* Aprendizajes: "Nuestra prioridad fundamental son los aprendizajes. El sistema educativo tiene un sentido y una tradición sostenidas sobre los aprendizajes que deben tener quienes transitan por el sistema. El sistema educativo tiene sentido solo si enseña y todos los recursos que ponemos están orientados con ese fin. Santa Fe tiene un potencial enorme y la fortaleza del sistema educativo son sus docentes, que están todos los días en el aula sosteniendo aprendizajes. Son nuestra guía. Igual que los directivos, que todos los días abren las escuelas a las 7 de la mañana y algunos las cierran a las 11 de la noche, también los asistentes escolares. Son nuestro principal capital y vamos a trabajar fuertemente para jerarquizarlo, darles las herramientas que necesitan para llevar adelante su tarea".

* Recursos: "Hace falta orientar los recursos. Desde el Estado siempre administramos la escasez, por eso es tan importante que podamos administrarlos con racionalidad y justicia hacia el fin de producir aprendizajes. Es fundamental la transparencia y ordenar el sistema, porque todo este potencial muchas veces se pierde. Gran parte de nuestros esfuerzos van a estar orientados a darle previsibilidad, racionalidad, justicia y equidad a la administración del sistema educativo".

* Alfabetización inicial: "La alfabetización inicial va a ser nuestra primera estrategia fuerte de trabajo. La adquisición de la lectura y la escritura es un saber fundante, y sobre todo en los sectores más vulnerables solo lo puede hacer la escuela. Por lo tanto es una responsabilidad ineludible del Estado lograr que todo chico y chica que termine el primer ciclo de la escuela primaria (3º grado) esté sólidamente alfabetizado. Sabemos que tenemos déficit en la adquisición de la lengua y la escritura, y es algo que el Estado no se puede permitir".

* Escuela secundaria: "Queremos poner el foco en la articulación con el mundo del trabajo, es una demanda que hemos recogido a lo largo de la campaña y en cada lugar que hemos recorrido hay una fuerte demanda en términos de capacitación para el trabajo".

* Formación docente: "Nuestro compromiso es con los docentes, para que puedan ser los artífices de la calidad educativa y de los aprendizajes que necesitamos. Por eso vamos a poner mucho compromiso en mejorar la formación docente y dotarla de recursos e institucionalidad para que se jerarquice".

goity (3).jpg Foto: Sebastián Suárez Meccia / La Capital

* Repitencia: "Con el avance continuo en al escuela media, llamado no repitencia, fuimos muy claros al decir que no es una buena política que aplicó el gobierno saliente. Fue improvisada y no logra el objetivo de certificar aprendizajes. Mejora tasas de egreso pero no da garantía que mejore aprendizajes. El debate no es repitencia sí o no, sino cómo y qué evaluamos, y cómo logramos que terminen la secundaria con los aprendizajes que necesitan. Por lo tanto la no repitencia no va a seguir".

* Balaceras: "Sabemos que en Rosario la situación es crítica y tiene que haber una intervención multiagencial que no le compete solo educación. Estamos trabajando en planes de intervención, que involucran a los ministerios de Educación, Justicia, Seguridad, Igualdad y Desarrollo Social. La intervención de los problemas de vulnerabilidad que tienen nuestros establecimientos escolares es del Estado y nos vamos a hacer cargo. Vamos a trabajar conjuntamente con Seguridad para tener información de inteligencia criminal. Es increíble que estemos hablando de eso, pero lo tenemos que hacer, para poder intervenir previamente, detectar los casos y resolverlos. Para que la Justicia pueda actuar sobre esas personas que producen balaceras sobre un edificio público".

* Agresiones y amenazas a docentes: "No vamos a permitir que ningún docente de nuestras escuelas sea agredido y vamos a trabajar con severidad, para también modificar patrones culturales. Si no logramos mayor intervención territorial y no logramos controlar algunos resortes nos vamos a quedar en los discursos y los lamentos".

* Cierre de escuelas: "Vamos a intervenir cuando está la crisis, no podemos permitir que una escuela cierre por una cuestión de seguridad. Nuestros niños, niñas, jóvenes y adultos deben estar dentro del establecimiento educativo, que es el mejor lugar donde pueden estar. Lo que hemos visto durante estos años fue ausencia de parte del Estado provincial y del Ministerio de Educación en el acompañamiento a las escuelas" (Daiana Gallo Ambrosis).

* Problemas edilicios: "Reconocemos que hay una crisis y un estrés muy grande sobre la infraestructura escolar, son casi 3.500 edificios con casi 5.000 establecimientos que se usan desde las 7 de la mañana hasta las 23. Pero también ha habido una fuerte desinversión en la reparación escolar. Ahí tenemos dos pilares: mucha gestión y recursos".

* Intervención inmediata: "Estamos buscando herramientas que nos permitan resoluciones más rápidas para cuestiones de emergencia, que son los que impiden que los chicos estén en el aula. La idea es trabajar sobre un censo general, pero mientras tanto tener intervenciones inmediatas" (María Martín).

* Contenidos: "La alfabetización es un trabajo prioritario que tiene que tener el Ministerio de Educación. Siete de cada diez chicos en la provincia de Santa Fe no termina el primer ciclo de la primaria comprendiendo textos, sabiendo leer y escribir. Para nosotros eso tiene que cambiar. Hoy en Santa Fe está en marcha una discusión sobre la reforma curricular de primaria. Vamos a darle una lectura a ese trabajo que se viene llevando adelante en las escuelas. El sujeto que está en nuestras escuelas necesita que el Ministerio de Educación incorpore tecnología porque es con lo que convive a diario. No puede ser una escuela del siglo pasado la que intenta alfabetizar en el siglo de hoy" (Carolina Piedrabuena).

* Gobierno nacional: "Gran parte de la inversión edilicia en obra nueva tiene que ver con aportes de Nación. No sabemos aun cómo va a ser en el futuro inmediato, cuando tengamos más claridad vamos a poder tomar algunas decisiones. No hay nadie designado formalmente en la Secretaría de Educación nacional, así que no hemos establecido ningún contacto".

* Paritarias: "Aspiramos a generar buenos acuerdos para los docentes y que sean buenos acuerdos para las escuelas. Vamos a convocar a paritaria en la primera semana de enero, para poder sentarnos a discutir todas las cuestiones que haya que discutir y lograr entendimientos. El momento crítico que nos toca vivir como sociedad nos obliga a todos, al Estado y a los representantes gremiales, a tener mucha responsabilidad".

* Cláusula gatillo: "Hoy hay un acuerdo paritario vigente y muchas cuestiones técnicas que el futuro ministro de Economía está trabajando en una propuesta. Hasta tanto no no podemos emitir opinión".