaparrones y alerta amarillo

Celina Mutti Lovera / La Capital

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este martes en Rosario una temperatura máxima de 29º, fuertes ráfagas de viento desde la mañana, posibilidades de chaparrones en la tarde y un alerta amarillo por tormentas fuertes a la noche.

La madrugada del martes llega con vientos moderados del noreste, un registro de 15º y cielo ligeramente nublado cambiando a parcialmente nublado a la mañana, cuando los termómetros marcarían 23º y habría ráfagas de viento de hasta 50 km/h. A la tarde se espera que continúen las ráfagas, con una máxima de 29º y algunas chances de chaparrones. Para la noche se emitió un alerta amarillo por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, que podrán estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica y principalmente caída granizo e intensas ráfagas que puede alcanzar los 90 km/h.

El miércoles habría tormentas fuertes solamente hasta la madrugada y luego estaría parcialmente nublado. La temperatura oscilaría entre 27º y 13º.

Para el jueves anticipan cielo algo nublado, con 29º de máxima y 14º de mínima.

El viernes seguirían las marcas en ascenso, con registros entre 31º y 16º. El cielo estaría mayormente nublado.

El fin de semana estaría nublado pero con temperaturas máximas entre 32º (el sábado) y 30º (el domingo), y la mínima subiría hasta los 18º.

