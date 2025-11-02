La Capital | Economía | Financial Times

Financial Times asegura que Trump impulsa la dolarización global y ve a Argentina como "candidato principal"

Funcionarios de Estados Unidos discuten promover la adopción del dólar en otros países para contrarrestar a China.

2 de noviembre 2025 · 15:08hs
Los presidentes Donald Trump y Javier Milei.

Foto: AP Photo/Alex Brandon.

Los presidentes Donald Trump y Javier Milei.

El diario británico Financial Times reveló que funcionarios de la administración de Donald Trump están discutiendo activamente formas de alentar a otros países a adoptar el dólar como su moneda principal. Esta iniciativa busca contrarrestar el avance de China en erosionar la dominancia global de la moneda estadounidense.

Según el informe, el profesor de Johns Hopkins University y experto en dolarización, Steve Hanke, se reunió con personal de departamentos gubernamentales, incluyendo el Tesoro y la Casa Blanca, para explorar cómo la administración podría promover esta política.

"Esta es una política que se están tomando muy en serio, pero está en progreso. Aún no se han tomado decisiones finales", declaró Hanke al Financial Times.

Argentina, "candidato principal" para la dolarización

En este contexto de búsqueda de una mayor dolarización global, el Financial Times señala que Argentina es vista por "algunos formuladores de políticas y economistas" como un "candidato principal" para adoptar el dólar. Esta visión se fundamenta en la "frecuente pérdida de confianza en el peso" argentino.

La mención de Argentina se produce en medio de la involucración de Estados Unidos para intentar calmar una reciente crisis de mercado en el país sudamericano. Sin embargo, tanto EEUU como Argentina afirman que la dolarización "no está activamente bajo consideración" en este momento.

Hanke, quien ha asesorado extensamente sobre dolarización, explicó a los funcionarios que Argentina sería uno de los candidatos "obvios" para esta política, junto con otras naciones como Líbano, Pakistán, Ghana, Turquía, Egipto, Venezuela y Zimbabue.

Preocupación por China y Milei

Las discusiones en la administración Trump sobre la dolarización surgen en un momento de preocupación por el impulso de Beijing para que los mercados emergentes utilicen menos el dólar en las transacciones transfronterizas.

Un portavoz de la Casa Blanca confirmó las reuniones con Hanke, pero enfatizó que la administración aún no ha llegado a una decisión oficial sobre si alentar la dolarización, aunque el Presidente Trump ha "reafirmado repetidamente su compromiso de mantener la fortaleza y el poder del dólar".

Cabe recordar que la dolarización fue una promesa central de campaña del presidente argentino Javier Milei antes de las elecciones de 2023. Sin embargo, el ministro de Economía argentino, Luis Caputo, descartó la dolarización como una opción a corto plazo debido a la falta de reservas de dólares, aunque no la rechazó por completo.

A pesar de que el Fondo Monetario Internacional (FMI) advierte que la dolarización podría condenar a Argentina a un bajo crecimiento al obligarla a adoptar las políticas monetarias de la Reserva Federal de EEUU, para figuras como Jay Newman, de Elliott Management, es lo que "tiene que suceder si quieres romper el ciclo".

Noticias relacionadas
Vicentin tiene una de sus plantas principales en Ricardone.

Grassi anticipó que el cramdown de Vicentin beneficiará a todo el sector agroexportador

Luego de las elecciones desaceleró la presión sobre el dólar, aunque no hubo desarme de carteras. El viernes cerró al alza.

El dólar aflojó un poco tras las elecciones pero terminó el mes con tendencia alcista

Economía en jaque. La actividad de la construcción tuvo una nueva variación mensual negativa, la quinta de manera consecutiva.

Informe de la Bolsa de Comercio: la economía volvió a caer en septiembre

Los acreedores de Vicentin con derecho a voto son 1.722 y el capital cifrado alcanza a $100.412.824.176, revelaron los síndicos.

Vicentin en manos argentinas: Grassi le gana la pulseada a Dreyfus

Ver comentarios

Las más leídas

Alerta roja en Newells: ganaron Aldosivi y Talleres y el rojinegro quedó en una situación crítica

Alerta roja en Newell's: ganaron Aldosivi y Talleres y el rojinegro quedó en una situación crítica

Juana Tinelli pidió un botón antipánico y cuestionó a su padre: No puedo seguir viviendo así

Juana Tinelli pidió un botón antipánico y cuestionó a su padre: "No puedo seguir viviendo así"

