Javier Milei se manifestó en contra de la eutanasia y el aborto: qué dijo el presidente

Las declaraciones se dieron en conversación con un medio español, en el marco del debate que atraviesa dicho país por la eutanasia que recibió Noelia Castillo Ramos, joven de 25 años

Javier Milei en exclusiva con el periodista Bieito Rubido. Se expresó sobre la eutanasia y el aborto

En conversación con un medio de comunicación español, y en el marco del debate que atraviesa al país europeo tras la eutanasia que recibió Noelia Castillo Ramos , joven de 25 años, Javier Milei rechazó el suicidio asistido y volvió a manifestarse en contra del aborto , una práctica legal en Argentina a partir de diciembre del 2020.

En particular, las declaraciones se dieron en diálogo con El Debate, un medio español que le consultó específicamente al presidente sobre estos temas sobre la vida y la muerte, que suelen causar controversia. En entrevista con el periodista Bieito Rubido, que tomó lugar en Buenos Aires , el presidente se expresó en contra de la eutanasia, aunque reconoció que se trata de una “decisión personal”.

“En lo personal, yo no estoy de acuerdo. Para mí la vida es un regalo que debemos honrar. Es un motivo de alegría que cada día podamos vivir”, señaló Javier Milei en conversación el periodista español Bieito Rubido.

Consultado en particular por el caso de Noelia Castillo Ramos, caso que conmocionó a España y abrió todo tipo de debates, Milei aseguró: “No puede ser peor estar muerto que tener una vida que no le gusta a alguien”.

No obstante, el presidente se tomó un momento para afirmar que, la decisión de terminar con la propia vida es meramente “personal”: “Mientras lo que haga una persona no dañe a otros, yo no me meto en la vida de los demás. La decisión final es suya”, expresó el lider de La Libertad Avanza.

“Yo hablaría con esa persona (que decidió someterse a un proceso de eutanasia) para convencerla de que no lo haga, pero sigue siendo su decisión”, sumó el presidente argentino.

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Milei, también en contra del aborto

En la misma entrevista, Milei remarcó su posición en contra del aborto, postura que el presidente manifiesta desde antes de llegar a la presidencia en 2023.

“Mi posición respecto al aborto es opuesta, porque yo considero que la vida se inicia desde la concepción”, expresó tras explayarse sobre la eutanasia.

“La vida es un continuo donde hay dos momentos discretos, la concepción y la muerte. Cualquier interrupción en el medio es un asesinato”, agregó el libertario.

El caso de Noelia Castillo Ramos

Noelia Castillo Ramos, una joven española de 25 años que quedó parapléjica en 2022, recibió este jueves la eutanasia tras un extenso proceso judicial marcado por la oposición de su padre y el respaldo de la Justicia europea.

La medida, que ya quedó firme en España, se confirmó luego de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos rechazara suspender de forma cautelar el procedimiento, eliminando así el último impedimento para su ejecución inmediata.

Este caso volvió a despertar el debate en la sociedad argentina: qué es la eutanasia, qué proyectos de ley existen en nuestro país y cómo es la situación en otros países.

La situación de la eutanasia en Argentina

La Red de cuidados, derechos y decisiones en el final de la vida, integrada por investigadores del Conicet, entiende a la eutanasia como “el procedimiento médico que consiste en poner fin a la vida de una persona que padece una condición de salud irreversible que le provoca un sufrimiento físico o psicológico profundo y persistente, y que solicita de manera clara e inequívoca la aplicación de este procedimiento”.

Hasta fines del año pasado, había en la Argentina 3 proyectos de ley con estado parlamentario en Diputados: uno de Miguel Ángel Pichetto (Encuentro Federal), otro de la ex diputada nacional Carolina Gaillard (Frente de Todos) y el de Gabriela Estévez (Unión por la Patria). Los tres regulan el acceso a la práctica para las personas con una enfermedad grave o incurable o un padecimiento grave, crónico e imposibilitante.

Además, las iniciativas contemplan tanto la administración directa, por parte de un profesional de la salud, de una sustancia que provoque la muerte del paciente (eutansaia activa); como también la prescripción o el suministro de esta sustancia para que el paciente se la autoadministre, lo que se conoce como el suicidio médicamente asistido.

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En relación con los debates morales que se plantean ante la eutanasia, el doctor en filosofía e integrante de la red de investigadores académicos mencionada previamente, Eduardo Riviera López, explicó a Chequedo que son múltiples los valores que se enfrentan, tanto religiosos como laicos.

Entre ellos, se presenta la autonomía, es decir, “el derecho de las personas de ser artífices dueños de su propia vida; que además incluye su fin”, como describió el especialista en bioética. También existe “el deber moral deontológico, en especial de los médicos, de no causar la muerte de manera activa”, agregó.