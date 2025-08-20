Vuelan las tasas de plazo fijo: los bancos aplicaron otra suba y ya pagan hasta 55% anual Se da en un contexto de menor liquidez y fuerte apretón monetario. 20 de agosto 2025 · 18:31hs

Las tasas de los plazos fijos volvieron a subir este martes ante un contexto marcado por la menor liquidez en la economía y algunos bancos ya ofrecen hasta un 55% anual a 30 días. El movimiento se da en un contexto de torniquete monetario y en paralelo con la volatilidad de las tasas de las cauciones bursátiles y de las Lecaps.

De acuerdo al comparador de tasas del Banco Central (BCRA), la Tasa Nominal Anual (TNA) para colocaciones a 30 días oscila entre 38% y 55%, según la entidad.

Con una inflación mensual cercana al 2%, los plazos fijos se consolidan como una opción rentable en términos reales: la Tasa Efectiva Mensual (TEM) trepa a un máximo de 4,5%, es decir, más del doble que el IPC.

En cuanto a los plazos y montos mínimos, cada banco establece sus propias condiciones, aunque la mayoría mantiene el esquema estándar de 30 días. La tasa ofrecida puede variar según la modalidad de plazo fijo: tradicional, con renovación automática o bajo condiciones especiales para clientes digitales.

Con este esquema, los plazos fijos vuelven a ganar atractivo frente a la inflación, aunque los analistas advierten que el ajuste de tasas forma parte de un escenario de alta volatilidad monetaria y financiera. Plazo fijo: qué tasa paga cada banco, este martes 19 de agosto de 2025 Banco CMF 55% TNA

Bancor 48,5%

Banco Hipotecario 48,5% (para no clientes, en el caso de clientes es de 45,5%)

Cuenta DNI 48%

Banco Galicia 47%

Banco Macro 46% (preferencial y selecta por canales digitales, hasta $5 millones)

Reba 46%

Banco de Tierra del Fuego 46%

Banco Voii 46%

BBVA 45,5%

Banco Mariva 45%

Banco Bica 45%

Ualá 45%

Banco Meridian 45%

Banco Credicoop 44%

Banco Nación 44%

Banco de Corrientes 44%

Banco del Sol 44%

Crédito Regional Compañía Financiera 44%

Banco Provincia 43%

Santander 38%

Banco Julio 38%

Banco del Chubut 38%

Banco Dino 38%

Banco Comafi 43%

ICBC 42,85%

Bibank 42%

Banco Santa Fe 40%

Banco Santa Cruz 40%

Banco Entre Ríos 40%

Banco San Juan 40%