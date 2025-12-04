Cristina Kirchner apeló la ejecución de sus propiedades y las de sus hijos en la causa Vialidad

La expresidenta calificó la medida como una “nueva expresión del derecho creativo” utilizado para perseguirla y que ahora se extiende a sus hijos.

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y sus hijos, Máximo y Florencia , impugnaron este jueves la decisión del Tribunal Oral Federal 2 de avanzar con la ejecución de veinte propiedades para cumplir con el decomiso ordenado en la causa Vialidad por un monto total de 685.000 millones de pesos.

El pasado 18 de noviembre, el juez Jorge Gorini había dispuesto iniciar la ejecución de los bienes de los nueve condenados en la causa Vialidad, de manera solidaria, hasta cubrir la suma exacta de 684.990.350.139,86 pesos. Los bienes pasarán a la órbita de la Corte Suprema de Justicia como parte del proceso para hacer efectivo el decomiso.

En su apelación, Cristina Fernández calificó la medida como una “nueva expresión del derecho creativo” , que según afirmó fue utilizado para perseguirla y ahora se extiende a sus hijos. La defensa sostuvo que todos los bienes de Máximo y Florencia Kirchner tienen “origen lícito” , acreditado en fallos firmes, y que fueron recibidos legalmente de sus progenitores.

Los defensores de la exmandataria argumentaron que estas circunstancias impiden considerar los bienes como instrumento, producto o provecho del delito juzgado, y cuestionaron que el tribunal haya ordenado desapoderar a los hijos de la expresidenta contra de criterios propios del tribunal recientemente dictados.

Por su parte, Máximo y Florencia Kirchner también impugnaron la ejecución de los 19 bienes cedidos por su madre, al advertir que implicaría un "desapoderamiento definitivo de bienes legítimamente adquiridos". Asimismo, solicitaron que se suspendan las tasaciones, inscripciones registrales y cualquier acto tendiente a poner los activos bajo administración de la Corte Suprema u otra entidad.