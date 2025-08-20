La Capital | Economía | tasas

Vuelan las tasas de plazo fijo: los bancos aplicaron otra suba y ya pagan hasta 55% anual

Se da en un contexto de menor liquidez y fuerte apretón monetario.

20 de agosto 2025 · 18:31hs
Vuelan las tasas de plazo fijo: los bancos aplicaron otra suba y ya pagan hasta 55% anual

Las tasas de los plazos fijos volvieron a subir este martes ante un contexto marcado por la menor liquidez en la economía y algunos bancos ya ofrecen hasta un 55% anual a 30 días. El movimiento se da en un contexto de torniquete monetario y en paralelo con la volatilidad de las tasas de las cauciones bursátiles y de las Lecaps.

De acuerdo al comparador de tasas del Banco Central (BCRA), la Tasa Nominal Anual (TNA) para colocaciones a 30 días oscila entre 38% y 55%, según la entidad.

Con una inflación mensual cercana al 2%, los plazos fijos se consolidan como una opción rentable en términos reales: la Tasa Efectiva Mensual (TEM) trepa a un máximo de 4,5%, es decir, más del doble que el IPC.

En cuanto a los plazos y montos mínimos, cada banco establece sus propias condiciones, aunque la mayoría mantiene el esquema estándar de 30 días. La tasa ofrecida puede variar según la modalidad de plazo fijo: tradicional, con renovación automática o bajo condiciones especiales para clientes digitales.

Con este esquema, los plazos fijos vuelven a ganar atractivo frente a la inflación, aunque los analistas advierten que el ajuste de tasas forma parte de un escenario de alta volatilidad monetaria y financiera.

Plazo fijo: qué tasa paga cada banco, este martes 19 de agosto de 2025

  • Banco CMF 55% TNA
  • Bancor 48,5%
  • Banco Hipotecario 48,5% (para no clientes, en el caso de clientes es de 45,5%)
  • Cuenta DNI 48%
  • Banco Galicia 47%
  • Banco Macro 46% (preferencial y selecta por canales digitales, hasta $5 millones)
  • Reba 46%
  • Banco de Tierra del Fuego 46%
  • Banco Voii 46%
  • BBVA 45,5%
  • Banco Mariva 45%
  • Banco Bica 45%
  • Ualá 45%
  • Banco Meridian 45%
  • Banco Credicoop 44%
  • Banco Nación 44%
  • Banco de Corrientes 44%
  • Banco del Sol 44%
  • Crédito Regional Compañía Financiera 44%
  • Banco Provincia 43%
  • Santander 38%
  • Banco Julio 38%
  • Banco del Chubut 38%
  • Banco Dino 38%
  • Banco Comafi 43%
  • ICBC 42,85%
  • Bibank 42%
  • Banco Santa Fe 40%
  • Banco Santa Cruz 40%
  • Banco Entre Ríos 40%
  • Banco San Juan 40%
