Embarazo adolescente: entre el descreimiento y las ausencias

Cuando vamos a hacer un taller de educación sexual integral (ESI) y abordamos el tema “embarazo adolescente” existe un pensamiento que flota en el aire. Un “a mí no me va a pasar”. Pero esto es tan probable como cuando escuchamos a un adolescente que se llevó nueve materias asegurar, cual político en campaña, “las saco a todas en diciembre”. Ya sabemos cómo termina esa historia, más allá de que encontremos algún caso que desmienta lo anterior.

Y esto tiene que ver con que, hasta que no nos tocan las situaciones de manera cercana, no las vemos probables. En broma, les aseguramos a esos grupos de estudiantes secundarios que en los siguientes dos años, el 20 por ciento de las y los presentes será mamá o papá, al tiempo que se quejan entre risas acusándonos de “mala onda”.

A estos comportamientos descriptos podemos ubicarlos como típicamente patriarcales. El hecho de que los pibes no queden embarazados genera un marco para que puedan negar con facilidad y tomar distancia de la zozobra emocional que reina cuando irrumpe un embarazo no previsto, a pesar de tener un vago registro de que si como varón no te cuidás, la situación no debería sorprenderte y deberías hacerte cargo.

Los aprendizajes que mellan en la subjetividad masculina dentro de una matriz cultural patriarcal tienen una impronta caracterizada por la negación y la ausencia. En los hechos, cuando la cosa está consumada y ante una paternidad intempestiva, el varón tiene margen para activar mecanismos de negación que la mujer tiene completamente vedados, debido a su condición de gestante. Estás características que se van inscribiendo en la subjetividad de los varones adolescentes, constituyen esas marcas que, de no deconstruirse, reconoceremos en los futuros hombres adultos.

(*) Autor de “En el ojo de la tormenta, reflexiones sobre la construcción de las masculinidades” (Laborde Editor).