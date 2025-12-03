Encontraron un cuerpo sin vida en el río Paraná, detrás de Isla de los Mástiles Lo divisó un pescador que dio aviso a Prefectura. Fue trasladado a la Morgue Judicial para identificar a la víctima 3 de diciembre 2025 · 21:33hs

Archivo (Leonardo Vincenti / La Capital)

Un pescador encontró el cuerpo sin vida de un hombre flotando en el río Paraná, frente a Capitán Bermúdez, detrás de Isla de los Mástiles, ya en jurisdicción de la provincia de Entre Ríos.

El episodio ocurrió en la tarde de este miércoles, cuando un pescador divisó el cuerpo boca abajo de un hombre en el kilómetros 438 del río Paraná, por lo que dio aviso al 106.

Prefectura Naval Argentina envió dos embarcaciones y personal del destacamento Sipa San Lorenzo, que constataron que se trataba de un hombre sin vida.

La Fiscalía Federal de San Lorenzo ordenó el levantamiento del cuerpo y su traslado a la Morgue Judicial para lograr la identificación de la víctima y determinar las causas de la muerte.