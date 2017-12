Luego de involucrarse en una polémica diplomática con Portugal por la frustrada llegada de piezas de cerdos comprados a ese país, Venezuela dirigió ayer sus acusaciones a Colombia, que al igual que el país ibérico negó ser responsable de que el gobierno de Nicolás Maduro no pudiera distribuir entre la población ese producto tradicional en Navidad.

Maduro había culpado primero a Portugal por sabotear las ventas de los perniles, señalamiento que las autoridades de ese país descartaron, pero luego el ministro de Agricultura Urbana bolivariano, Freddy Bernal, redirigió la acusación hacia Colombia. "Enviar a Venezuela que las 2.200 toneladas de pernil están retenidas en Colombia", dijo Bernal en un mensaje publicado en su cuenta de la red social Twitter. De acuerdo con Bernal, "el gobierno colombiano mantiene desde hace siete días los perniles de cerdo retenidos en la frontera de Paraguachón", entre La Guajira y el Estado venezolano Zulia.

Sin embargo, el gobierno de Colombia deslindó ayer toda responsabilidad en el conflicto y aseguró que las autoridades venezolanas no hicieron los trámites correspondientes para subsanar la falta de esa mercadería, cuya no distribución originó protestas en la población. La Dirección de Impuestos y Aduanas colombiana dijo que Venezuela no presentó la solicitud correspondiente y que Colombia no puede enviar la mercadería hasta que así lo haga. Es un trámite "muy fácil que tarda medio día", dependiendo de la agilidad de quien completa el formulario, señaló la directora de la organización estatal, Natasha Avendaño, en una entrevista.

Los venezolanos salieron en masa a las calles a protestar en varias ciudades del país por la falta del alimento en la temporada de Navidad, ya que el mismo estaba previsto dentro de los suministros de víveres que el gobierno de Maduro entrega a cerca de seis millones de familias.

Los manifestantes denunciaron además retrasos en la venta de las llamadas cajas Clap (Comités Locales de Abastecimiento y Producción), que contienen entre 10 y 20 productos de consumo básico y que son vendidas directamente a los consumidores por empresas oficiales y grupos afines al gobierno chavista.

Tensión. La falta de alimentos generó protestas en Venezuela.