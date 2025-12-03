La Capital | Ovación | Batistuta

Batistuta recordó cuando el Loco Bielsa le prohibió comer alfajores en Newell's

El exdelantero de la selección Gabriel Batistuta palpitó el sorteo del Mundial que será el viernes en Estados Unidos. Habló de Bielsa, Messi, Lautaro y Julián

3 de diciembre 2025 · 22:24hs
Marcelo Bielsa y Gabriel Batistuta se conocieron en Newells y coincidieron en la selección argentina.

Marcelo Bielsa y Gabriel Batistuta se conocieron en Newell's y coincidieron en la selección argentina.

Gabriel Batistuta, eterno goleador argentino que surgió en la cantera de Newell's, palpitó el sorteo de este viernes de la próxima Copa de Mundo, que se jugará en 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, donde la selección de Lionel Messi buscará el bicampeonato.

En ese marco recordó una anécdota imperdible que tuvo con el Loco Marcelo Bielsa por los alfajores que le quitaban el sueño.

En la antesala del sorteo del Mundial, el exjugador de Newell's, River y Boca, entro otros equipos, recordó una anécdota con Marcelo Bielsa durante su etapa en la Lepra: “A mí me gustaban los alfajores y los comía sin culpa. Llegué a Newell’s con unos kilos de más. Tenía 18 años y pesaba 89. Bielsa, que no le gustaba, me decía que estaba gordo, que era verdad, y me pusieron a dieta. Pasé hambre, pero llegué a 85, que fue lo que pesé después en casi toda mi carrera”.

Además de esta anécdota inolvidable que lo marcó para siempre y le permitió ser un jugador de elite internacional, el oriundo de Reconquista (Santa Fe), también se refirió a la severa dolencia que castigó durante largo tiempo sus tobillos: “Cuando empezó la pandemia me operé en Suiza. Me pusieron una prótesis en cada pierna y estoy muy bien: puedo caminar y hacer una vida normal. Eso me salvó la vida. Hoy disfruto, juego al pádel, aunque no debería, y practico mucho golf”.

>>Leer más: Súper jueves preelectoral en Newell's: atentos al juez y se define la cantidad de candidatos a presidente

Batistuta jugó al golf en Rosario

Justamente la semana pasada el goleador inolvidable de la selección albiceleste participó en Rosario del Abierto de Golf del Litoral como aficionado.

Por su parte, sobre el equipo de Lionel Scaloni se entusiasmó y afirmó que “está mejor que en Qatar. En este momento, es de lo mejor. Los chicos saben a qué juegan y están relajados porque saben lo que es ganar. Estoy convencido de que se juega la final otra vez”, contó en la entrevista con TyC Sports.

>>Leer más: Uno de los encargados de las inferiores de Newell's renunció a días de las elecciones

El Bati habló de Lautaro, Julián y Messi

Especialista en el puesto, Batistuta afirmó que “no sabría elegir” a un titular entre Lautaro Martínez y Julián Álvarez y planteó: “Me encantan ambos. Es un lindo problema que tiene Scaloni y no sé cómo hará para elegirlo. Los dos juegan, meten goles, presionan, aguantan la pelota y gambetean. No veo diferencias. Además, los dos son líderes en los equipos en los que juegan y solos ponen en dificultad a la defensa adversaria. Probablemente podrían jugar juntos, pero habría que preguntarle a ellos”.

Por último razonó que imagina ver al “Lionel Messi de siempre”, ya que "el Mundial dura un mes y te llena de energía y de ganas. Incluso él se puede preparar mejor que los que están en Europa porque la MLS es más distendida. Lo veo al máximo”.

Noticias relacionadas
Marcelo Gallardo sigue a Franco Ibarra desde hace tiempo y considera la posibilidad de llevarse al volante de Central como refuerzo. 

Gallardo puso a una figura de Central entre los refuerzos que quiere en River

Los socios de Newells irán a las urnas el domingo 14 de diciembre.

Súper jueves preelectoral en Newell's: se define la cantidad de candidatos a presidente

Con un asado desde el campo de juego, Estudiantes de Río Cuarto celebró el ascenso.

Ascendieron a primera división y celebraron con un asado en su cancha

Alpine se despedirá del motor Renault en este GP de Abu Dhabi.

