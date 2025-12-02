Apoyo de comerciantes rosarinos al proyecto de ley tributaria 2026

Funcionarios de la provincia mantuvieron un encuentro con comerciantes en la Asociación Empresaria de Rosario. Explicaron el alcance de la propuesta

El encuentro reunió a referentes de las distintas cámaras comerciales que nuclea la AER y sirvió para repasar los puntos principales del proyecto que ahora discute la Legislatura.

El proyecto de ley tributaria 2026 de Santa Fe, que entre otra cosas propone desgravar del impuesto a los ingresos brutos el salario de los nuevos trabajadores y el costo de la energía, recibió el respaldo de los referentes comerciales nucleados en la Asociación Empresaria de Rosario (AER). Así lo indicó el presidente de la entidad, Ricardo Diab, durante la reunión de trabajo que se realizó en esa sede con autoridades provinciales para analizar el texto de la iniciativa.

El encuentro reunió a referentes de las distintas cámaras comerciales que nuclea la AER y sirvió para repasar los puntos principales del proyecto que ahora discute la Legislatura. El subsecretario de Ingresos Públicos de Santa Fe, Florencio Galíndez, y el secretario de Comercio, gustavo Rezzoaglio, respondieron a las preguntas de los empresarios.

“El comercio es uno de los sectores más beneficiados por el proyecto y muchos de los cambios que se incluyeron son producto de las conversaciones con entidades como la AER”, explicó Rezzoaglio.

Galíndez destacó que la ley tiene como puntos centrales la posibilidad de desgravar de Ingresos Brutos el salario bruto de los empleados que se tomen a partir de diciembre y de descontar de la base imponible, hasta un 30%, la factura de electricidad.

De todos modos, la iniciativa va más allá. En el caso específico de los comercios, se reduce al 2,5% la alícuota a unas 48 mil empresas que facturan hasta $ 180 millones al año. También se actualizan las escalas del régimen simplificado, llevando la alícuota efectiva a un rango de 1,5% a 2,3%.

>> Leer más: Ingresos Brutos: la ley tributaria contempla desgravaciones por 80 mil millones de pesos

Además, podrán deducir del pago de IIBB el 100% del impuesto inmobiliario del local y se eximirá del impuesto a los sellos los contratos de alquiler de inmuebles comerciales de micro y pequeños comercios. La iniciativa también desgrava de Ingresos Brutos los intereses por préstamos a proveedores y/o clientes.

El presidente de la AER y de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came), Ricardo Diab, valoró positivamente el proyecto de ley tributaria 2026. “Si bien bien siempre pedimos más, consideramos que es el inicio de un proceso que va en el camino correcto y recoge muchas cosas que siempre reclamamos”, dijo.

El dirigente empresario destacó este apoyo en momentos en que el sector enfrenta una caída fuerte de la rentabilidad por el derrumbe del consumo y el aumento de las importaciones. En es sentido, dijo que también analizan con funcionarios alternativas para tratar de incentivar el consumo.

El lunes pasado la Federación Industriales de Santa Fe (Fisfe) también salió a expresar su apoyo a la ley tributaria 2026.