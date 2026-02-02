Indec en tensión: tras la renuncia de Marco Lavagna, el gobierno frena el nuevo IPC

El economista dejó la conducción del Indec en un momento técnico clave. La pulseada por la actualización del índice de inflación. El sucesor

El director del Instituto Nacional de Estadística y Censos ( Indec ), Marco Lavagna, presentó ayer su renuncia y abrió un escenario de incertidumbre en el organismo. La salida del funcionario se produce en un contexto de ruidos internos, marcado por el congelamiento salarial en el instituto —que tensó la relación con la planta de trabajadores— y por la inminente puesta en marcha de un nuevo índice de precios.

Tras confirmarse la dimisión, el ministro de Economía, Luis Caputo , anunció que Pedro Lines asumirá como nuevo titular del Indec. Lines cuenta con una extensa trayectoria en el organismo: fue director de Cuentas Nacionales en distintos períodos —entre 1996 y 2004, luego entre 2007 y 2010, y nuevamente desde 2016 hasta el lunes pasado—.

Lavagna había asumido al frente del Indec el 30 de diciembre de 2019 y condujo una etapa caracterizada por la continuidad del proceso de normalización de las estadísticas públicas, preservando los estándares de transparencia recuperados tras los años en los que los datos oficiales fueron ampliamente cuestionados durante las gestiones kirchneristas.

Su salida coincide, además, con un momento técnico clave para el organismo: la implementación del renovado Índice de Precios al Consumidor (IPC), que incorpora cambios metodológicos y una nueva ponderación basada en la Encuesta de Gastos de los Hogares.

Apenas conocida la noticia, el gremio ATE Indec encendió luces de alerta. Su delegado, Raúl Llaneza, advirtió: “Nos llama poderosamente la atención y nos pone en alerta la renuncia a ocho días de la salida del IPC con la nueva ponderación”. Desde el sindicato volvieron a reclamar un “Indec independiente del poder político”.

Gabriel Frontons, ex director del Instituto Provincial de Estadísticas y Censos (Ipec), recordó que trabajó en forma conjunta en muchas oportunidades con Lavagna y destacó el rigor técnico del ahora ex director del Indec. “Es probable que las dificultades presupuestarias se acentuaran durante estos dos años y eso dificulta la tarea del organismo, el trabajo de los encuestadores, la asignación de recursos para los relevamientos y los trabajadores de campo”, apuntó.

Por su parte, el estadístico Alfredo Coniglio, ex director del Ipec, manifestó no estar de acuerdo con que “los economistas hagan estadísticas”. En ese sentido, preciso que solamente “tienen una materia” vinculada a esa área.

La polémica por el nuevo IPC

Horas más tarde, el ministro Caputo confirmó que el nuevo IPC no será implementado por ahora. “No hay necesidad de cambiar ahora el índice. Da igual, da prácticamente lo mismo. En enero este mes daba un punto más abajo el índice nuevo. Vamos a mantenerlo hasta que el proceso de deflación esté consolidado. No hay fecha del cambio”, aseguró en diálogo con Radio Rivadavia. Y agregó: “Estamos muy confiados en que el proceso de deflación va a continuar. Nos parece razonable no dar lugar a la especulación”.

El ministro sostuvo que la salida de Lavagna se dio por “mutuo acuerdo y en buenos términos”, aunque reconoció que existieron diferencias respecto del cronograma de adopción de la nueva metodología del IPC.

“Marco tenía como fecha para implementarlo ahora. Con el presidente siempre tuvimos la visión de que había que aplicar el cambio una vez que el proceso de deflación esté totalmente consolidado”, explicó.

La renuncia de Lavagna se produce, además, en un Indec atravesado por conflictos laborales. En los últimos meses, varios directores de área adelantaron sus jubilaciones y técnicos comenzaron a buscar oportunidades fuera del organismo, en un contexto de salarios congelados y precarización. “Seguimos exigiendo un organismo estadístico nacional independiente del gobierno de turno, con salarios dignos, carrera administrativa y cargos concursados”, habían reclamado los trabajadores el año pasado, al recordar la intervención del organismo durante la década pasada.

La despedida de Lavagna

El ahora exdirector del Indec se despidió del personal mediante una carta en la que oficializó su decisión de “cerrar esta etapa”. A través de un correo electrónico, calificó su paso por el organismo como “seis años de mucho trabajo y enormes desafíos”, durante los cuales se logró “avanzar en la mejora de las estadísticas públicas”.

“En lo personal no es una decisión sencilla, pero es momento de encarar nuevos proyectos y desafíos, con la tranquilidad de haber compartido con ustedes una etapa intensa y valiosa”, expresó el economista en el mensaje dirigido a sus “queridas y queridos compañeros”.

En la misiva reconoció que quedan iniciativas pendientes, en una referencia implícita a la reciente actualización del IPC: “Quedan proyectos con un alto nivel de desarrollo y otros en proceso, que estoy seguro podrán completarse y ser implementados próximamente”.