Crece la preocupación en el Inti por el ajuste de 1.400 puestos de trabajo

Tras la eliminación de más de mil controles de calidad que estaban a cargo del Inti, el gobierno nacional podría dar de baja a 1.400 trabajadores. Advierten por el impacto en la capacidad operativa del organismo

El Inti fue creado en 1957 y cumple un rol clave en la articulación entre el sistema científico-tecnológico y el sector productivo.

Trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Industrial ( Inti ) denunciaron que el gobierno nacional pretende eliminar 1.400 puestos de trabajo. La cifra duplica las estimaciones iniciales difundidas la semana pasada, luego de que una resolución publicada en el Boletín Oficial dispusiera la eliminación de más de mil controles de calidad que realiza el organismo, lo que en ese momento hacía prever unos 700 despidos.

El recorte se inscribe en un proceso de reducción sostenida de la planta. En diciembre de 2023, el Inti contaba con unos 3.100 trabajadores , pero desde entonces ya perdió cerca de 800. Parte de esa disminución se explica por despidos, retiros voluntarios y la finalización de contratos de monotributistas. A esto se suma el desfinanciamiento del organismo y el congelamiento salarial, que empujaron a muchos trabajadoes a buscar otras fuentes de ingreso.

En ese contexto, este martes se realizó una conferencia de prensa en la sede del Inti en Villa Maipú, en Buenos Aires, donde se anunció el refuerzo del plan de lucha . Durante la semana se desarrollarán nuevas actividades, tanto colectivas como por sector, para evaluar el escenario y coordinar medidas. También prevén manifestaciones frente al organismo para visibilizar el conflicto.

Desde la Multisectorial del Inti señalaron que el presidente del organismo, Miguel Ángel Romero, les transmitió que la decisión del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, es avanzar con los 1.400 despidos, lo que —advirtieron— implicaría “la disolución del instituto”. Actualmente, el Inti cuenta con unos 2.400 trabajadores en todo el país, y estiman que una reducción a más de 1.000 trabajadores haría inviable su funcionamiento a escala nacional. “No hay manera de cubrir todo el territorio” , indicaron en declaraciones al informativo Farco.

No obstante, en paralelo, trascendió en algunos medios que Romero habría manifestado que, de concretarse los despidos, no se realizarán bajo su gestión. “El acuerdo no era este: era reducir servicios, no despedir”, afirmó.

Consecuencias del recorte en el Inti

Daniel Luna, integrante de ATE, advirtió sobre las consecuencias de los recortes: “Sin el Inti, la población pierde un garante imparcial del Estado en materia de calidad de productos”. En ese sentido, explicó que las certificaciones pasarían a manos privadas, ya que las empresas deben seguir cumpliendo con esos controles para poder comercializar.

La controversia se vincula directamente con la resolución 42/2026, publicada el jueves 16 de abril en el Boletín Oficial, que dispuso el cese de 1.000 servicios sistematizados brindados por el organismo, detallados en su anexo.

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Un organismo de referencia internacional

El Instituto Nacional de Tecnología Industrial, creado en 1957, cumple un rol clave en la articulación entre el sistema científico-tecnológico y el sector productivo. Su tarea abarca funciones de normalización y metrología, promoción de la innovación y asistencia a la industria, además de garantizar la calidad en áreas que van desde alimentos y salud hasta la construcción y la nanoelectrónica.

Un informe del Grupo EPC, dependiente del Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación (Ciicti), indica que desde 2023 el Inti sufrió un recorte del 43,4% en términos reales. Tras un ajuste del 32,1% en 2025 y la subejecución de su presupuesto, se proyecta para este año una nueva caída real del 6,5%.

Si se considera el crédito disponible, el deterioro es aún mayor: una baja del 52,1% en tres años, lo que ubica al organismo más de un 20% por debajo de los niveles de financiamiento de 2007 y un 62,6% por debajo de su pico en 2016.

El informe también destaca que la planta de personal se redujo un 25,7% entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025. De concretarse los despidos inicialmente previstos, el Inti perdería el 48,1% de su dotación en ese período, quedando incluso por debajo de los niveles que tenía en la década de 1980.