Coti Sorokin regresa a Rosario con sus nuevas canciones

Me deja una sensación de una situación, sobre todo en la que está parada la llamada industria de la música. La música en vivo principalmente está en alerta, está herida de muerte y tenemos que ser conscientes y reflexivos acerca de cómo pedir a la gente que nos gobierna que podamos salir de esta situación, que la industria de la música en vivo pueda gozar de mejor salud en este momento tan difícil. Tenemos que seguir buscando alternativas, que las empresas puedan apoyar la cultura y la música en vivo y unirnos todos para ese propósito. Por otro lado la pandemia nos deja reflexiones de una visión colectiva de la sociedad, donde nos salvamos todos o no se salva nadie, que cuidarse uno es cuidar a los demás, mirarnos un poco más, exigirnos un poco más, siempre desde la empatía, la educación y la buena convivencia. Tener ciertos cuidados del medio ambiente, de la salud, las enfermedades, los contagios. Ese tipo de reflexión me parece muy sana.

Aunque fuiste uno de los primeros que pudo hacer un show en el 2020 en el autoconcierto de septiembre, ¿cómo te sentiste cuando se empezó a gestar la gira?

Con mi equipo estuvimos buscando alternativas desde el minuto cero, paliativos y creo que aquel primer concierto fue una piedra fundamental para todo lo que siguió, se hizo de forma muy sana, muy preparada y cuidada. Gracias a eso se empezaron a hacer ese tipo de conciertos en todos lados y luego se pasó a este formato de burbujas o islas. Estamos muy contentos y orgullosos de haberlo hecho cuando no se veía luz al final del túnel y era muy duro pensar en el regreso a los escenarios. Ahora por suerte se abrieron más espacios.

¿Cuán brillantes son Los Brillantes para vos?

A los brillantes yo los bauticé así porque son una banda con una personalidad especial. Tengo dos rosarinos, Matías Damato y Javier Robledo. Conmigo somos tres. También está Nico Ottavianelli, guitarrista de Turf, a quien conozco hace más de 20 años. La gran Luna Sujatovich, que tiene una personalidad como música muy bestial. Fue ella quien hizo los arreglos de cuerdas para el Teatro Colón. Es una música muy íntegra además de un ser humano increíble. Dizzy Espeche que es uno de los grandes guitarristas de Sudamérica y Brian Agustín Figueroa que aporta frescura, improvisación y rock and roll. Es un seleccionado de músicos brillantes que vale la pena ir a escucharlos aunque Coti no vaya.

¿Habrá sorpresas en el show?

Todos los conciertos en vivo hay sorpresas porque nosotros mismos en vivo nos sorprendemos arriba del escenario. Subirse ahora es una sorpresa. Puede ser que haya algún invitado. Pero siempre hay sorpresas en el repertorio, en la energía o en la emoción del momento. Sobre todo hoy en día que extrañamos tanto la sensación de subirnos al escenario y vivir en comunión un acto tan noble y tan hermoso como lo es un concierto en vivo.

¿Qué es lo que más te gusta de venir a Rosario?

Lo que más me gusta de ir a Rosario son los rosarinos y las rosarinas. Mi gente, mis amistades y familiares que siempre van a los conciertos. Y si no van los siento cerca y eso para mí es un montón. Siempre amo volver a tocar allá y en esta circunstancia de tanta distancia en el tiempo, tengo mucha emoción con este concierto.