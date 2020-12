Los poetas de la Navidad

Llegan las fiestas y, según dicen, es tiempo de balances. El rito de la Nochebuena y Navidad une a las familias y amigos en torno de la mesa, con lo que se pueda poner sobre ella, y como cierre de la velada las copas chocarán mientras los deseos de felicidad se cruzan en el aire. Este año, sin embargo, no resultará sencilla la alegría. La maldita pandemia extiende todavía su mancha sobre el mundo y hay que seguir cuidándose, aunque cueste cada día más. Quien esto firma perdió gente querida por culpa del Covid y sabe bien que con el virus no se juega. Entonces, en esas noches tan especiales, no arriemos las banderas de la fraternidad, pero mantengamos viva a la prudencia. Hagámoslo por todos, aunque sobre todo por nuestros queridos viejos, que son quienes más riesgo corren.