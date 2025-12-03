Batistuta recordó cuando el Loco Bielsa le prohibió comer alfajores en Newell's

El exdelantero de la selección Gabriel Batistuta palpitó el sorteo del Mundial que será el viernes en Estados Unidos. Habló de Bielsa, Messi, Lautaro y Julián

Gabriel Batistuta, eterno goleador argentino que surgió en la cantera de Newell's , palpitó el sorteo de este viernes de la próxima Copa de Mundo, que se jugará en 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, donde la selección de Lionel Messi buscará el bicampeonato.

En ese marco recordó una anécdota imperdible que tuvo con el Loco Marcelo Bielsa por los alfajores que le quitaban el sueño.

En la antesala del sorteo del Mundial, el exjugador de Newell's, River y Boca, entro otros equipos, recordó una anécdota con Marcelo Bielsa durante su etapa en la Lepra: “A mí me gustaban los alfajores y los comía sin culpa. Llegué a Newell’s con unos kilos de más. Tenía 18 años y pesaba 89. Bielsa, que no le gustaba, me decía que estaba gordo, que era verdad, y me pusieron a dieta. Pasé hambre, pero llegué a 85, que fue lo que pesé después en casi toda mi carrera”.

Además de esta anécdota inolvidable que lo marcó para siempre y le permitió ser un jugador de elite internacional, el oriundo de Reconquista (Santa Fe), también se refirió a la severa dolencia que castigó durante largo tiempo sus tobillos: “Cuando empezó la pandemia me operé en Suiza. Me pusieron una prótesis en cada pierna y estoy muy bien: puedo caminar y hacer una vida normal. Eso me salvó la vida. Hoy disfruto, juego al pádel, aunque no debería, y practico mucho golf”.

Batistuta jugó al golf en Rosario

Justamente la semana pasada el goleador inolvidable de la selección albiceleste participó en Rosario del Abierto de Golf del Litoral como aficionado.

Por su parte, sobre el equipo de Lionel Scaloni se entusiasmó y afirmó que “está mejor que en Qatar. En este momento, es de lo mejor. Los chicos saben a qué juegan y están relajados porque saben lo que es ganar. Estoy convencido de que se juega la final otra vez”, contó en la entrevista con TyC Sports.

El Bati habló de Lautaro, Julián y Messi

Especialista en el puesto, Batistuta afirmó que “no sabría elegir” a un titular entre Lautaro Martínez y Julián Álvarez y planteó: “Me encantan ambos. Es un lindo problema que tiene Scaloni y no sé cómo hará para elegirlo. Los dos juegan, meten goles, presionan, aguantan la pelota y gambetean. No veo diferencias. Además, los dos son líderes en los equipos en los que juegan y solos ponen en dificultad a la defensa adversaria. Probablemente podrían jugar juntos, pero habría que preguntarle a ellos”.

Por último razonó que imagina ver al “Lionel Messi de siempre”, ya que "el Mundial dura un mes y te llena de energía y de ganas. Incluso él se puede preparar mejor que los que están en Europa porque la MLS es más distendida. Lo veo al máximo”.