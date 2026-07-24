La Capital | La Ciudad | Violencia de género

Violencia de género: la mitad de las tobilleras duales se usa en Rosario

Son dispositivos de geolocalización por GPS que lleva el agresor a lo que se suma un receptor para la víctima. Los compró la provincia

Thamina Habichayn

Por Thamina Habichayn

24 de julio 2026 · 06:10hs
Google Seguir a La Capital en Google
Se trata de dispositivos duales que cuentan con una tobillera que va sobre el agresor y un rastreador que tiene la denunciante de violencia de género.

Se trata de dispositivos duales que cuentan con una tobillera que va sobre el agresor y un rastreador que tiene la denunciante de violencia de género.

El 25 de noviembre pasado, el gobernador anunció y presentó la llegada de 200 tobilleras duales destinadas a casos de violencia de género en la provincia de Santa Fe. Comenzaron a funcionar tiempo después luego de que se establecieran protocolos de otorgamiento y uso entre la Justicia y Seguridad. Actualmente hay 12 tobilleras duales en funcionamiento en todo el territorio santafesino: cinco en el centro norte provincial (dos en Santa Fe, y una en Santo Tomé, en Sauce Viejo y en Laguna Paiva) y siete en el sur. En Rosario hay cinco, otra está funcionando en Venado Tuerto y una en Casilda.

Se trata de dispositivos duales que cuentan con una tobillera que va sobre el agresor y un rastreador que tiene la denunciante, con forma de un botón y un tamaño menor a un celular. Ambos dispositivos son constantemente rastreados y tienen una distancia de acercamiento establecida para evitar el contacto entre víctima y victimario. No requieren de la acción de aviso de la denunciante y buscar alertar a la policía sobre la ruptura del perímetro antes de que se dé el contacto.

Matías Lanfranchi, director de la Agencia de Medidas No Privativas de la Libertad, aclaró a La Capital que, desde que se pusieron en funcionamiento, el fuero penal y el de familia hicieron 45 solicitudes de colocación de tobilleras duales. Desde este órgano que se encarga de la implementación de los dispositivos, aclararon que los 33 casos que fueron declarados no aptos se desestimaron por distintos motivos.

“Hubo un solo caso en el que la víctima decidió devolver el dispositivo alegando que se sentía controlada, por lo que quitó su conformidad y el dispositivo fue retirado”, indicó Lanfranchi y aclaró que, si bien el botón tiene un rastreador, no se toma contacto con la persona que lo lleva a menos que haya una situación de acercamiento del agresor. Por otro lado, remarcó que es indispensable la conformidad presentada ante la Justicia. “Más allá de nuestra evaluación de factibilidad, siempre necesitamos la orden judicial para entregar los botones y colocar las tobilleras”, agregó.

En otros casos, lo que denegó la colocación fueron cuestiones técnicas como la imposibilidad de cargar los elementos, la falta de señal 3G o la poca distancia entre las viviendas de la denunciante y el agresor. “Nos ocurrió también que en algunos casos fuimos al domicilio de la víctima a entregar el dispositivo y en ese momento nos comunicó que no lo quería, o que estaba conviviendo con el agresor”, contó el funcionario.

>> Leer más: Encerró y golpeó durante cinco días a su pareja embarazada: lo condenan a 6 años de prisión

Comienzan a funcionar en Santa Fe  

Para comprar las 200 tobilleras, el gobierno de la provincia invirtió 1.238.400 dólares. Luego de adquirirlas a finales de noviembre, desde la Agencia debieron trabajar con fiscales y jueces para establecer los protocolos de uso. Si bien había algunos parámetros de uso establecidos desde el inicio, a medida de que se iban usando las tobilleras se iban perfeccionando los protocolos.

Una vez que llega el pedido del fuero familiar o penal, la solicitud es remitida a la Central de Atención a la Emergencia 911 que realiza las evaluaciones técnicas. “Analizamos, sobre todo, qué posibilidad tenemos de dar respuesta efectiva a la transgresión y cómo hacemos una operatividad eficiente”, detalló Lanfranchi.

En las ciudades grandes se estableció un radio de mil metros de distancia entre la tobillera y el dispositivo. Los primeros 200 metros son de advertencia, se llama al agresor y se le pide que se retire y se le da aviso a la víctima para que se ponga a resguardo. Si se transgreden los 800 metros, se envía un móvil policial a la ubicación de la tobillera.

En las ciudades más pequeñas se estableció un radio de 700 metros en total, en los que los primeros 200 metros funcionan como advertencia. “El movimiento de los móviles en esos lugares es más rápido”, aclaró el funcionario de Seguridad.

>> Leer más: Violencia de género en la zona sur: internaron a una mujer con múltiples puñaladas

Monitoreo desde el 911

El monitoreo está a cargo del 911 y se realiza las 24 horas, todos los días. Hasta el momento no hubo que enviar móviles policiales en ningún caso; sí se debió tomar contacto con los agresores y pedirles que se alejaran de la víctima porque estaban rompiendo con la distancia establecida.

