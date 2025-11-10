El tiempo en Rosario: martes con calor, viento, chaparrones y alerta amarillo

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este martes en Rosario una temperatura máxima de 29º, fuertes ráfagas de viento desde la mañana, posibilidades de chaparrones en la tarde y un alerta amarillo por tormentas fuertes a la noche.
Podría haber tormentas fuertes en la noche que continuaría en la madrugada del miércoles. La máxima sería elevada toda la semana
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este martes en Rosario una temperatura máxima de 29º, fuertes ráfagas de viento desde la mañana, posibilidades de chaparrones en la tarde y un alerta amarillo por tormentas fuertes a la noche.
La madrugada del martes llega con vientos moderados del noreste, un registro de 15º y cielo ligeramente nublado cambiando a parcialmente nublado a la mañana, cuando los termómetros marcarían 23º y habría ráfagas de viento de hasta 50 km/h. A la tarde se espera que continúen las ráfagas, con una máxima de 29º y algunas chances de chaparrones. Para la noche se emitió un alerta amarillo por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, que podrán estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica y principalmente caída granizo e intensas ráfagas que puede alcanzar los 90 km/h.
El miércoles habría tormentas fuertes solamente hasta la madrugada y luego estaría parcialmente nublado. La temperatura oscilaría entre 27º y 13º.
Para el jueves anticipan cielo algo nublado, con 29º de máxima y 14º de mínima.
El viernes seguirían las marcas en ascenso, con registros entre 31º y 16º. El cielo estaría mayormente nublado.
El fin de semana estaría nublado pero con temperaturas máximas entre 32º (el sábado) y 30º (el domingo), y la mínima subiría hasta los 18º.