Newells, obligado a usar la calculadora y estar pendiente de los otros

Newell's, obligado a usar la calculadora y estar pendiente de los otros

Las zonas más caras para vivir en Rosario están frente al río

Las zonas más caras para vivir en Rosario están frente al río

Lo último

Javier Milei anunció que Diego Santilli será el nuevo ministro del Interior

Javier Milei anunció que Diego Santilli será el nuevo ministro del Interior

El Newells de Bernardi: ajustes que no alcanzaron, pesada herencia y lucha dramática por la salvación

El Newell's de Bernardi: ajustes que no alcanzaron, pesada herencia y lucha dramática por la salvación

El Politécnico recordó a los cinco exalumnos asesinados en un atentado en Nueva York en 2017

El Politécnico recordó a los cinco exalumnos asesinados en un atentado en Nueva York en 2017

Caso Chinaski: critican al Colegio de Psicólogos de Rosario por su respuesta "tibia" e "hipócrita"

Lila Feldman, integrante de la Red Federal de Psicólogas y Psicoanalistas, cuestionó la falta de acciones de esa entidad profesional frente a las denuncias por abuso sexual y de poder que apuntan al profesional Javier Pérez
Caso Chinaski: critican al Colegio de Psicólogos de Rosario por su respuesta tibia e hipócrita
Javier Milei anunció que Diego Santilli será el nuevo ministro del Interior
Política

Javier Milei anunció que Diego Santilli será el nuevo ministro del Interior

Homicidio en Pérez: matan de una puñalada a un joven futbolista del club Mitre
Policiales

Homicidio en Pérez: matan de una puñalada a un joven futbolista del club Mitre

El tiempo en Rosario: se espera una semana inestable y un importante descenso de temperatura
La Ciudad

El tiempo en Rosario: se espera una semana inestable y un importante descenso de temperatura

Grooming en Piñero: imputaron al nieto de un pastor evangélico por difundir videos íntimos de una menor
Policiales

Grooming en Piñero: imputaron al nieto de un pastor evangélico por difundir videos íntimos de una menor

El Newells de Bernardi: ajustes que no alcanzaron, pesada herencia y lucha dramática por la salvación

Por Lucas Vitantonio
Ovación

El Newell's de Bernardi: ajustes que no alcanzaron, pesada herencia y lucha dramática por la salvación

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Alerta roja en Newells: ganaron Aldosivi y Talleres y el rojinegro quedó en una situación crítica

Alerta roja en Newell's: ganaron Aldosivi y Talleres y el rojinegro quedó en una situación crítica

Juana Tinelli pidió un botón antipánico y cuestionó a su padre: No puedo seguir viviendo así

Juana Tinelli pidió un botón antipánico y cuestionó a su padre: "No puedo seguir viviendo así"

Newells, obligado a usar la calculadora y estar pendiente de los otros

Newell's, obligado a usar la calculadora y estar pendiente de los otros

Las zonas más caras para vivir en Rosario están frente al río

Las zonas más caras para vivir en Rosario están frente al río

Paridad clásica donde la 9ª de Newells ganó con un gol del hermano de un jugador de primera

Paridad clásica donde la 9ª de Newell's ganó con un gol del hermano de un jugador de primera

Ovación
Agustín Canapino no dejo nada a nadie en Paraná y se encamina al penta del Turismo Carretera

Por Gustavo Conti
Ovación

Agustín Canapino no dejo nada a nadie en Paraná y se encamina al penta del Turismo Carretera

Agustín Canapino no dejo nada a nadie en Paraná y se encamina al penta del Turismo Carretera

Agustín Canapino no dejo nada a nadie en Paraná y se encamina al penta del Turismo Carretera

Paridad clásica donde la 9ª de Newells ganó con un gol del hermano de un jugador de primera

Paridad clásica donde la 9ª de Newell's ganó con un gol del hermano de un jugador de primera

Newells, obligado a usar la calculadora y estar pendiente de los otros

Newell's, obligado a usar la calculadora y estar pendiente de los otros

Policiales
Grooming en Piñero: imputaron al nieto de un pastor evangélico por difundir videos íntimos de una menor
Policiales

Grooming en Piñero: imputaron al nieto de un pastor evangélico por difundir videos íntimos de una menor

Homicidio en Pérez: matan de una puñalada a un joven futbolista del club Mitre

Homicidio en Pérez: matan de una puñalada a un joven futbolista del club Mitre

Balacera en zona sur: un hombre de 37 años está internado en el Heca

Balacera en zona sur: un hombre de 37 años está internado en el Heca

Detienen a un prófugo en un allanamiento por el robo a un chofer de Uber

Detienen a un prófugo en un allanamiento por el robo a un chofer de Uber

La Ciudad
El Politécnico recordó a los cinco exalumnos asesinados en un atentado en Nueva York en 2017
La Ciudad

