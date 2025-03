Tras declaraciones de Caputo, se aceleró la corrida cambiaria

El dólar blue marcó un nuevo máximo en seis meses, al trepar a $1.285 para la venta en las cuevas porteñas y a $1.298 en Rosario. Escaló $30 hasta tocar su mayor valor desde el 11 de septiembre de 2024 y la brecha con el oficial superó el 20%. Trepó $65 en los últimos cinco días. El CCL encadenó su quinto aumento consecutivo y el más alto desde el 1° de julio de 2024, al terminar en los $1.299,01. El MEP saltó a $1.299,32.

“Las incógnitas del mercado pasan casi exclusivamente por las cuentas externas y el plano cambiario, hasta no tener algo más de color sobre qué esquema terminará adoptándose y desde cuándo, así como la magnitud y calendarización de desembolsos, podríamos ver volatilidad”, expresó Juan Manuel Franco, economista jefe de Grupo SBS.

Tras la crisis del segundo ciclo de carry trade armado por Caputo desde que asumió como ministro de Economía, el Banco Central comenzó a perder reservas y los inversores especulativos comenzaron a dolarizar sus carteras. El gobierno corrió a conseguir recursos del Fondo, que podrían ser utilizados, como en 2018, para intervenir en el mercado cambiario.

Incertidumbre por el FMI

Pero hasta el momento, lo único que hay es un decreto de necesidad y urgencia que lo autohabilita a tomar deuda externa. Esto es contrario a la normativa vigente pero el Ejecutivo descuenta el aval de la casta. El martes un dictamen de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, que le permitiera el miércoles lograr el apoyo necesario en Diputados. El PJ ya comunicó su rechazo al acuerdo.

Pero lo que mantiene en vilo a la city es la incertidumbre sobre el contenido, los avances y los tiempos del acuerdo. El propio ministro de Economía, Luis Caputo, que fue a la televisión temprano para tratar de calmar las aguas, reconoció que no se sabe la cifra extra que debería llegar como capital fresco. Se trata de una decisión del “directorio del Fondo”, dijo.

La devaluación

La city se inquietó más. El economista Gustavo Ber aventuró que, en medio de la incertidumbre, “la expectativa se concentra en una eventual reducción gradual del blend (el porcentaje de dólares que los exportadores pueden liquidar en el mercado financiero), posibles flexibilizaciones cambiarias y hasta un sistema de bandas, todos apuntando a una mayor acumulación de reservas”.

En este marco, se agigantó una ola de cobertura por parte de los agentes económicos, lo que redunda en la aceleración de los dólares financieros y el blue, dado que se espera una devaluación.

En la Casa Rosada eligieron hacer una lectura política de las turbulencias. “La oposición nos está jugando en contra”. Sin embargo, en la jornada pesaron sobre todo los rumores en torno de una modificación en el esquema cambiario por pedido del FMI.

El ministro Caputo aseguró que no habrá devaluación tras los desembolsos. “Lo que hagamos no va a afectar a la gente, pusimos la macro en orden y estamos capitalizando el BCRA para que cuando liberemos no haya problemas, cuando liberemos no habrá salto devaluatorio”, afirmó. Pero al mismo tiempo admitió que el dólar “puede flotar”.

“Si el gobierno quiere que baje el dólar tiene que salir a rifar bonos y a clarificar el acuerdo con el FMI”, planteó el economista Federico Glustein.

Encima, la inflación mayorista se aceleró al 1,6 % en febrero.