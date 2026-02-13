La Capital | Ovación | Asociacion Rosarina de Futbol

La Rosarina saldrá a la cancha los sábados después de 35 años

Los torneos de la Rosarina arrancan el 7 de marzo en primera y los sorteos se realizarán el martes 24 de febrero. El femenino comienza el domingo 8

Juan Iturrez

13 de febrero 2026
Asociación Rosarina. El fútbol de primera se disputará los sábados y el comienzo será el 7 de marzo en los tres torneos A

Asociación Rosarina. El fútbol de primera se disputará los sábados y el comienzo será el 7 de marzo en los tres torneos A, B y C. El femenino arrancará el día de la mujer, el 8 de marzo. (foto) del encuentro que Pablo VI derrotó a Tiro Federal y fue campeón del Molinas. 
Mario Giammaría. El presidente de la Asociación Rosarina de Fútbol se refirió al cambio de día en los torneos de primera y de las obras en el predio (exbatallón) que será sede del torneo Odesur 2026. 

Mario Giammaría. El presidente de la Asociación Rosarina de Fútbol se refirió al cambio de día en los torneos de primera y de las obras en el predio (exbatallón) que será sede del torneo Odesur 2026.  

Después de 35 años, los torneos de primera división A, B y C de la Asociación Rosarina de Fútbol se disputarán los días sábados. “El martes 24 estaremos realizando los sorteos de los respectivos torneos en primera masculino y femenino e inferiores A1, A2 y A3. Está todo dado para que los certámenes arranquen entre el sábado 7 de marzo y domingo 8”, dijo el presidente Mario Giammaría a Ovación.

El fútbol de primera división volverá a disputarse los sábados como en la década de los 90. Este cambio de programación en las tres categorías mayores no alterará al resto de las categorías, que jugarán entre sábado y domingo.

mario giammaría

Una medida consensuada

“La medida fue consensuada con los árbitros. Esto posibilitará que nuestra asociación disponga de árbitros para las diferentes ligas del interior. Además, tendremos la asistencia de los servicios de la policía en todos los partidos de primera”, confió Giammaría.

Para los seguidores de la Rosarina, será una novedad el cambio de día. Tanto para entrenadores como para jugadores, árbitros y público en general. Solo se jugó los sábados cuando se disputaban los partidos clásicos Rosario Central y Newell’s en la Liga Profesional por pedido del Ministerio de seguridad.

Nuevos nombres a los torneos

También se cambiarán los nombres de los tres torneos de primera. El de la Primera A llevará el nombre de Copa “Juego Odesur 2026”. El sorteo se realizará el 24 de febrero y comenzará el sábado 7 de Marzo.

Por su parte la Primera B llevará el nombre de Copa “Ciudad de Rosario” y la tercera categoría, la Primera C, se llamará Copa “Jesús Fava”, en honor al exintegrante del tribunal de disciplina que falleció el año pasado.

Se afilió el club 27 de Febrero

Este torneo tendrá un nuevo integrante, el club 27 de Febrero, que participará con todas las categorías. Y El club Jorgito Jrs no jugará esta temporada con sus respectivos planteles.

En cuanto a los formatos de los certámenes de primera, serán los mismos de la temporada 2025. Las primeras A y B en el segundo semestre disputarán en el segundo semestre la Zona Campeonato y Permanencia. La tercera división será a dos ruedas y dará dos ascensos a la Primera B.

Las divisiones inferiores Zona A1, A2 y A3 se sortearán el martes 24 y la fecha de inicio será el sábado 7 y seguirá el domingo 8.

Así serán las diferentes categorías en la presente temporada: quinta división (cat. 2006/2007), sexta (cat.2008/2009), séptima (cat.2010), octava (cat.2011), novena (cat.2012), décima (cat.2013).

Torneo femenino

El fútbol femenino, de gran arraigo en los últimos años tanto en las categoría superiores, también tendrá el sorteo de los tres campeonato de Primera A, B y C el martes 24 a las 19. El sorteo de las inferiores en el femenino está programado para el martes 17 de marzo y comenzarán el sábado 21.

En el marco de la reestructuración de los torneos y a los efectos de equiparar la primera división, los cuales habían quedado en cantidades desproporcionadas debido a deserciones de equipos, se resolvió el ascenso de los clubes Olympia y San José, equipos de la C, para jugar en la Primera B.

Fútbol Infantil

El puntapié en los certámenes en la Rosarina la dará los las categorías del fútbol infantil. Dará comienzo el 22 de febrero y la participación estará reservada para los clubes que inscriban líneas con las cinco categorías obligatorias (2015, 2016, 2017, 2018 y 2019/2020).

Predio de la Rosarina

En el marco de los torneos Sudamericanos Odesur 2026 que se realizarán durante el mes septiembre en Rosario, el predio de la Asociación Rosarina Fútbol (exbatallón 121) fue elegido para disputar el torneo de fútbol internacional.

“El predio de la Rosarina fue elegido para disputar el certamen femenino en el torneo Odesur. Estamos trabajando con la provincial y las empresas que estarán a cargos de las obras. Tendrá sala de prensa, nuevos vestuarios para los planteles y árbitros, se trabajará en el pisos de las dos canchas”, dijo el titular del fútbol local y añadió “Y el predio también contará con una tribuna para dos mil personas, todo está encaminado”, cerró Giammaría.

