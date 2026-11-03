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Tenis: Provincial se quedó con la Copa Challenger en el Campeonato de Menores por equipos

Organizado por la Asociación Rosarina de Tenis (ART) participaron 260 equipos de 13 clubes de la ciudad y la región

Pablo Mihal

Por Pablo Mihal

3 de noviembre 2026 · 16:58hs
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Rojo en el alma. Facundo Salcedo

Rojo en el alma. Facundo Salcedo, Santiago Fernández y Pablo Berdinelli formaron parte del equipo de Provincial, campeón en la categoría sub16/18 varones.
Ignacio Ottaviani

Ignacio Ottaviani, Emma Baronio, Oscar Cacho Coria y  Felicitas Belbuzzi 

Atlético Provincial se consagró ganador de la Copa Challenger del Campeonato de Menores por Equipos de la Asociación Rosarina de Tenis (ART), mientras que Gimnasia y Esgrima obtuvo la Copa Average. La competencia reunió durante la temporada a 260 equipos de 13 clubes de la ciudad y la región, distribuidos en cuatro etapas.

El certamen se disputó por zonas, bajo la modalidad de todos contra todos. Este formato permitió establecer una clasificación general por clubes y, al mismo tiempo, reconocer a los equipos ganadores de cada categoría. La propuesta promueve la competencia deportiva y el sentido de pertenencia, poniendo en juego la defensa de los colores de cada institución.

Las distintas etapas tuvieron como sedes a seis instituciones. La temporada comenzó en los clubes Provincial y Atlético del Rosario; la segunda fecha se desarrolló en Mitre y Fisherton; la tercera tuvo lugar en el Jockey Club y la última concluyó en Náutico Avellaneda y Rosario Rowing.

La Copa Challenger distingue al club que acumula la mayor cantidad de puntos a lo largo de la temporada, reconocimiento que en esta edición quedó en manos de Atlético Provincial.

Por su parte, la Copa Average contempla el promedio de las unidades obtenidas en relación con la cantidad de jugadores presentados por cada institución, distinción que fue para Gimnasia y Esgrima.

El profesor Emanuel Acosta, responsable de la puesta en marcha de la competencia, informó que la entrega de las copas Challenger y Average, junto con los reconocimientos a los clubes ganadores de cada categoría, se realizará durante la Gran Fiesta del Tenis, prevista para el domingo 15 de noviembre en el Jockey Club Rosario. La jornada incluirá, además, una amplia propuesta de actividades destinadas a los chicos, entre ellas un gran encuentro de minitenis, el tradicional interclubes y muchas sorpresas.

El detalles de los clubes campeones por categoría es el siguiente:

Sub 10 mixto: Remeros Alberdi A.

Sub 12 niñas: Red Star.

Sub 12 varones: Regatas A.

Sub 14 niñas: Jockey Club A.

Sub14 varones: Gimnasia y Esgrima A.

Sub16/18 niñas: Mitre de Pérez.

Sub16/18 varones: Provincial A.

El último Regional, en Venado Tuerto

El sexto y último Regional de la temporada concluyó este fin de semana en Venado Tuerto, con una importante participación de representantes de la Federación Santafesina de Tenis (FST), que afrontaron la competencia con el objetivo de sumar los puntos necesarios para asegurar su clasificación al Nacional, que se disputará en Neuquén y marcará el cierre del calendario 2026 de menores.

La delegación de la FST tuvo una destacada actuación a lo largo del certamen, con varios jugadores que consiguieron importantes resultados en sus respectivas categorías y fueron protagonistas en las distintas instancias de la competencia. Así, además de buscar los puntos que les permitan alcanzar la clasificación nacional, los representantes locales coronaron un gran fin de semana, reflejando el buen nivel del tenis de la región.

El director del certamen fue Oscar “Cacho” Coria, quien junto a todo su equipo de trabajo estuvo a cargo de la organización y el desarrollo de la jornada, acompañando a los participantes y garantizando un espacio de encuentro y competencia para los jugadores.

Con un tenis de alto vuelo

Varones

Sub 12: En singles, Facundo Cristin venció a Eduardo Lindsell 6/3, 4/6 y 6/2; y en dobles I. Ottaviani/F. Cristin a E. Lindsell/S. Stival 6/2 y 6/0.

Sub 14: En singles, Facundo Gallastegui a Pedro Robledo 6/3 y 6/1; y en dobles F. Gallastegui/B. Bella a B. Bussoli/P. Robledo 6/2 y 6/4.

Sub 16: En singles, Benicio Vallejos a Nicolas Peirano 6/4 y 7/6; y en dobles A.Osorio/S. Ghersi a N. Peirano/A. Martirosyan 6/1 y 7/6.

Sub 18: En singles, Tomás Chaparro a Mike Gregersen 6/0 y 6/1; y en dobles T. Chaparro/M. Gregersen a F. Pérez/A. Cauquoz 6/1 y 6/1.

Mujeres

Sub 12: En singles, Felicitas Belbuzzi superó a Catalina Taverna 7/5 y 6/2; y en dobles M. Raillon/L. Pratti a F. Belbuzzi/C. Taverna 6/3, 6/7 y 10/8.

Sub 14: En singles, Juliana Perona a Sara Schwank 6/3 y 6/3; y en dobles: S. Schwank/L. Villarruel a E. Baronio/J. Perona 6/4 y 6/1.

Sub 16: En singles, Margarita Miño a Maria Cruz Decouvette 7/5 y 6/4; y en dobles M. Miño/S. Guerin a M. Decouvette/F. Ferrari 1/6, 6/4 y 10/7.

IV Abierto Sub 10

La 4º edición del Abierto de Menores Sub 10 de la Federación Santafesina de Tenis (FST) se desarrolló en el Sorrento Open, con la participación de una importante cantidad de jugadores en una jornada pensada para promover la competencia, el aprendizaje y la integración de los más chicos, brindándoles la posibilidad de sumar experiencia en un ámbito deportivo y recreativo.

En ese contexto los resultados fueron:

Varones: Fausto Vásquez Vattier derrotó a Joaquin Mendez 7/5 y 6/3 y se consagró ganador. El tercer puesto fue para Gorán Yercovich. En second chance, Santiago Ibarra venció a Patricio Pérez Dalmagro 6/3y 6/2.

Mujeres: Lourdes Ferrer venció a Emilia Larrubia por 6/2 y 6/2. Tercer puesto Eugenia Diaz. En second chance, Olivia Doin a Juana Breso 5/7, 6/2 y 10/3.

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