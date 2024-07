Donald Trump eligió a JD Vance como su candidato a vicepresidente

El ex presidente estadounidense Donald Trump ( 2017-2021) eligió este lunes como su candidato a vicepresidente al senador de Ohio J.D. Vance , un joven de 39 años que además de político también es empresario y escritor.

El ex mandatario informó en su red social Truth Social Network: “ Después de una larga deliberación y reflexión , y considerando los tremendos talentos de muchos otros, he decidido que la persona más adecuada para asumir el cargo de Vicepresidente de Estados Unidos es el Senador J.D. Vance del Gran Estado de Ohio”.

Momentos antes del anuncio, fuentes de The Associated Press dijeron que el senador por Florida, Marco Rubio, y el gobernador de Dakota del Norte, Doug Burgum, fueron informados que no habían sido seleccionados. Trump hizo el anuncio el mismo día que iniciaba la Convención Nacional Republicana, en Milwaukee.