El doloroso momento que atraviesa Caruso Lombardi más allá de sus peleas mediáticas

El extécnico y actual periodista, uno de los principales críticos de Claudio Tapia y el tesorero Pablo Toviggino, aceptó que vive pensando en el tumor cerebral que "sigue creciendo"

Ricardo Caruso Lombardi dejó de dirigir porque se siente "prohibido" por Tapia, según le dijo hace unas semanas a Ovación.

El exentrenador y periodista Ricardo Caruso Lombardi abrió su costado más íntimo al contar que el meningioma, el tumor cerebral benigno que le extirparon parcialmente hace dos años, continúa creciendo. Esa situación lo mantiene un tanto preocupado en un momento donde tiene una intensa actividad por su "lucha" contra el poder de la AFA.

En una entrevista reciente, el exdirector técnico reconoció que los últimos estudios mostraron que la lesión volvió a avanzar y que esa situación le genera una preocupación constante: “A veces me pongo a pensar y me duele la cabeza de verdad”.

Caruso relató que, desde la operación, su vida cambió por completo: debió reforzar controles médicos, modificar rutinas y aprender a convivir con un temor que aparece cada vez que siente un síntoma.

Aunque intenta mantener el humor y el tono directo que lo caracteriza, admitió en sus declaraciones a Clarín, que la incertidumbre lo acompaña a diario: “Es algo que va a seguir estando ahí. Y eso te hace pensar en todo”.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Diario La Capital (@diariolacapital)

El periodismo lo mantiene activo

A pesar del panorama, el exentrenador asegura que intenta llevar una vida activa, rodeado de familia y afectos, y sostiene que hablar públicamente de su caso le sirve como desahogo. También considera que visibilizar su experiencia puede ayudar a otros que atraviesan situaciones similares: “Hay que hacerse estudios, no hay que dejar pasar las señales”.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Diario La Capital (@diariolacapital)

>>Leer más: Caruso Lombardi: "Estoy prohibido para dirigir y no sé por qué Tapia no me quiere"

Caruso Lombardi confía en que los controles médicos y el seguimiento constante podrán mantener el tumor bajo control. Mientras tanto, asume este nuevo capítulo con sinceridad y sin ocultar el impacto emocional que le provoca.

Su testimonio, crudo y humano, vuelve a mostrar que detrás de la figura polémica y explosiva hay un hombre lidiando con un desafío que no eligió, pero que enfrenta con valentía.