Vuelve el Foro de Davos y hay debate sobre el impuesto a los súper ricos

En ese marco fue que la organizacón Oxfam publicó el reporte “Survival of the Richest”. Allí se dice que desde 2020, el 63% de la nueva riqueza (u$s 26 billones) fue capturada por el 1% más rico, y que las fortunas de los multimillonarios aumentaron u$s 2.700 millones al día, precisó el informe.

En 2022, 95 corporaciones de alimentos y energía duplicaron sus ganancias. Estos sectores obtuvieron u$s 306.000 millones en ganancias inesperadas y pagaron u$s 257 mil millones (84%) de eso a los accionistas ricos.

Al mismo tiempo, al menos 1.700 millones de trabajadores ahora viven en países donde la inflación supera los salarios, y más de 820 millones de personas. Una de cada diez personas en la Tierra, pasa hambre, señaló Oxfam.

El Foro de Davos contará con la presidenta de la Comisión de la Unión Europea, Ursula von der Leyen, el enviado climático de Estados Unidos, John Kerry, y los nuevos presidentes de Corea del Sur, Colombia y Filipinas. El viceprimer ministro chino, Liu He, estará hoy, un día antes de su primera reunión con su homóloga estadounidense, la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, en Zúrich.

El gobierno argentino decidió mantenerse al margen de esta edición presencial, mientras que el gobierno brasileño envió al ministro de Economía, Fernando Haddad.

En el encuentro, los líderes buscarán sortear las divisiones políticas en un mundo polarizado, apuntalar una economía tambaleante y abordar las preocupaciones sobre el cambio climático, entre muchas otras cosas.

La inflación y las perspectivas de una recesión mundial estarán en la agenda. Según la encuesta global de CEOS de PWC, el 42% de los empresarios a nivel mundial están confiados en que sus ingresos crecerán en 2023, 14 puntos porcentuales menos que los que sí lo creían en 2022.

Según los ejecutivos, las amenazas principales que se presentan a escala mundial son la inflación (40%), la volatilidad macroeconómica (31%) y los conflictos geopolíticos (25%). El sondeo recogió la opinión de más de 4.400 CEOs de 105 países y territorios en octubre y noviembre de 2022.

“Esta visión de los principales ejecutivos del mundo es el registro más pesimista que se ha expresado en cuanto al crecimiento económico global desde que se formuló esta pregunta por primera vez hace doce años y representa una baja importante en las visiones optimistas de 2021 y 2022, cuando el 76% y 77%, respectivamente, pensaba que la economía iba a crecer de manera significativa”, señaló el informe.

A largo plazo, las grandes tendencias globales como el cambio climático, la disrupción tecnológica, los cambios demográficos y la inestabilidad social, afectarán a las empresas.

En Argentina, el 35% de los encuestados reconoció que sus organizaciones “no serán económicamente viables en 10 años, proporción que coincide con las respuestas regionales y que a nivel global asciende al 39%”.

“En consecuencia, la mayoría de las inversiones planificadas para el 2023 se orientan a la tecnología y, en sintonía con sus pares de la región y del mundo, el 77% de los empresarios argentinos anticipó la automatización de procesos y sistemas y el 74% la implementación de procesos de innovación avanzada, como inteligencia artificial o sistemas en la nube”, detalló el informe que mide la temperatura de los altos ejecutivos.

Suben las acciones y los títulos de deuda pero también el dólar blue

Todo sube. La Bolsa porteña aceleró su rally alcista ayer y marcó un nuevo máximo en dólares desde 2019, al superar los 700 puntos. El índice S&P Merval subió 3,5% y apiló la novena suba consecutiva. También subieron los bonos de la deuda y, en el mercado de cambios, fue el dólar blue el que exploró nuevos récords.

La cotización del dólar en el mercado ilegal porteño cerró en $ 371, aunque con mucha dispersión durante la jornada, debido a la propia causa de la escalada: la falta de billetes verdes por la decisión de los turistas extranjeros de vender sus dólares en el MEP.

Por eso, mientras la escalada del blue emociona a algunos analistas, el mercado de cambios muestra por ahora estabilidad. El Banco Central finalizó la jornada con compras por u$s 4 millones, pese a que ya no cuenta con el bastón del dólar soja. La semana pasada sumó u$s 219 millones y la anterior u$s 61 millones. De esta manera, alcanzó diecinueve jornadas consecutivas sin ventas en el segmento donde operan bancos y grandes empresas.

El Ministerio de Economía licitará mañana siete bonos en pesos, algunos de ellos a tasa fija, otros ajustables por el dólar, y otros por la variación de la inflación, como parte de su programa financiero.

Uno de los instrumentos a colocar sólo puede ser suscripto por Fondos Comunes de Inversión. Es una Letra de Liquidez a descuento con vencimiento el 17 de febrero.

Para aquellas entidades que integran el Programa de Creadores de Mercado, el ministerio ofrece dos Letras del Tesoro a Descuento, una con cierre el 28 de abril y la otra el 31 de mayo, y una tercera ajustada por CER (inflación) y a descuento pagadero el 19 de mayo.

También habrá títulos para los que no integran el programa de creadores del mercado y que son una Letra vinculada a la variación del dólar pagadera el 31 de octubre y una a tasa Badlar privada.





El comercio de la carne se acerca al Siglo XXI

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca acordó la implementación del troceo de carne con las provincias integrantes en la Mesa Técnica Consultiva, que establece un límite de hasta 32 kilogramos por pieza para poder cargar por parte de los trabajadores y del uso de medios mecánicos y rieleras para medias reses, informó hoy la cartera nacional.

Para las medias reses bovinas, la normativa establece que sólo se podrán cargar o descargar desde el medio de transporte hasta el interior del establecimiento o viceversa, por medio del acople de la rielera del transporte con la rielera del establecimiento. Según las autoridades, “se espera que la implementación total de la norma sea en forma sistemática y paulatina hasta lograr la transformación y modernización total del sistema de comercialización de carne acorde al siglo XXI. Asimismo, “se establece en esta etapa una escala y sanciones en consideración según el avance de la readecuación de los establecimientos frigoríficos”.

La nueva resolución también establece la conformación de una mesa técnica consultiva permanente integrada por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), las provincias y otros organismos públicos considerados pertinentes.