La compra de las tobilleras duales fue anunciada en enero de 2025, pero se efectivizó en septiembre de ese año. Llegaron a la provincia el 25 de noviembre y fueron presentadas por el gobernador Maximiliano Pullaro. “Cambian el paradigma, porque el agresor será la persona que lleve la tobillera y el dispositivo que lo geolocaliza estará monitoreado las 24 horas por el personal policial que está al servicio del 911 y podrá ver un agresor acercándose a la víctima, por lo que estarán acudiendo en ese preciso momento”, dijo en su oportunidad el mandatario provincial. A la vez reconoció que “a la víctima no la estamos revictimizando, sino que al agresor lo vamos a estar controlando permanentemente”.

En el 911 hay 18 personas distribuidas en dos turnos que deberán monitorear los dispositivos las 24 horas. Cada operador puede monitorear hasta más de 20 pares.

Noticias relacionadas
Un tradicional local del microcentro de la ciudad.

En Rosario hay 450 bares obligados a tener mesas y sillas atornilladas

La Municipalidad de Rosario organizó operativos de tránsito especiales por los festejos.

Refuerzan los controles de tránsito por los festejos del Día del Amigo

En Rosario las condiciones se mantendrán estables y sin probabilidades significativas de precipitaciones.

El tiempo en Rosario: un viernes nublado con leve ascenso de la temperatura

Familia intercultural: Bernardo, de Tanzania, armó una familia con Florencia en Rosario. 

¿Racismo en Argentina?: qué dicen africanos y haitianos que viven en Rosario

Ver comentarios

Las más leídas

Adelantaron qué meses serían los más críticos de El Niño en Santa Fe

Adelantaron qué meses serían los más críticos de El Niño en Santa Fe

Dos goles anulados al mismo jugador de Central: en el segundo el VAR corrigió, pero sirvió de poco

Dos goles anulados al mismo jugador de Central: en el segundo el VAR corrigió, pero sirvió de poco

Falleció un joven en la zona sur e investigan si fue en el marco de un robo

Falleció un joven en la zona sur e investigan si fue en el marco de un robo

Barrio Latinoamérica: lo hallaron herido detrás de un contenedor y falleció en el Heca

Barrio Latinoamérica: lo hallaron herido detrás de un contenedor y falleció en el Heca

Lo último

Una balacera cerca del barrio Tiro Suizo terminó con dos adolescentes internados

Una balacera cerca del barrio Tiro Suizo terminó con dos adolescentes internados

Netflix: una película corta, inquietante e impredecible causa furor

Netflix: una película corta, inquietante e impredecible causa furor

En Rosario hay 450 bares obligados a tener mesas y sillas atornilladas

En Rosario hay 450 bares obligados a tener mesas y sillas atornilladas

En Rosario hay 450 bares obligados a tener mesas y sillas atornilladas

La ordenanza tiene 20 años y un proyecto en el Concejo quiere derogarlas al sostener que dificulta la limpieza, limita la reorganización de los espacios y genera barreras para personas con movilidad reducida

En Rosario hay 450 bares obligados a tener mesas y sillas atornilladas
Una balacera cerca del barrio Tiro Suizo terminó con dos adolescentes internados
Policiales

Una balacera cerca del barrio Tiro Suizo terminó con dos adolescentes internados

Violencia de género: la mitad de las tobilleras duales se usa en Rosario

Por Thamina Habichayn
La Ciudad

Violencia de género: la mitad de las tobilleras duales se usa en Rosario

Comienza la primera Feria del Libro Infantil Juvenil: tres días de lecturas, talleres y juegos

Por Lucía Inés López
Zoom

Comienza la primera Feria del Libro Infantil Juvenil: tres días de lecturas, talleres y juegos

Justicia y mandato constitucional: una reforma impostergable
En foco

Justicia y mandato constitucional: una reforma impostergable

La madre de un preso que ordenó balear un micro penitenciario fue condenada por organizar una banda narco
Policiales

La madre de un preso que ordenó balear un micro penitenciario fue condenada por organizar una banda narco

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Adelantaron qué meses serían los más críticos de El Niño en Santa Fe

Adelantaron qué meses serían los más críticos de El Niño en Santa Fe

Dos goles anulados al mismo jugador de Central: en el segundo el VAR corrigió, pero sirvió de poco

Dos goles anulados al mismo jugador de Central: en el segundo el VAR corrigió, pero sirvió de poco

Falleció un joven en la zona sur e investigan si fue en el marco de un robo

Falleció un joven en la zona sur e investigan si fue en el marco de un robo

Barrio Latinoamérica: lo hallaron herido detrás de un contenedor y falleció en el Heca

Barrio Latinoamérica: lo hallaron herido detrás de un contenedor y falleció en el Heca

El ex-Newells que llega a un club que peleará por la permanencia ante el equipo del Parque

El ex-Newell's que llega a un club que peleará por la permanencia ante el equipo del Parque

Ovación
El uno x uno de Central: Julián Fernández y Campaz, de lo mejor del Canalla ante Belgrano

