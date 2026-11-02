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Rugby: pronóstico reservado para una definición del TRL que ya empieza a palpitarse

Este sábado, en el Estadio Capibaras, Jockey Club enfrentará a Estudiantes y Duendes a Santa Fe Rugby en las semifinales del Top 10

Pablo Mihal

Por Pablo Mihal

2 de noviembre 2026 · 19:20hs
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El próximo sábado

El próximo sábado, en las semifinales, Jockey Club y Duendes tienen compromisos de riesgo ante Estudiantes y Santa Fe Rugby. Si ambos ganan se verán en la final.

Hay alerta en toda la región y no es meteorológica. En aire de todo el Litoral se puede percibir ese “olor” a definición propio de esta parte del año, pero a diferencia de otros años, en este 2026 no hay pronósticos en el TRL del cual fiarse.

El próximo sábado 7 de noviembre se vivirá la primera jornada definitoria del XXVI Regional del Litoral, certamen donde está en juego la copa Banco Macro con un rugby de alto nivel, donde Duendes, Jockey Club Rosario, Estudiantes y Santa Fe Rugby, los cuatro mejores equipos de la región, empezarán la pelea por la corona que defiende el verdiblanco por segundo año consecutivo. Ninguno de los cuatro equipos es un claro candidato y el pronóstico reservado de los resultados hace que ambas jornadas sean más atractivas.

En el Estadio Capibaras

Tanto los encuentros por las semifinales como los de la final y tercer puesto del próximo 14, se disputarán íntegramente en territorio neutral, en el Estadio Capibaras, la cancha ubicada en el Ovalo del Hipódromo Independencia. Para ambas jornadas, organizadas, una vez más, por la empresa Santa Fe Producciones, las entradas ya se encuentran a la venta en los clubes finalistas, en las uniones del TRL y en Ticketway.com.ar. El abono tiene un costo de $38.000 + costo servicio y cada fecha $ 23.000 + costo de servicio.

En primer turno, a las 15.30, jugarán Jockey Club (2º, 62 puntos) y Estudiantes (3º, 61 puntos). En los antecedentes inmediatos entre ambos equipos, los registrados en la fase clasificatoria, el conjunto albinegro se impuso en los dos enfrentamientos que jugaron: en el parque Urquiza Paranaense por la 7ª fecha, por 22-17 (4-1), y en las Cuatro Hectáreas, en la 16ª fecha por 34-29 (5-2).

Luego, a las 17.45, jugarán Duendes (1º, 65 puntos) y Santa Fe Rugby (4º, 58 puntos). El verdinegro buscará jugar su decimoséptima final del torneo litoraleño, pero para ello deberá superar a Santa Fe Rugby, que este año tiene el historial a su favor. En la presente temporada el tricolor ganó tanto en el partido de ida como en la revancha. En la 4ª fecha, se impuso en Las Delicias 28-17 (0-4) y en la capital provincial, en el marco de la 13ª fecha, por un ajustado 34-33 (5-2).

Segunda División

También el sábado, buscando el único ascenso 2027, se jugarán las semifinales del torneo de Segunda División instancia en la que Alma Juniors recibirá a Logaritmo y Universitario SF a Círculo Rafaelino.

Las otras semis del TRL

El clima de semifinales ya se empezó a vivir el pasado fin de semana, con la disputa en las divisiones Reserva, Pre-Reserva A y en Pre-Reserva B. En ese contexto el que se destacó fue Crai. El Gitano estuvo intratable y se metió en las tres finales del próximo domingo 8 de noviembre: dos de local Reserva y Pre B y una de visitante, la Pre A.

El panorama es el siguiente:

Reserva. Semifinales: Duendes 40, GER 33 y Crai 25 Santa Fe Rugby 23. Final: Crai v. Duendes.

Pre A. Semifinales: CRAI 26, Santa Fe Rugby 10 y GER 40, Jockey Club Rosario 23. Final: GER v. Crai-

Pre B. Semifinales: Jockey Club Rosario 20, Estudiantes 23 y Santa Fe Rugby 13, Crai 15. Final: Crai v. Estudiantes

Litoral M19

Además de esta definición, este fin de semana también surgieron los finalistas del Torneo Regional del Litoral 2026 reservado para menores de 19 años. En el tramo A, Estudiantes venció a Atlético del Rosario 24-22 con un penal en el último minuto de juego y se metió en la final, donde se medirá con Jockey Club Rosario que en la restante semifinal vapuleó a GER 71-20. Cabe aclarar que el ganador de la final ocupará la plaza del Litoral, en el tradicional Encuentro Nacional Veco Villegas en Tucumán Rugby del próximo 21 de noviembre.

Por su parte, en el segmento B, los finalistas son Universitario, que venció a su homónimo santafesino 39-13, mientras que Old Resian se impuso ante Tilcara por un ajustado 24-21.

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