Estudió en el Politécnico, es investigador en el Instituto Balseiro y ganó un premio internacional

"Tengo los mejores recuerdos de esa época en el Politécnico, que son inseparables de los compañeros y amigos, con algunos de los cuales seguimos en contacto a pesar de la distancia y el tiempo. Teníamos en el Politécnico un Departamento de Matemáticas que era un verdadero lujo, y a la distancia puedo apreciar mejor lo extraordinario y singular de la calidad de la enseñanza que teníamos", dijo Casini a La Capital.

El investigador radicado en el sur recordó "con mucho cariño y agradecimiento" a las profesoras Susana Hinrichsen, Noemí Lagrecca, Liliana Lagrecca de Cattaneo, Susana Filipputti y Noemí Buschiazzo. "Unas genias totales que trabajaban con pasión y generosidad, ellas nos ayudaban también con la preparación para las olimpíadas de matemáticas", aseguró. En 1987 Casini fue subcampeón en la olimpíada nacional y un año después fue medalla de plata en la Iberoamericana.

Cuando cursó quinto año era la primera vez que la Argentina iba a participar de la Olimpíada Internacional de Matemática (IMO) y en la selección nacional que se hizo en Buenos Aires quedaron seleccionados tres alumnos del Poli: Pablo Lotito, Leonardo Ornella y Horacio Casini. "Fue una experiencia inolvidable y que me marcó en el gusto por las matemáticas para el resto de mi carrera", agregó. En el certamen realizado en Sidney (Australia) en 1988 obtuvo una mención honorífica.

Horacio Casini egresó de Poli en 1987 y estudió dos años y medio en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), primero en la licenciatura en física y luego en matemática. Hasta que a mediados de 1990 se incorporó al Balseiro.

Los recortes nacionales también impactan en las olimpíadas, obligando a escuelas y universidades a realizar colectas para que los estudiantes puedan viajar a los distintos certámenes internacionales. Frente a esta realidad, Casini dejó un mensaje para esos chicos y chicas: "Es difícil decir algo que ayude. Me imagino la ilusión de ser parte de algo tan lindo como son las olimpiadas de matemáticas, y la frustración de no poder participar por circunstancias ajenas al mérito. Les diría sobre todo que no dejen que esa frustración se interponga con la pasión que puedan sentir por lo que les gusta. Una pasión por las matemáticas o la física, o cualquier otra como por el deporte o la música, es una bendición que no todo el mundo tiene, y que se puede convertir en una fuente de felicidad que los acompañe por toda la vida.

El trabajo premiado

La investigación de los científicos argentinos se centra en el fenómeno del entrelazamiento cuántico, una propiedad que permite a las partículas seguir interactuando incluso cuando están muy separadas.

"El trabajo de Casini y Huerta utiliza las propiedades de la entropía del entrelazamiento cuántico para derivar importantes resultados generales sobre la estructura de las teorías cuánticas de campos. La Medalla premia la investigación que reúne dos aspectos de la física: la mecánica cuántica y la gravedad", señalóAtish Dabholkar, director del ICTP.

Como ganadores de la Medalla Dirac, Huerta y Casini se unen a una elite científica de medallistas donde se leen los nombres de físicos que han ganado premios Nobel, medallas Fields o premios Wolf. La ceremonia de premiación de los ganadores de 2024 se realizará en 2025 en Trieste (Italia), y allí se presentarán conferencias sobre cada trabajo. Sus colegas de Japón que también fueron seleccionados para recibir el mismo premio son Shinsei Ryu y Tadashi Takayanagi.

"Es un premio inmenso, tan inmenso como inesperado. Me honra infinitamente y siento que es un reconocimiento más que personal, a nuestro equipo de trabajo en la División de Partículas y Campos del Centro Atómico Bariloche, a nuestro Instituto Balseiro, a nuestros colegas, maestros y estudiantes", dijo Marina Huerta, doctora en física por el Instituto Balseiro.

En diálogo con La Capital, Horacio Casini dijo que el premio "es un honor muy grande, porque es una decisión de colegas que uno admira y tiene muy muy arriba" y agregó: "Me da mucha felicidad porque lo entiendo también como un reconocimiento a la calidad del sistema científico argentino. Este reconocimiento es especialmente bienvenido en circunstancias tan difíciles. Un sistema científico que funcione es una tarea colectiva que necesariamente involucra todos los niveles de educación y un esfuerzo continuo durante generaciones. Como muchas otras cosas, es muy fácil de destruir de la noche a la mañana, pero como pocas otras cosas es extraordinariamente difícil de construir y de elevar".