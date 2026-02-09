Morning Star: juntos a la par van en busca del sueño en la Copa Federación

El femenino Morning Star ganó en Teodelina por 3 a 2 y el masculino venció a Villa Felisa 1 a 0 y clasificó. Las chicas de Mitre de Pérez golearon en casa

Mario Silva. El técnico del femenino de Mitre de Pérez contó las sensaciones sobre el gran triunfo tricolor.

Valentina Carletti. Marcó el tanto del estupendo triunfo de Morning Star ante Racing de Teodelina de visitante.

El Verde del Viaducto. Le ganó a Villa Felisa con gol de Morelli, clasificó a octavos y enfrentará a Centenario de San José de la Esquina.

Morning Star. Triunfazo de las verdolagas en Teodelina. El equipo de Morning Star, con garra y decisión dieron vuelta el resultado tras ir perdiendo 2-0. La felicidad fuen toda rosarina.

Morning Star tuvo un fin de semana espectacular en la nueva edición de la Copa Federación 2026 . Los representantes de la Asociación Rosarina con los planteles masculino y femenino con sendos triunfos dieron la nota en el certamen provincial. Por su parte Mitre , en el femenino ganó en Pérez .

El equipo de Leonel Rodríguez en el Viaducto le ganó a Villa Felisa , se quedó con el Grupo 8 y clasificó a los octavos de final. Por su parte las verdolagas viajaron a Teodelina y se trajeron una victoria espectacular por 3 a 2, tras ir perdiendo por 2 a 0 en el arranque del torneo femenino.

En Bordabehere y Salta, el Verde disputó la última fecha de la primera fase. Con el tanto de Bruno Morelli derrotó a Villa Felisa (Liga Sanlorencina) por la mínima diferencia y de esta forma clasificó primero con 9 puntos y en octavos definirá la llave de local.

Para el equipo de La Estrella , el gran objetivo es llegar a cuartos para obtener la clasificación a la próxima Copa Santa 2026. En el próximo cruce enfrentará a Centenario de San José de la Esquina en calidad de visitante y la revancha será dentro de dos semanas.

Los cruces en la próxima instancia: Platense Porvenir o Gimnasia FC v. Atlético Tostado, Racing El Campesino v. Club Reconquista FC, Central San Javier v. El Quilla, Atl. María Juana v. Domingo F. Sarmiento, Racing de Teodelina v. Social Deportivo y Mutual Godeken, Juventud Unida Humboldt v. Ciclón Racing F B C y Sportivo Guadalupe (Santa Fe) v. Unión de Arroyo Seco.

Gran triunfo del femenino de Morning en Teodelina

Las chicas de Morning Star con garra y mucho amor a la camiseta se trajeron tres puntos bárbaros en condición de visitante. Las dirigidas por María Scapelletta vencieron a Racing de Teodelina por 3 a 2, tras ir en desventaja por 2 a 0.

Los goles de las rosarinas los anotaron Stefanía Ibarra, Azul Peñaloza y Valentina Carletti. Para las académicas marcaron, Ana Rodríguez y Bárbara Merlo. En la próxima fecha, Morning recibirá a Mitre de Pérez en el Viaducto.

Valentina Carletti, autora del tanto de la victoria, contó las sensaciones por el gran triunfo ante Racing en Teodelina tras ir en desventajas por 2 a 0.

Plantel de Morning Star

Patricia Castañeda, María Fiorella Urquieta, Maia Sol Cavo, María Belén Fraga,Gisela Paola Galarza, Zaida Nair Butigue, Joana Esther Galarza, Iara Belén Díaz, Victoria Gauto, Martina Tissandie, Lucila Sausedo, María Riandello, Azul Amerella Peñaloza, Brisa Gallo, Antonella Fabi, Joana Córdoba, Silvina Díaz, Estefanía Ibarra, Silvia Gómez, Micaela Lucia, Valentina Carletti, Katerina Ferrer, Epifanía Ríos, Daiana Ariza y Lara Díaz Delfino.

Cuerpo técnico: Luciano Aníbal Gómez (DT), Jacobo Ezequiel Jaitt (ayudante de campo) y María Scapelletta (coordinadora).

Valentina Carletti autora del triunfo verdolaga

“La experiencia es algo hermosa, es la primera vez que jugamos una copa de esta magnitud. El hecho de viajar, compartir todas juntas y volver con la alegría de haber ganado es una experiencia única. El partido fue muy trabado al principio pero después nos pudimos acomodar y nos trajimos los tres puntos de oro de visitante”, dijo Carletti a Ovación.

Con respecto al gol, la delantera expresó: “Por suerte pude ayudar al equipo con ese gol, que en lo personal significa mucho porque hace muchos años estoy en el club, ese tanto sirvió para ganar un partido bravo y la alegría es enorme. Ahora nos quedan dos fechas, el domingo ante Mitre de Pérez, vamos a dar todo para poder llevarnos los 6 puntos que nos quedan y poder clasificar a la próxima ronda”.

Mitre goleó en Pérez en el femenino

El equipo femenino de Mitre de Pérez debutó con autoridad en su cancha al derrotar a Sacachispas FBC (Liga Venadense) por 3 a 0 y esta manera comparten la zona junto a Morning Star en el arranque de la Copa Federación 2026. Los goles de la perecinas los anotaron Belén Castillo y el doblete de Estefanía Sánchez. En la próxima fecha visitarán a Morning Star.

Tras el importante triunfo, el técnico Mario Silva destacó el gran triunfo del elenco tricolor. “El primer tiempo fue muy trabado, tal vez por los nervios. Y con el correr de los minutos pudimos bajar la ansiedad, los nervios y contamos con varias situaciones de gol, aprovechando la velocidad de las delanteras y los espacios que dejaba el rival. Logramos anotar en el cierre del primer tiempo”, dijo Silva.

“En el complemento fue todo de Mitre. En el segundo tiempo se sintió el cansancio del equipo contrario, pusimos chicas más rápidas y ahí pudimos marcar la diferencia. Logramos anotar el segundo, luego erramos un penal y en el final liquidamos el pleito para poner el 3 a 0. El domingo vamos a la cancha de Morning Star en busca de otro triunfo, en un partido difícil”, cerró.

Plantel de Mitre de Pérez

Joana González, Sonlage Menotti, Agustina Herrera, Analía Arostégui, Noelia Castro, Camila Leones, Caren Niz, Ambar Jara, Jaquelina y Melina Coria, Victoria Almirón, Graciana Victoria Tejeda, Micaela Salgueiro, Candela Cabrera, Emiliana Mamani Yorruri, Claribel Flores, Estefanía Sánchez, Ana Belén Bogado, Carolina Mabel Velázquez Garay, Martina Julieta Martínez, Lucida Logiudice, Julie Agustina Ávila, Morena Aguilar, Sofia Ricci, Cristina Feria, Gloria Ríos, Mariana López González, Anabella Castillo y Antonella Medina.

Cuerpo técnico: Mario Silva (DT), Maximiliano Aguero (Ayudante) y Juan Mercado (preparador físico). Brenda Giuga (delegada).