La despedida especial en Alpine antes de Abu Dhabi y el novato sorpresa que hará su debut

Ver comentarios

Las más leídas

Confesó que sueña con jugar en Central pero el que lo busca es un grande venido a menos

Confesó que sueña con jugar en Central pero el que lo busca es un grande venido a menos

Uno de los encargados de las inferiores de Newells renunció a días de las elecciones

Uno de los encargados de las inferiores de Newell's renunció a días de las elecciones

Armas, reuniones y motos robadas: tres condenados de la banda de Lucho Cantero

Armas, reuniones y motos robadas: tres condenados de la banda de Lucho Cantero

Feriado y asueto: quiénes podrán descansar cuatro días seguidos en diciembre

Feriado y asueto: quiénes podrán descansar cuatro días seguidos en diciembre

Lo último

Palmeras plantadas en 1960 en Río de Janeiro florecen por primera y única vez

Palmeras plantadas en 1960 en Río de Janeiro florecen por primera y única vez

Batistuta recordó cuando el Loco Bielsa le prohibió comer alfajores en Newells

Batistuta recordó cuando el Loco Bielsa le prohibió comer alfajores en Newell's

Una vez más el Quini 6 quedó vacante y el pozo acumulado bate otro récord

Una vez más el Quini 6 quedó vacante y el pozo acumulado bate otro récord

Un hombre de 78 años apareció muerto en La Paz al 700 y detuvieron a su pareja de 36

El cuerpo fue hallado el 28 de octubre en un departamento de barrio República de la Sexta. La mujer ahora quedó detenida junto a otra joven
Un hombre de 78 años apareció muerto en La Paz al 700 y detuvieron a su pareja de 36
Tensión en el Alto Rosario: asaltaron una joyería a mano armada y escaparon
Policiales

Tensión en el Alto Rosario: asaltaron una joyería a mano armada y escaparon

Quince años de cárcel para el preso que mandó a balear una empresa
Policiales

Quince años de cárcel para el preso que mandó a balear una empresa

Encontraron un cuerpo sin vida en el río Paraná, detrás de Isla de los Mástiles
La Región

Encontraron un cuerpo sin vida en el río Paraná, detrás de Isla de los Mástiles

Un obrero rosarino de 33 años murió electrocutado en San Lorenzo
La Región

Un obrero rosarino de 33 años murió electrocutado en San Lorenzo

Una vez más el Quini 6 quedó vacante y el pozo acumulado bate otro récord
Información General

Una vez más el Quini 6 quedó vacante y el pozo acumulado bate otro récord

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Confesó que sueña con jugar en Central pero el que lo busca es un grande venido a menos

Confesó que sueña con jugar en Central pero el que lo busca es un grande venido a menos

Uno de los encargados de las inferiores de Newells renunció a días de las elecciones

Uno de los encargados de las inferiores de Newell's renunció a días de las elecciones

Armas, reuniones y motos robadas: tres condenados de la banda de Lucho Cantero

Armas, reuniones y motos robadas: tres condenados de la banda de Lucho Cantero

Feriado y asueto: quiénes podrán descansar cuatro días seguidos en diciembre

Feriado y asueto: quiénes podrán descansar cuatro días seguidos en diciembre

Qué buena que está: escándalo en la jura de Diputados por un micrófono abierto

"Qué buena que está": escándalo en la jura de Diputados por un micrófono abierto

Ovación
Tenis: cinco nacionales, cinco finales y tres títulos santafesinos

Por Pablo Mihal
Ovación

Tenis: cinco nacionales, cinco finales y tres títulos santafesinos

Tenis: cinco nacionales, cinco finales y tres títulos santafesinos

Tenis: cinco nacionales, cinco finales y tres títulos santafesinos

Rosario será sede del torneo nacional de selecciones femenino en el futsal 2025

Rosario será sede del torneo nacional de selecciones femenino en el futsal 2025

Gallardo puso a una figura de Central entre los refuerzos que quiere en River

Gallardo puso a una figura de Central entre los refuerzos que quiere en River

Policiales
Un hombre de 78 años apareció muerto en La Paz al 700 y detuvieron a su pareja de 36
Policiales

Un hombre de 78 años apareció muerto en La Paz al 700 y detuvieron a su pareja de 36

