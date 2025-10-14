La Capital | Economía | plazos fijos

Aumentaron las tasas de los plazos fijos: cuánto pagan los principales bancos por un depósito de $1.000.000

El Banco Nación lidera la lista con 47% de TNA. Esta herramienta financiera se vuelve a presentar como atractiva para los ahorristas

14 de octubre 2025 · 11:54hs
Tras un tambaleo en los rendimientos de los plazos fijos, volvieron a aumentar las tasas nominales anuales (TNA) de los principales bancos. En ese sentido, el Banco Nación lidera la lista con el 47%, y le siguen Macro y Galicia con un 45% anual.

De esta manera, tras la recomposición de los rendimientos de los plazos fijos, estas herramientas financieras se vuelven a presentar como una opción atractiva para un gran número de ahorristas.

Vale recordar que con la eliminación de la tasa mínima de interés que regía hasta el año pasado, cada banco define sus propias condiciones. Por eso, los rendimientos pueden variar según la entidad y la estrategia de cada ahorrista.

A modo de ejemplo, un depósito de $1.000.000 a 30 días puede generar rendimientos de entre 30 y 38 mil pesos, dependiendo la entidad bancaria.

Cuánto rinde un depósito de $1.000.000 en los principales bancos

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) informó cuáles son las tasas nominales anuales (TNA) que los principales bancos aplican en octubre 2025 para depósitos tradicionales a 30 días.

Los rendimientos de un depósito de $1.000.000 a 30 días son los siguientes.

Banco Nación: TNA 47 %. Un depósito de $1.000.000 a 30 días rinde aproximadamente $38.630.

Banco Galicia: TNA 45 %. Rinde aproximadamente $37.000.

Banco Macro: TNA 45 %. Rinde aproximadamente $37.000.

Banco Provincia de Buenos Aires: TNA 43 %. Rinde aproximadamente $35.340.

BBVA: TNA 43 %. Rinde aproximadamente $35.340.

Banco Santander: TNA 38 %. Rinde aproximadamente $31.230.

Banco Ciudad: TNA 35 %. Rinde aproximadamente $28.770.

ICBC: TNA 47,7 %. Rinde aproximadamente $39.260.

Banco Credicoop: TNA 37 %. Rinde aproximadamente $30.274.

