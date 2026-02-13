Huyeron en moto porque viajaban sin casco y cayeron con drogas tras la persecución

El adolescente que manejaba el vehículo quedó demorado junto a una joven de 18 años. Ambos derraparon a unas 30 cuadras en el intento de escape

Un joven menor de edad y otra muchacha fueron detenidos este jueves a la noche tras una persecución policial en la que sufrieron lesiones leves. Ambos viajaban sin casco, derraparon y les secuestraron droga cuando revisaron sus pertenencias en la zona sudoeste.

El adolescente de 17 años fue identificado como el conductor del vehículo secuestrado en Vicente Medina al 6900 . De acuerdo a la versión preliminar, la pareja fue capturada a unas 30 cuadras del sitio donde se cruzaron con el personal del Comando Radioeléctrico.

Los investigadores presumen que Leonela M. llevaba cocaína en su mochila mientras circulaba por la zona sudoeste. En total, los encargados del operativo secuestraron 274.700 pesos en efectivo durante la requisa de ambas personas.

La policía intentó detener a los tripulantes de la moto pasadas las 20 en el cruce de bulevar Avellaneda y avenida Uriburu. Los sospechosos ignoraron la orden y en vez de frenar, se alejaron hacia el sur para acercarse a la intersección con Batlle y Ordóñez.

Moto Vicente Medina 6900 Foto: Policía de Santa Fe.

El adolescente perdió el control del rodado en el barrio Tío Rolo y se cayó junto a su acompañante. La muchacha llevaba un paquete que decía creatina, aunque los encargados del procedimiento entienden que contenía cocaína. En su bolso también encontraron dos balanzas de precisión y 90.700 pesos.

Luego de la aprehensión, los agentes pidieron ayuda al Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) para evaluar el estado de salud de quienes viajaban en la Honda Wave negra. Ambas personas fueron trasladadas al Policlínico San Martín, mientras que la evidencia quedó a disposición de la Justicia en la comisaría 16ª para darle curso a una causa sobre microtráfico.

Detenida Vicente Medina 6900 Foto: Policía de Santa Fe.

El primer reporte médico indica que el conductor de la moto sufrió escoriaciones en la rodilla derecha y el pie. Durante el chequeo de rutina, el suboficial que lo vigilaba encontró unos 180.000 pesos en el bolsillo del pantalón corto gris que tenía puesto. La segunda joven detenida presentaba lesiones similares en el labio superior, los brazos y los muslos. Una vez que recibió asistencia médica, también quedó bajo arresto por orden de la fiscal Romina Cocomazzi.