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Deudas familiares: volvió a subir la morosidad y superó el 11% en abril

Un informe de la consultora 1816 resgistró una nueva suba en la tasa de irregularidad. Se estancan los préstamos.

12 de abril 2026 · 19:21hs
Tarjetear. Entre marzo de 2024 y mediados de 25 el crédito se expandió. Luego vino la morosidad y el reflujo.

Tarjetear. Entre marzo de 2024 y mediados de 25 el crédito se expandió. Luego vino la morosidad y el reflujo.

La tasa de irregularidad en el mercado de crédito crece y se supera mes a mes. Según estimaciones de la consultora 1816, en base a datos de la Central de Deudores del Sistema Financiero (Cendeu) del Banco Central (BCRA), la mora en las familias se ubicó en 11,2% en febrero, el nivel más alto desde 2004. El indicador subió 0,6 punto desde enero y y marcó la decimosexta alza consecutiva.

En el sector empresarial, el incumplimiento de pago se mantiene en torno al 2,9%. En el total del sector privado, pasó de 6,4% a 6,7%.

Los créditos no bancarios también preocupan al momento de conocer el número final. Y es que en este segmento, según la consultora, la mora en los hogares alcanzó el 30% en febrero, más de dos puntos respecto de enero. El caso de estas plataforma alarma por la magnitud del salto que pegó el nivel de irregularidad. Mercado Pago, una de las fintechs más conicidas, registró una morosidad del 14,7% en el último año, según las últimas cifras disponibles de enero.

Distintos informes privados muestran los porcentajes de las entidades financieras no bancarias, donde la morosidad escala hasta el 36% en los peores casos.

Cortan el chorro

En estas condiciones, el financiamiento en pesos al sector privado muestra señales de agotamiento en el inicio de 2026. El socio de First Capital Group, Guillermo Barbero, aseguró que desde mediados del año pasado el crédito dejó de crecer en términos reales. Explicó que el endurecimiento de las condiciones bancarias y el aumento de la mora explican la desaceleración.

Este estancamiento, describió, abarca tanto tarjetas de crédito como préstamos personales y comerciales. El especialista aclaró que, si bien se observan incrementos nominales, “esas variaciones no superan los valores de la inflación del mes”, por lo que el crecimiento real es nulo o negativo.

El único segmento que muestra expansión sostenida es el hipotecario, sostuvo Barbero. En contraste, detalló que el total de préstamos en pesos registró una caída real del 0,6%, con retrocesos del 0,9% en el crédito comercial, del 0,4% en el personal y del 2,9% en el prendario, mientras que las tarjetas apenas subieron 0,2%, un dato que consideró poco representativo por cuestiones de contabilización.

El analista vinculó la desaceleración con un cambio en la política crediticia de las entidades financieras, que “reaccionan subiendo el scoring y poniéndose más estrictas las condiciones”. Ese endurecimiento, agregó, afectó especialmente a quienes no tienen ingresos estables o historial sólido, generando dificultades para refinanciar deudas.

Mano suelta

Barbero recordó que entre marzo de 2024 y mediados de 2025 los préstamos personales y tarjetas combinados crecieron 130% real, en un contexto donde los bancos flexibilizaron requisitos. Sin embargo, ese proceso se revirtió. “Desde mediados del año pasado la mora viene creciendo”, afirmó, y la definió como “autoinducida” por el propio ciclo de expansión y posterior ajuste crediticio.

El especialista también señaló que el problema estructural del crédito en Argentina no es tanto el nivel de endeudamiento sino su perfil. “La capacidad prestable de los individuos es muy pequeña, se puede endeudar dos o tres veces su ingreso, y con eso no se puede comprar una propiedad ni un auto”, indicó.

Sobre los créditos ajustados por inflación, remarcó que su crecimiento debe analizarse con cautela. “Los préstamos UVA vienen creciendo fuerte, pero hay que evaluarlos en un horizonte más largo, en el corto plazo es un arma de doble filo”, advirtió, al señalar que la evolución de las cuotas puede superar la dinámica de los precios de los activos en dólares.

Crisis social

La crisis preocupa a la mayoría de los economistas. El ex ministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas sostuvo que los efectos sociales del programa libertario ya comienzan a evidenciarse con nitidez. “Estamos viviendo las consecuencias de una política económica que tiene sus luces y sombras, pero cada vez aparecen más las sombras y menos los aspectos positivos”, señaló.

Kulfas sostuvo que el retiro del Estado de áreas sensibles dejó “un tendal” en distintos sectores y puso como ejemplo los problemas en el transporte: “En todo el mundo tiene regulación porque es un servicio público sensible que impacta muchísimo. Estamos viendo algo dramático: la plata no alcanza, mucha gente se queda sin trabajo”, afirmó.

En ese sentido, aseguró que desde la asunción del actual gobierno “se perdieron 300.000 puestos de trabajo” y enumeró caídas en la industria, la construcción y el comercio. Según el ex funcionario, el crecimiento económico que exhibe el gobierno se explica por sectores que generan poco empleo.

Finalmente, advirtió sobre el impacto social del esquema económico actual. “Este modelo está marcando de manera muy temprana su resquebrajamiento. La gente la está peleando como puede y eso ya se ve en la vida cotidiana”, concluyó.

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