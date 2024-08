El gobierno provincial cuestionó la falta de anuncios de Milei: "Se esperaba más"

La visita de Javier Milei en el aniversario de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) dejó con gusto a nada a los presentes al no referirse a las necesidades de Rosario ni de Santa Fe, ni siquiera saludó a la institución por su cumpleaños. “Se esperaba más, teníamos muchas expectativas”, reconoció el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini .

Ni un feliz cumpleaños: Milei no le devolvió ninguna redonda al agro en la Bolsa

“Quizás, al venir al presidente, se esperaba alguna respuesta en las necesidades de infraestructura para la provincia por ejemplo. No sucedió, el presidente no sólo no se refirió al aniversario de la Bolsa por lo que fue invitado, sino que dio un discurso muy técnico de macroeconomía”, explicó en El primero de la mañana por LT8.