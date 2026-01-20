Se realizaron los primeros pagos acordados en el Cramdown de Vicentin

En esta primera etapa, Nueva Vicentin Argentina abonó la deuda con abastecimiento directo para un grupo y la conformación de un fideicomiso para otro

Nueva Vicentin Argentina realizó los primeros pagos acordados dentro de la propuesta de Cramdown homologado por la Justicia. Así la nueva administración de la cerealera comienza el pago para los acreedores que adhirieron a la propuesta final. Hasta el momento 664 demandantes recibieron el pago y aceleran gestiones para continuar con el resto de los pagos .

El directorio de Nueva Vicentin Argentina confirmó que este lunes se llevaron a cabo los primeros pagos previsto en el Cramdown homologado por el Juzgado Civil y Comercial de Segunda Nominación de Reconquista, a cargo del Juez Fabián Lorenzini. Según señalaron a través de un comunicado que lleva la firma del directorio de la firma, se trata de un “nuevo y trascedente hito”.

En este caso, los más de 600 acreedores que recibieron su pago están incluidos en las categorías A2 y A3 . Mientras tanto, la firma aseguró que “se continúan procesando los restantes acreedores que pertenecen a estas categorías que están completando la respectiva documentación”.

En limpio, la categoría A2 (Abastecimiento Directo con Anticipo Financiero) comprende a aquellos acreedores que optaron por la entrega de 200 tn de soja por cada u$s1.000 de crédito y que recibirán un anticipo de hasta u$s25.000 que cubra como máximo el 80% de su crédito. Esta opción “ofrece una recuperación de hasta el 140% de la acreencia y una bonificación de 7 U$S por tonelada tras cubrir el anticipo otorgado”, explicaron desde Nueva Vicentin Argentina.

Por su parte, los acreedores de categoría A3 (Fideicomiso con Anticipo Financiero) “incluye a todos aquellos acreedores que integraron sus derechos a la conformación de un fideicomiso y que recibirán anticipos de hasta u$s25.000, hasta un 50% de su crédito”, detalló la nueva firma.

Nueva Vicentin Argentina remarcó que “la planta de Ricardone se encuentra funcionando a pleno procesando cerca de 90.000 toneladas mensuales de girasol y sus subproductos”. Asimismo, la planta de San Lorenzo está siendo “actualizada y con tareas de mantenimiento” debido a la “parada anual programada, para lo cual ya se están implementando las inversiones que fueran comprometidas a tal fin”, afirmaron sus administradores.

“A su vez se encuentran en proceso de análisis y evaluación todas las unidades de negocio del grupo con el objetivo de avanzar en una pronta puesta en valor y reactivación de estas”, cerró el comunicado.