Quince años de cárcel para el preso que mandó a balear una empresa

Quince años de cárcel para el preso que mandó a balear una empresa

Antidrogas narcos: condenaron a policías por traficar estupefacientes

Antidrogas narcos: condenaron a policías por traficar estupefacientes

Una mujer fue condenada como miembro de una banda que Pablo Camino lideró desde la cárcel

La Ciudad
La EPE compra medidores inteligentes para hogares e industrias de Rosario
La Ciudad

La EPE compra medidores inteligentes para hogares e industrias de Rosario

El rector de la UNR pidió que el presupuesto 2026 contemple lo que garantizaba la ley de financiamiento

El rector de la UNR pidió que el presupuesto 2026 "contemple lo que garantizaba la ley de financiamiento"

Entre Cuerdas y Letras cerró el año en La Comedia con un festival lleno de música y emociones

"Entre Cuerdas y Letras" cerró el año en La Comedia con un festival lleno de música y emociones

Un motociclista murió tras chocar con una furgoneta en barrio Saladillo

Un motociclista murió tras chocar con una furgoneta en barrio Saladillo

Un motociclista murió tras chocar con una furgoneta en barrio Saladillo
La Ciudad

Un motociclista murió tras chocar con una furgoneta en barrio Saladillo

Feriado y asueto: quiénes podrán descansar cuatro días seguidos en diciembre
La Ciudad

Feriado y asueto: quiénes podrán descansar cuatro días seguidos en diciembre

El rosarino Germán Pugnaloni asume un cargo clave en Seguridad nacional

Por Javier Felcaro
Política

El rosarino Germán Pugnaloni asume un cargo clave en Seguridad nacional

Prófugos más buscados: cayó El Patrón Gallardo en Chubut
Policiales

Prófugos más buscados: cayó El Patrón Gallardo en Chubut

Cómo fue la persecución a la pareja con un niño que les encontraron drogas
Policiales

Cómo fue la persecución a la pareja con un niño que les encontraron drogas

Javkin promulgó la autonomía municipal: Un sueño de grandeza
La Ciudad

Javkin promulgó la autonomía municipal: "Un sueño de grandeza"

Ante la caída histórica en las tasas de vacunación, Santa Fe presenta un nuevo plan
Salud

Ante la caída histórica en las tasas de vacunación, Santa Fe presenta un nuevo plan

Día de las personas con discapacidad: Se está desarmando el sistema
LA CIUDAD

Día de las personas con discapacidad: "Se está desarmando el sistema"

El punto que demora la designación del presidente de la Corte de Santa Fe
Política

El punto que demora la designación del presidente de la Corte de Santa Fe

Monteoliva prometió priorizar el Plan Bandera en su primer día como ministra
Política

Monteoliva prometió priorizar el Plan Bandera en su primer día como ministra

Un choque entre un auto y una moto en Circunvalación derivó en hallazgo de droga
POLICIALES

Un choque entre un auto y una moto en Circunvalación derivó en hallazgo de droga

Última superluna del año: cuándo es, cómo verla y qué significa
Información General

Última superluna del año: cuándo es, cómo verla y qué significa

Granadero Baigorria: hirieron a un chico de 13 años sentado en la vereda
Policiales

Granadero Baigorria: hirieron a un chico de 13 años sentado en la vereda

El gobierno oficializó un cambio en el método de cálculo de las jubilaciones desde 2026
Economía

El gobierno oficializó un cambio en el método de cálculo de las jubilaciones desde 2026

El salario mínimo, vital y móvil tendrá aumentos escalonados hasta agosto
Economía

El salario mínimo, vital y móvil tendrá aumentos escalonados hasta agosto

Detenido por darle un machetazo en la cabeza a un vecino en Nuevo Alberdi
POLICIALES

Detenido por darle un machetazo en la cabeza a un vecino en Nuevo Alberdi

Diputados: los libertarios llegan con ventaja a una sesión clave
Politica

Diputados: los libertarios llegan con ventaja a una sesión clave

Schmuck presidirá el Concejo Municipal por séptimo año consecutivo

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Schmuck presidirá el Concejo Municipal por séptimo año consecutivo

Una mujer fue detenida por amenazar a otra para lograr cobrar una deuda
Policiales

Una mujer fue detenida por amenazar a otra para lograr cobrar una deuda

La nafta premium ya supera los $2.000 en Rosario y anticipan subas en enero
La Ciudad

La nafta premium ya supera los $2.000 en Rosario y anticipan subas en enero