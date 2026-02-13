La Capital | Ovación | Central

En Central, Almirón podría enfrentarse este fin de semana con un "lindo" problema para armar el equipo

Si Mallo llega en condiciones al partido contra Barracas, el DT canalla debe decidir quien será su ladero en la zaga central, donde la puja es muy pareja

Elbio Evangeliste

Elbio Evangeliste

13 de febrero 2026 · 06:00hs
Jorge Almirón tiene algunos días para ver si podrá contar con Mallo.

Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Jorge Almirón tiene algunos días para ver si podrá contar con Mallo. Por las dudas, sabe que tiene a Ovando y a Ávila en gran nivel.

El triunfo frente a Sportivo Belgrano de San Francisco en la Copa Argentina trajo la clasificación y mucho alivio, en un momento en que se necesitaba avanzar de fase, pero en Central ya es tiempo de pensar en otra cosa, en ese partido chivo que se le viene en el torneo Apertura contra Barracas Central, y Jorge Almirón empieza a diagramar el once inicial.

Un par de cosas quedaron claras en los 90 minutos contra Sportivo Belgrano. Una de ellas, que Almirón se tomó el partido muy en serio y por eso la apuesta a prácticamente todos los futbolistas que venían actuando como titulares. Otra: por el momento del partido ante los cordobeses en el que hizo los cambios, con el encuentro ya definido, parece obvio que el equipo no sufrirá demasiadas modificaciones.

Donde a Almirón se le presenta un lindo problema es en la zaga central. Si Facundo Mallo (no se informó ni trascendió algo de una posible lesión) no viajó porque fue preservado, es un hecho que el próximo domingo en el Gigante será uno de los titulares. Pero si no se subió al micro por algún problema físico, es otra historia. Si juega, el tema es quién será su acompañante.

Ovando y Ávila, mano a mano

Esa es la carrera que corren Ignacio Ovando y Gastón Ávila, que fueron quienes jugaron en la tarde-noche de miércoles en cancha de Unión. Ovando ya venía en el equipo y el Gato jugó sus primeros minutos tras el regreso.

>>Leer más: Central: qué piensa Jorge Almirón respecto a rotación de jugadores por la seguidilla de partidos

OvandoVB
Ignacio Ovando fue titular en los cinco partidos que jugó Central en el año. Hizo un gol ante Aldosivi.

Ignacio Ovando fue titular en los cinco partidos que jugó Central en el año. Hizo un gol ante Aldosivi.

Almirón tiene todos los elementos para pensar, incluso ahora mismo, quién tiene más chances, pero al menos hacia afuera suena a duda. Es que Ovando viene ya no sólo como parte del equipo desde el final del torneo pasado, sino que arrancó este torneo justamente por una lesión que sufrió Ávila en la pretemporada.

El juvenil cumplió a la perfección en esos primeros cuatro encuentros en los que le tocó jugar al lado de Mallo. Incluso hasta fue el autor de un gol (ante Aldosivi). Lo que le juega en contra es que siendo diestro, le toca jugar con el perfil cambiado.

El Gato, con mejor perfil

A quien el perfil le cae a la perfección es justamente a Ávila, quien pudo jugar tras su regreso a Arroyito. Y no sólo eso, sino que fue uno de los destacados en la victoria canalla, más allá de que Sportivo Belgrano atacó poco y nada, por lo cual no se pudo apreciar cómo estaba el Gato para la marca.

De todas formas, las veces que intervino lo hizo de muy buena manera, con suficiencia e intentando también participar del juego ofensivo, con pelotazos profundos.

>>Leer más: Central lo resolvió fácil, pero a partir de la pelota y con jugadas de gran hechura

Ávila vino como refuerzo y, en condiciones normales, debería ser uno de los integrantes de la zaga central, al lado de Mallo o de cualquier otro, pero recién pudo jugar su primer partido. El tema es que lo hizo más que bien.

Avila
El Gato Ávila jugó el primer partido tras su regreso a Central. Lo hizo de buna forma, aunque al Canalla no lo atacaron demasiado.

El Gato Ávila jugó el primer partido tras su regreso a Central. Lo hizo de buna forma, aunque al Canalla no lo atacaron demasiado.

Alternativas válidas

Por eso, Almirón tiene a un Ovando que hasta aquí siempre aportó garantías (sólo frente Aldosivi tuvo algunas fallas en la salida) y a un Ávila que, ya recuperado del esguince de tobillo, empieza a pedir pista entre los once. Si Mallo no viajó sólo para ser preservado, será titular y allí el DT debe decidir a quién le pone al lado.

Julián Fernández seguramente se mantendrá en el equipo, más luego de convertir. Fue el reemplazante de Gaspar Duarte, quien ni siquiera viajó. Lo que trascendió es que Duarte tiene una molestia muscular. Incluso podría tratarse de una lesión más compleja, pero por el momento no apareció ningún parte médico que lo confirme.

Fatu
Fatura Broun volvió al arco de Central y ahora habrá que esperar si Ledesma se recupera de una molestia en la rodilla.

Fatura Broun volvió al arco de Central y ahora habrá que esperar si Ledesma se recupera de una molestia en la rodilla.

Ledesma en veremos, Broun a pleno

Y después habrá que ver qué sucede en el arco. Jeremías Ledesma también acarrea una molestia y si no se recupera para el domingo el arco seguirá en manos de Jorge Broun. De haber estado en condiciones, seguramente hubiese al menos viajado, pero no lo hizo. Su baja fue por un golpe en la rodilla que sufrió en el partido frente a Aldosivi.

Esos son, a grandes rasgos, los lineamientos del posible equipo canalla para el domingo, con la zaga central en la que la competencia empieza a hacer de las suyas.

