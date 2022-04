Ola de violencia: Javkin reclama atribuciones para definir la designación de jefes policiales y políticas de seguridad

Muecas de hartazgo por las indefiniciones

En medio de un clima denso frente a la ola de homicidios y balaceras, Javkin no se guardó nada. Sobrevoló en sus palabras el hartazgo por la falta de articulación y coordinación de las autoridades provinciales y nacionales para concretar políticas de seguridad efectivas para combatir el delito, entre ellas, el postergado desembarco de gendarmes.

Enfático y molesto ante esa falta de definiciones, el intendente respaldó el reclamo de autonomía en materia de seguridad. “Rosario le da mucho a la Argentina, es parte de Argentina. Vivimos desde hace años una ola de violencia que no solo no para sino que cada vez es más cruenta. No tenemos nada más importante que trabajar todos juntos para ponerle límites a los delincuentes”.

https://twitter.com/pablojavkin/status/1519409821174296576 Ministro, yo defiendo a mis vecinos. Diga lo que quiera pero venga, traiga el destacamento que se anunció. Se lo digo de corazón: los efectivos que están no alcanzan, necesitamos en forma urgente más y mejor presencia. pic.twitter.com/QNVPMLrTc8 — Pablo Javkin (@pablojavkin) April 27, 2022

Y detalló que las cifras públicas sobre violencia extrema “no dejan de ser espeluznantes. En el primer cuatrimestre de 2022, al 26 de abril, se registraron 80 homicidios y 299 heridos por arma de fuego, datos similares a los que se registraron en 2014. Es tiempo de acción con planificación y valentía”.

Cárceles o “coworking del mal”

En un análisis global de la criminalidad compleja, apuntó contra los laxos controles en las cárceles. “Las condenas están para cumplirse, las cárceles para recluir a delincuentes. Si las cárceles se convierten en una especie de coworking del mal, no lo podemos tolerar. Necesitamos más investigaciones y más detenciones. Nos preocupa particularmente que quien comete un ilícito tenga la posibilidad de ser liberado velozmente”.

Ya más en el plano local, reclamó “una policía que actúe, una justifica firme, y sobre todo un sistema penitenciario que impida dentro de las cárceles el accionar delictivo de personas detenidas”. Citó que, según cifras de la Fiscalía Regional, “el 99 por ciento de las extorsiones y balaceras se gestan desde las unidades penitenciarias”, con un porcentaje similar en asesinatos y crímenes.

Antes de describir los alcances del proyecto sobre las atribuciones en seguridad, recordó el 21,9 por ciento de las víctimas de homicidios, femicidios y heridos de bala en son menores de 18 años. “No podemos naturalizar que se mate a balazos a un bebé, no puede ser un ejemplo más” enfatizó sobre el reciente doble crimen mafioso de Marcos Caminos y su pequeño hijo de un año en Colombia y Schweitzer.

Prevención con 9.000 agentes

El análisis de los equipos de la municipalidad en materia de seguridad preventiva, permitieron que Javkin asegurara que Rosario necesita “por los menos 250 patrulleros por turno funcionando, 100 motos en forma permanente, y entre 8.000 y 9.000 agentes dedicados a la prevención. Con una fuerza así la prevención sería absolutamente distinta, no solo la pedimos, es lo que precisamos y merecemos”.

Sobre el proyecto para obtener atribuciones en materia de seguridad, que ingresará a la Legislatura a través de los diputados provinciales Mónica Peralta y Ariel Bermúdez, establece que los intendentes tengan “voz, voto y veto sobre la accionar de las fuerzas policiales” en el territorio. No queremos enterarnos de las designaciones por los diarios”, fustigó al reclamar participación en la designación de jefes policiales.

>> Leer más: Rosario violenta: cuatro crímenes en 40 minutos durante la noche del lunes

“Necesitamos un trabajo conjunto, planificado, sin improvisar. Quiero decidir donde debe estar la policía. Sé cuáles son los barrios que necesitan que los cuidemos”, insistió Javkin. Y a modo de ejemplo visibilizó las víctimas fatales en zonas calientes regadas de sangre. “Ludueña: 50 víctimas; Las Flores sur: 24; Larrea: 20; Empalme: 18; Magnano: 16. Se presentan niveles de violencia intolerable. Tenemos estadísticas, sabemos lo que pasa. Si nos ocupamos y nos dejan, estoy seguro que vamos a ayudar a que mejore”.

Puntualizó que con la ley de ampliación de facultades para los intendentes en temas de seguridad, “volvemos a decir que queremos hacer más”, y otra vez apuntó al gobierno central. “Pedimos a la Nación que no abandone a Rosario. Espero que la Legislatura pueda dar un rápido tratamiento al proyecto de ley, que es un paso concreto hacia la autonomía. Nada hay más importante que la paz”.

“Exigimos a Nación que diga cuándo vienen los 1.500 gendarmes”

El intendente se mostró especialmente molesto por la demorada llegada de gendarmes a la ciudad y la concreción del predio que contendrá el destacamento para albergarlos en zona norte. “Exigimos al ministro de Seguridad de la Nación que nos diga cuando van a venir. No puede ser que abandonen a Rosario en una situación así”, demandó públicamente.

Sobre los trabajos previos que apuntaló la propia Municipalidad, recordó que se cedieron “20.000 metros cuadrados de espacio para que se monte el destacamento, que se iba a montar en marzo con 1.500 agentes. Tuvimos que desmalezarlo, entregamos adoquines para instalar contenedores. Estamos terminando abril y no hay un solo gendarme, nada construido ni fecha anunciada de reprogramación de la llegada de esos gendarmes, que se hizo en marzo”, repasó Javkin.

>>Leer más: Abrupto incremento de homicidios con víctimas menores de 18 años

Y fue a fondo: “le exigimos al ministro de Seguridad de la Nación que esté y nos diga cuando van a venir. No me quiero quedar en un pedido o queja. No puede ser que abandonen a Rosario en una situación así. No digo que tomen medidas extraordinarias, pero que al menos cumplan lo que se había planteado”.

Según el intendente, “hubo que poner la tierra, desmalezar, entregamos adoquines. ¿Qué quieren, que plantemos árboles? Lo que faltan son los gendarmes, que tiene que venir a cuidarnos y no tenemos certeza de su arribo. Lo estoy haciendo públicamente y lo vamos a hacer formalmente ante las autoridades nacionales. Necesitamos precisiones”.