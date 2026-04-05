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El socialismo de la provincia sale a mostrar músculo político

El congreso ordinario del PS abordará posicionamientos clave de cara a 2027 y estrategias legislativas en territorio santafesino

Javier Felcaro

Por Javier Felcaro

5 de abril 2026 · 06:10hs
La dirigencia del partido de la rosa prepara su congreso ordinario provincial. 

Foto: Archivo / La Capital.

La dirigencia del partido de la rosa prepara su congreso ordinario provincial. 

Del congreso ordinario del Partido Socialista (PS) de Santa Fe, previsto para el sábado próximo en el Paraninfo de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), surgirán posicionamientos clave del espacio de cara un 2027 con impronta electoral en todo el país y estrategias legislativas para poder avanzar en breve con las normas que demanda la nueva Constitución de la provincia.

Se estima que unos 700 congresales del partido de la rosa (representando a los 19 departamentos de la Bota) confluirán en menos de una semana en la ciudad de Santa Fe. Uno de los objetivos es mostrar músculo político para poder tallar con fuerza en las decisiones a adoptar por la coalición gobernante Unidos, que transita su tercer año de gestión en la provincia.

Son dos las líneas internas que dan cuerpo al socialismo santafesino: la oficialista, que tiene a Joaquín Blanco como secretario general y a varios legisladores, entre ellos la presidenta de la Cámara de Diputados, Clara García, e intendentes.

El otro sector es comandado por el exgobernador Antonio Bonfatti, a quien acompañan Varinia Drisun —secretaria adjunta del PS—, Rubén Galassi y la ministra de Cultura de Santa Fe, Susana Rueda, entre otros.

Milei, Provincias Unidas y la Legislatura

Si bien el inminente congreso ordinario del PS no renovará autoridades partidarias ni fijará una estrategia electoral nacional y provincial (los socialistas dan este último debate los años en los que hay comicios), lo cierto es que, según pudo saber La Capital, la dirigencia del espacio dejará asentada su posición de rechazo a las política del gobierno nacional que lidera Javier Milei.

Al respecto, el debate puertas adentro incluirá los límites de Provincias Unidas (PU), la construcción de alcance nacional impulsada por el gobernador santafesino, Maximiliano Pullaro, junto a otros caciques distritales, y que el año pasado pretendió constituirse en una alternativa a la polarización entre el peronismo y La Libertad Avanza (LLA).

Asimismo, los socialistas pondrán el foco en la labor parlamentaria, especialmente en lo que hace a las normas que demanda la flamante Carta Magna de la provincia.

En ese sentido, la nueva ley orgánica de municipios tendrá tratamiento en breve en la Cámara baja provincial, tras obtener media sanción en el Senado en marzo pasado. Al mismo tiempo, asoma en Santa Fe una reforma electoral propiciada por el oficialismo.

Días atrás, en un encuentro realizado en la ciudad de Villa Gobernador Gálvez, Bonfatti defendió la decisión de haber constituido Unidos y trazó una enfática defensa de la gestión de Pullaro.

El exjefe de la Casa Gris instó a seguir trabajando para fortalecer al PS y a Unidos como herramienta política electoral en la provincia y en el país.

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