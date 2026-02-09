La Capital | Economía | gremios

Los gremios salen a la calle en Rosario contra la reforma laboral del gobierno

El Frente de Sindicatos Unidos se moviliza este martes y la CGT Rosario convoca a un acto el miércoles, en la previa del debate del proyecto oficial en el Senado

9 de febrero 2026 · 19:08hs
Rosario se moviliza contra la reforma laboral de Milei.

Los gremios nucleados en el Frente de Sindicatos Unidos se movilizarán este martes por las calles de Rosario para repudiar el proyecto de reforma laboral que impulsa el gobierno nacional. En paralelo, la CGT Rosario convocó a un acto para el miércoles, día en que comenzará a debatirse la iniciativa oficial en la Cámara de Senadores de la Nación, en Buenos Aires.

El avance sobre los derechos laborales genera preocupación en todo el arco sindical y en las distintas centrales obreras. Sin embargo, en Rosario las protestas se desarrollarán, por ahora, de manera diferenciada, según la modalidad definida por cada sector, y no en forma unificada.

El Frente de Sindicatos Unidos se concentrará a las 10 en la plaza 25 de Mayo y desde allí marchará hasta la plaza San Martín, en Córdoba y Balcarce, frente a la sede de la Gobernación. La convocatoria es encabezada por la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) Rosario, junto con la CTA Autónoma, la CTA de los Trabajadores, ATE Rosario, el Sindicato de Aceiteros de Rosario, el Sindicato de Cadetes y Amsafe Rosario. También se sumarán los docentes de la Universidad Nacional de Rosario nucleados en Coad, gremios del transporte que integran la CATT local, y organizaciones sociales, políticas y estudiantiles.

Está prevista además una conferencia de prensa, a las 9.30, con la participación de dirigentes sindicales de alcance nacional, entre ellos Abel Furlán (UOM), Hugo Yasky (CTA de los Trabajadores), Hugo Godoy (CTA Autónoma), Daniel Yofra (Federación Nacional Aceitera) y Rodolfo Aguiar (ATE nacional).

Nos sumamos a la movilización en repudio a la destrucción planificada de los derechos de los trabajadores que conlleva el anteproyecto libertario”, sostuvo Antonio Donello, secretario general de la UOM Rosario. Y agregó: “Esta convocatoria se da en la antesala del debate legislativo del 11 de febrero, donde se pretende lesionar la dignidad de los trabajadores y sus conquistas sociales”.

Marcha y protesta de la CGT

La CGT Rosario, en tanto, se concentrará este miércoles a las 16 en la plaza San Martín, frente a la sede del Gobierno de Santa Fe en Rosario. La protesta local se realizará en consonancia con la movilización que encabezará la CGT nacional frente al Congreso, ese mismo día. Tanto a nivel nacional como local, la medida consistirá en una concentración sin paro.

Miguel Vivas, secretario general de la CGT Rosario, explicó en conferencia de prensa: “Los trabajadores estamos a favor de una modernización, pero no de esta manera. Esto es retroceder 250 años”. Y añadió: “Es un momento muy difícil. Vamos a luchar porque creemos que es una reforma que no va a ayudar a los trabajadores ni a los sindicatos. Hay puntos que nos preocupan profundamente, como la caída de los convenios, el tema de la indemnización y la desprotección total del trabajador”.

Por su parte, el secretario adjunto de la CGT Rosario y titular del gremio de docentes privados (Sadop), Martín Lucero, señaló: “Vamos a hacer una gran marcha en Buenos Aires para que no se avance con esta reforma laboral, y eso va a tener réplicas en toda la provincia. Acá en Rosario marcharemos frente a la Gobernación y el acto será cerca de las 17”.

Sobre la posibilidad de que la norma sea aprobada tal como fue enviada por el gobierno de La Libertad Avanza (LLA), Lucero evaluó: “Si a la LLA le dan los números en el Senado es porque los gobernadores son cómplices y aportaron los votos. En ese sentido, que las movilizaciones se realicen frente a las casas de gobierno provinciales tiene lógica: sin ese respaldo no habría forma de que le den los votos a Milei”.

cgt
Durante una conferencia de prensa en la CGT Rosario los gremios brindaron detalles de la movilización que se realizará el miércoles.

El titular del Sindicato de Trabajadores Municipales de Rosario, Antonio Ratner, anticipó que la movilización del miércoles será masiva. “Todos los trabajadores deben estar movilizados contra la actitud del gobierno nacional de modificar las reglas de juego precisamente para los trabajadores. De todas las reformas laborales que se intentaron, ninguna avanzó porque contemplaban una quita de derechos”, afirmó.

En la misma línea, Claudio César, secretario general del Sindicato de Telefónicos de Rosario (Sitratel), sostuvo que “lo que plantea el gobierno es más que una reforma laboral: es una reforma de la sociedad”. Y agregó: “Por eso es importante la convocatoria amplia. No se trata solo de una discusión laboral. Estamos dispuestos a debatir, pero con una proyección de futuro, no con lo que impone el gobierno”.

Desde Luz y Fuerza Rosario, su titular Alberto Botto advirtió que la iniciativa oficial “va a perjudicar a toda la sociedad argentina y no solamente a las organizaciones gremiales y a las familias trabajadoras”. En ese sentido, alertó sobre el impacto en áreas sensibles como la salud y el sistema previsional.

La CGT Rosario agrupa a más de 80 gremios de Rosario y la región. La central obrera también dejó en libertad de acción a los sindicatos que decidan marchar este martes junto al Frente de Sindicatos Unidos. A la convocatoria se suma además el espacio gremial del PJ Rosario, que conduce Sergio Rivolta.

Organizaciones sociales

Por último, los gremios del transporte nucleados en la CATT Rosario —entre ellos Dragado y Balizamiento, Recolectores, Camioneros alineados con Hugo y Pablo Moyano, Sindicato de Cadetes y Conductores Navales enrolados en Siconara— realizarán una concentración y acto en avenida Circunvalación y Presidente Perón (ex Godoy). La protesta será acompañada por organizaciones sociales y políticas como la CCC, la UTEP y el Movimiento Evita, y se prevén cortes en el lugar entre las 10 y las 13, además de interrupciones en otros puntos de la ciudad.

“Como siempre, estamos donde hay que estar para defender los derechos de los trabajadores”, afirmó el secretario general de la CATT Rosario, Edgardo Arrieta.

En enero el pollo subió 14 % en Rosario y lideró el incremento en alimentos