Por Elbio Evangeliste
Ovación

El uno x uno de Central: Julián Fernández y Campaz, de lo mejor del Canalla ante Belgrano

El uno x uno de Central: Julián Fernández y Campaz, de lo mejor del Canalla ante Belgrano

El uno x uno de Central: Julián Fernández y Campaz, de lo mejor del Canalla ante Belgrano

A Central lo persiguen las malas vibras: pudo al menos empatarlo, pero lo perdió

A Central lo persiguen las malas vibras: pudo al menos empatarlo, pero lo perdió

No merecimos perder: Ángel Di María, sobre la derrota de Central ante Belgrano

"No merecimos perder": Ángel Di María, sobre la derrota de Central ante Belgrano

Policiales
Una balacera cerca del barrio Tiro Suizo terminó con dos adolescentes internados
Policiales

Una balacera cerca del barrio Tiro Suizo terminó con dos adolescentes internados

La madre de un preso que ordenó balear un micro penitenciario fue condenada por organizar una banda narco

La madre de un preso que ordenó balear un micro penitenciario fue condenada por organizar una banda narco

Crimen de Marcos Guenchul: siete años de controversia judicial y una familia que lo recuerda

Crimen de Marcos Guenchul: siete años de controversia judicial y una familia que lo recuerda

Encerró y golpeó durante cinco días a su pareja embarazada: lo condenan a 6 años de prisión

Encerró y golpeó durante cinco días a su pareja embarazada: lo condenan a 6 años de prisión

La Ciudad
En Rosario hay 450 bares obligados a tener mesas y sillas atornilladas
La Ciudad

En Rosario hay 450 bares obligados a tener mesas y sillas atornilladas

Violencia de género: la mitad de las tobilleras duales se usa en Rosario

Violencia de género: la mitad de las tobilleras duales se usa en Rosario

Refuerzan los controles de tránsito por los festejos del Día del Amigo

Refuerzan los controles de tránsito por los festejos del Día del Amigo

El tiempo en Rosario: un viernes nublado con leve ascenso de la temperatura

El tiempo en Rosario: un viernes nublado con leve ascenso de la temperatura

Rosario activó el protocolo antipicadas: operativos permanentes y multas de hasta $5,7 millones

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

Rosario activó el protocolo antipicadas: operativos permanentes y multas de hasta $5,7 millones

Crisis en el cordón: tregua en el conflicto por los despidos en Pampa Energía
Economía

Crisis en el cordón: tregua en el conflicto por los despidos en Pampa Energía

Encerró y golpeó durante cinco días a su pareja embarazada: lo condenan a 6 años de prisión
Policiales

Encerró y golpeó durante cinco días a su pareja embarazada: lo condenan a 6 años de prisión

Falleció un joven en la zona sur e investigan si fue en el marco de un robo
Policiales

Falleció un joven en la zona sur e investigan si fue en el marco de un robo

Lo nuevo que se viene para la esquina de la peatonal Córdoba y Mitre
Negocios

Lo nuevo que se viene para la esquina de la peatonal Córdoba y Mitre

Una familia rosarina necesitó más de $1,6 millón en junio para no ser pobre
Economía

Una familia rosarina necesitó más de $1,6 millón en junio para no ser pobre

La actividad metalúrgica cayó 4,6%, pero Santa Fe amortiguó el golpe por la maquinaria agrícola
Economía

La actividad metalúrgica cayó 4,6%, pero Santa Fe amortiguó el golpe por la maquinaria agrícola

Victoria Villarruel fue invitada a La Rural: ¿se cruzará con Javier Milei?
Política

Victoria Villarruel fue invitada a La Rural: ¿se cruzará con Javier Milei?

Empezó el trabajo en la ruta A012 y se abrirán tres frentes de obra en el Gran Rosario
La Región

Empezó el trabajo en la ruta A012 y se abrirán tres frentes de obra en el Gran Rosario

Chau, veda: buscan que abran comercios, bares y se expenda alcohol previo a la elección
Política

Chau, veda: buscan que abran comercios, bares y se expenda alcohol previo a la elección

Barrio Latinoamérica: lo hallaron herido detrás de un contenedor y falleció en el Heca
Policiales

Barrio Latinoamérica: lo hallaron herido detrás de un contenedor y falleció en el Heca

Balcón colorido en invierno: ocho plantas para sembrar en julio y cómo cuidarlas
Información general

Balcón colorido en invierno: ocho plantas para sembrar en julio y cómo cuidarlas

Llegan a Rosario 90 colectivos nuevos propulsados a GNC

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

Llegan a Rosario 90 colectivos nuevos propulsados a GNC

Licitación de la autopista a Córdoba: qué empresas ofrecieron el peaje más barato

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

Licitación de la autopista a Córdoba: qué empresas ofrecieron el peaje más barato

Investigan la muerte de una nena: su madre había sido investigada por otras dos hijas fallecidas
Información General

Investigan la muerte de una nena: su madre había sido investigada por otras dos hijas fallecidas