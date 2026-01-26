La Capital | Información General | Vaca Muerta

Vaca Muerta: una firma india le ganó la licitación a Techint y aportará caños para un gasoducto

El costo de la empresa extranjera fuer 40% menor a la oferta del conglomerado de Paolo Rocca.

26 de enero 2026 · 10:41hs
En medio de la puja empresarial por las inversiones en Vaca Muerta, una empresa extranjera logró ganarle la pulseada a Techint y quedarse con la licitación para proveer caños para un gasoducto de 500 kilómetros. Se trata de Welspu, un conglomerado indio líder mundial en textiles para el hogar y fabricante de tuberías de acero.

Además de la fuerte presencia de Welspu en Estados Unidos, Europa y Asia, ahora suma una inversión clave en Argentina: con los caños de la empresa extranjera se transportara el gas de Vaca Muerta a Río Negro para licularlo y exportarlo en barcos.

Por su parte, Tenaris, una de las empresas del conglomerado de Paolo Rocca, es uno de los principales fabricantes de tubos sin costura a nivel mundial y produce cerca del 25% de los caños utilizados por las petroleras en Estados Unidos para la explotación de shale oil y gas.

La licitación que ganó Welspu

A pesar de ser uno de los principales fabricantes a nivel global, en esta ocasión, Techint no logró imponerse en la licitación y la victoria se la llevó Welspu, la firma india. Según trascendió, el factor precio fue determinante, ya que el conglomerado extranjero realizó una oferta para la provisión de caños considerablemente más baja que lo ofertado por la compañía de Rocca.

En particular, la oferta ganadora de Welspun fue de US$ 200 millones, 40% menos que la presentada por Techint, según la información recabada por el diario La Nación. La noticia llega en medio de la apertura comercial que facilitó el ingreso de importaciones y puede ser un revés para compañías locales.

Además, también trascendió que Horacio Marín, CEO de YPF, intentó acercar posiciones para que Techint mejorara su propuesta, pero finalmente la oferta de Welspun resultó claramente más competitiva tanto en precio como en condiciones de pago.

En la licitación, Welspun compitió contra 15 empresas internacionales de España, China, México, Japón, Turquía y la Argentina. Seis compañías llegaron a la etapa final, pero la firma india ganó la pulseada.

