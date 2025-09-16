La Capital | Economía | Vassalli

Vassalli sigue cerrada y la UOM reclama más acción al gobierno provincial

El cierre de la empresa se extendió por otra semana. El gremio pide que se obligue a los empresarios a asistir a las audiencias

16 de septiembre 2025 · 22:07hs
Los trabajadores de Vassalli

Los trabajadores de Vassalli, acompañados por representantes de la UOM nacional, se movilizaron el viernes en Firmat.

La fábrica de cosechadoras Vassalli sigue con sus puertas cerradas y crece la incertidumbre entre los 280 trabajadores de planta. La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) exigió al Ministerio de Trabajo de Santa Fe un “mayor protagonismo” en el conflicto. Entre otras cosas, reclama que se utilice la fuerza pública para llevar a los dueños de la firma a las audiencias en la sede de la cartera laboral.

Diego Romero, secretario general de la UOM Firmat, señaló que fracasaron varias audiencias en la cartera laboral sin presencia de directivos y representantes de la firma. Por eso pidió que los obliguen a presentarse.

“No hay diálogo y todo es incertidumbre, exigimos una intervención más activa del Ministerio de Trabajo provincial”, señaló. Por lo pronto los trabajadores siguen en estado asambleario y con presencia continua frente a la planta. Recordemos que Vassalli debe sueldos desde mes julio y el medio aguinaldo.

El viernes pasado, los trabajadores de la fábrica de cosechadoras marcharon por las calles de Firmat y realizaron un acto en la puerta de la planta para exigir por la continuidad de la empresa y la protección de los puestos laborales. La movilización contó con la presencia del secretario general de la UOM a nivel nacional, Abel Furlán, y de representantes de seccionales del sindicato de todo el país.

Paritarias calientes

La conflictividad laboral se nutre de crisis de empleo y disputas de salario. Es el caso de los gremios de la alimentación, que lanzaron un ultimátum tras un nuevo fracaso en la negociación paritaria.

Los principales dirigentes de la actividad anunciaron una movilización a la cámara empresaria Fipaa, que se realizará este miércoles, y advirtieron con medidas de fuerza sorpresivas en fábricas en caso de no haber un acuerdo salarial en la próxima audiencia, con fuertes críticas al gobierno de Javier Milei.

La decisión fue adoptada por los secretarios generales de los sindicatos de la alimentación (STIA) y los integrantes del Consejo Directivo de la Federación de Trabajadores de Industrias de la Alimentación (FTIA), que se reunieron en un plenario nacional para analizar la situación económica y social del país. En la federación se encuentra enrolado el gremio de la alimentación local que conduce Miguel Vivas.

Acuerdos salariales

En cambio, la Confederación de Sindicatos de las Telecomunicaciones (Consitel a la que pertenece el gremio local Sitratel que conduce Claudio Cesar, alcanzó un acuerdo salarial con las empresas Claro, Telecom y Movistar, que se aplicará con los sueldos de septiembre y estipula el pago de una suma extraordinaria equivalente al 1,9 % para los trabajadores del sector.

En tanto, la Asociación Bancaria a nivel nacional informó sobre la actualización de los salarios desde agosto de 2025 elevándose el salario inicial a $1.876.720,94. Asimismo el Día del Bancario se eleva a $1.673.031,80 a corregir por futuras actualizaciones. “Dicha actualización será de aplicación para todas las remuneraciones mensuales brutas, normales, habituales y totales, remunerativas y no remunerativas, incluyendo los adicionales convencionales y no convencionales, acumulando en estos ocho meses del año un 19,5 %, sobre los salarios de diciembre 2024”, señalaron .

El sindicato de Camioneros cerró un incremento salarial en escalas hasta febrero del 2026. El convenio contempla un incremento salarial del 1,2 % para septiembre, del 1,1 % para octubre y del 1 % para noviembre, diciembre, enero y febrero.

