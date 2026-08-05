Cuatro décadas junto al VIH: el médico Sergio Lupo presenta un libro histórico

Este jueves 6 de agosto, Sergio Lupo, doctor en medicina y especialista en clínica médica, profesor universitario e investigador que fue un pionero en Rosario y la Argentina en la investigación, detección y tratamiento del VIH durante décadas, presenta el libro "El tiempo que nos cambió", editado por Homo Sapiens. El texto, que recorre momentos clave de la historia del VIH en la ciudad, va mucho más allá de lo científico ya que se basa en testimonios conmovedores de quienes tuvieron que enfrentar este diagnóstico en los momentos más difíciles.

La presentación se hará a las 18.30 en Sarmiento 828, en el auditorio de la editorial rosarina.

En 138 páginas, el especialista recorre la epidemia de VIH que cambió el modo de transitar la medicina a través de narrativas cercanas y profundas, que dan cuenta del dolor, la discriminación, y en los comienzos, la falta de respuestas eficaces por parte de la ciencia frente a un virus desconocido y cargado de estigmas.

Con prólogo del periodista Gastón Bozzano, el libro de Lupo, es una invitación a no olvidar y a "abrir las puertas de la percepción para seguir comprendiendo".

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"Pronto entendimos que no se trataba sólo de una enfermedad nueva sino de una forma distinta de enfermar, que desafiaba nuestro conocimientos y certezas", dice el médico quien fue jefe de servicio de Clínica Médica del Hospital Centenario y presidente de la Sociedad Argentina de Sida. Actualmente, Lupo dirige el Centro de Atención a Personas con VIH de dicho hospital y el centro CAICI.

"Transcurridos casi cuarenta años desde aquel comienzo oscuro -un tiempo a través del cual el VIH fue dejando de ser, paulatinamente, una amenaza terminal para convertirse en una enfermedad crónica y tratable- Sergio Lupo ha decidido abrir el manual de su memoria", señala Bozzano.

Los relatos "que dan sentido a este libro" son las voces de los pacientes, "recuperadas y traídas al presente".

Cada paciente, un mundo

Son 31 relatos que detallan los obstáculos, las penas y la resistencia de Mario, Jorge, Daniel, Lucio, José María, Diana y su nieta Sofía, y tantos otros que le hicieron frente al diagnóstico, a las primeras terapias complejas y casi inalcanzables o insostenibles, hasta llegar a la actualidad donde la ciencia y la medicina, con el empuje inmenso de los pacientes y sus seres queridos, lograron un presente inimaginable cuatro décadas atrás.

Este 6 de agosto, a las 18.20 en Homo Sapiens, Lupo presentará el libro y hablará con detalle de por qué decidió emprender este camino complejo como profesional, y por qué ahora, sintió que era el momento de recuperar las historias y darlas a conocer: muchas de ellas perdidas u olvidadas y que hacen de este libro un manual necesario y valioso de la medicina humanizada y bien rosarina.