El Politécnico recordó a los cinco exalumnos asesinados en un atentado en Nueva York en 2017

El tiempo en Rosario: se espera una semana inestable y un importante descenso de temperatura

El tiempo en Rosario: se espera una semana inestable y un importante descenso de temperatura

Caso Chinaski: critican al Colegio de Psicólogos de Rosario por su respuesta tibia e hipócrita

Caso Chinaski: critican al Colegio de Psicólogos de Rosario por su respuesta "tibia" e "hipócrita"

Clubes de Rosario: cuotas, alquileres y autogestión para sobrevivir con poca ayuda estatal

Clubes de Rosario: cuotas, alquileres y autogestión para sobrevivir con poca ayuda estatal

Cosas veredes, Sancho

Por Carlos Fara / Especial para La Capital
Opinión

Cosas veredes, Sancho

Economía del conocimiento: Argentina apunta a los u$s 30.000 millones en exportaciones
Economía

Economía del conocimiento: Argentina apunta a los u$s 30.000 millones en exportaciones

Música de lujo en El Círculo: se presenta la Red de Coros y Orquestas Infanto Juveniles
La Ciudad

Música de lujo en El Círculo: se presenta la Red de Coros y Orquestas Infanto Juveniles

Estudian en la UTN, crearon un videojuego con datos satelitales y serán evaluados por la Nasa
La Ciudad

Estudian en la UTN, crearon un videojuego con datos satelitales y serán evaluados por la Nasa

San Lorenzo: Raimundo presentó el presupuesto 2026 con fuerte inversión social y equilibrio financiero
La Región

San Lorenzo: Raimundo presentó el presupuesto 2026 con fuerte inversión social y equilibrio financiero

Grassi anticipó que el cramdown de Vicentin beneficiará a todo el sector agroexportador
Economía

Grassi anticipó que el cramdown de Vicentin beneficiará a todo el sector agroexportador

Festival Bandera: música, color y una verdadera multitud amplificada
Zoom

Festival Bandera: música, color y una verdadera multitud amplificada

Estudiantes de Santa Fe crearon un novedoso prototipo para atender pacientes pediátricos

Por Gonzalo Santamaría
La Región

Estudiantes de Santa Fe crearon un novedoso prototipo para atender pacientes pediátricos

Kicillof le envió una carta a Milei por excluirlo de la convocatoria a gobernadores
Política

Kicillof le envió una carta a Milei por excluirlo de la convocatoria a gobernadores

Con Adorni como jefe de Gabinete: cuáles son los otros cambios que vienen
Política

Con Adorni como jefe de Gabinete: cuáles son los otros cambios que vienen

Un astillero santafesino volvió a funcionar luego de tres años con más de 100 obreros
La Región

Un astillero santafesino volvió a funcionar luego de tres años con más de 100 obreros

Detienen a un prófugo en un allanamiento por el robo a un chofer de Uber
Policiales

Detienen a un prófugo en un allanamiento por el robo a un chofer de Uber

Lo detuvieron por pegarle a su pareja con un palo mientras estaba borracho y armado
Policiales

Lo detuvieron por pegarle a su pareja con un palo mientras estaba borracho y armado

Denuncias contra el Doctor Chinaski: qué pasó en Paraná tras la viralización del video
La Ciudad

Denuncias contra el Doctor Chinaski: qué pasó en Paraná tras la viralización del video

Granata defendió a Virginia Gallardo: No veo críticas a personas condenadas
Política

Granata defendió a Virginia Gallardo: "No veo críticas a personas condenadas"

La Cámara Federal de Casación ordenó reabrir la causa por contaminación del río Paraná

Por Matías Petisce
La Ciudad

La Cámara Federal de Casación ordenó reabrir la causa por contaminación del río Paraná

Importantes operativos de tránsito por distintos eventos masivos
La Ciudad

Importantes operativos de tránsito por distintos eventos masivos

Newells tuvo una noche de brujas, Unión le ganó sin merecerlo y sigue sufriendo en pos de la salvación

Por Lucas Vitantonio
Ovación

Newell's tuvo una noche de brujas, Unión le ganó sin merecerlo y sigue sufriendo en pos de la salvación

El Estado le cargó al sistema privado tratamientos de salud sin contrapartidas
Información General

"El Estado le cargó al sistema privado tratamientos de salud sin contrapartidas"

El tiempo en Rosario: un sábado con cielo nublado y temperatura en ascenso
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un sábado con cielo nublado y temperatura en ascenso