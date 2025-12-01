La Capital | Economía | Industriales

Industriales santafesinos respaldan las nuevas medidas fiscales para fortalecer al sector fabril

Fisfe consideró que las definiciones aportan previsibilidad y alivio en un momento de marcada fragilidad para la actividad

1 de diciembre 2025 · 19:15hs
Fisfe destacó el trabajo conjunto y sostenido que se viene realizando para lograr el reconocimiento pleno de los servicios industriales como parte integral del entramado productivo.

Los industriales santafesinos se expresaron a favor de las medidas fiscales incorporadas en la ley tributaria 2026 impulsada por el gobierno provincial.

El Comité Ejecutivo de la Federación Industrial de Santa Fe (Fisfe) valoró positivamente la decisión del gobierno de la provincia de Santa Fe de incorporar en la ley tributaria 2026 medidas fiscales orientadas a fortalecer la competitividad y la previsibilidad del sector industrial. “Esta agenda se viene desarrollando en el marco de un trabajo conjunto con las autoridades provinciales, y recoge pedidos históricos de nuestra institución”, expresaron a través de un comunicado.

En este sentido, destacaron el compromiso de mantener alícuota 0 para el 65% de la industria santafesina. “Esta medida consolida un escenario de estabilidad fiscal indispensable para planificar en un momento en que la industria atraviesa una situación compleja, con niveles de actividad que requieren de acompañamiento y alivio tributario”, puntualizaron desde Fisfe.

Asimismo, la entidad celebró la implementación del mecanismo que permitirá reducir hasta un 30% la carga tributaria mediante el descuento del costo energético de la base imponible, reconociendo el peso estratégico de la energía en la estructura de costos y generando un alivio directo para la producción.

Actividades a fasón en Santa Fe

Por otra parte, destacaron la inclusión a partir de 2026 de nuevas modalidades productivas, como el fasón, dentro de las actividades consideradas industriales constituye un paso significativo hacia una concepción más amplia y realista del funcionamiento de las cadenas de valor.

En este punto, Fisfe resaltó especialmente el trabajo conjunto y sostenido que se viene realizando para lograr el reconocimiento pleno de los servicios industriales como parte integral del entramado productivo.

Los industriales también destacaron la incorporación de una deducción del 10% de la base imponible por intereses de préstamos destinados a proveedores y clientes, medida que mejora las condiciones de financiamiento y favorece la continuidad operativa del sector. De la misma manera, la posibilidad de deducir los salarios de nuevos trabajadores de Ingresos Brutos representa un incentivo concreto para la generación de empleo industrial de calidad.

“Desde Fisfe reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando junto al gobierno de la provincia de santa fe y a las instituciones del sector productivo, con el objetivo compartido de consolidar un entorno estable, competitivo y propicio para el desarrollo industrial en toda la provincia”, resaltaron en el comunicado.

La propuesta de actualización impositiva

El gobierno de Santa Fe presentó la semana pasada el proyecto de actualización impositiva para 2026. Entre otros puntos, propone bajar Ingresos Brutos a los empresarios que tomen personal a partir de diciembre próximo. También descontar de la liquidación del impuesto un porcentaje de la factura de electricidad y, en el caso de bancos y fintech, reducir la carga tributaria por los intereses de préstamos realizados al sector productivo.

El proyecto contempla la posibilidad de que las empresas descuenten el costo de la factura eléctrica hasta el 30% de lo que deben pagar por el impuesto que más recauda en la provincia. Rige tanto para los servicios facturados por la EPE como para las cooperativas.

El secretario de Desarrollo Industrial de Santa Fe, Guillermo Beccani.

Beccani: "La industria es trabajo calificado y movilidad social"

Los ministros de Desarrollo Productivo, Economía y Trabajo presentaron el miércoles el proyecto de ley tributaria.

Ingresos Brutos: la ley tributaria contempla desgravaciones por 80 mil millones de pesos

Vassalli. La audiencia en el Ministerio de Trabajo dejó sabor a poco.

Vassalli: los dueños dicen que no pueden pagar salarios y que quieren vender la firma

Miguel Ángel Conde participó activamente en la actividad gremial de la ciudad y la región.

Falleció Miguel Ángel Conde, referente de la industria metalúrgica santafesina

Ovación

Beneficios para la salud física y mental: Aikido, con su dojo oficial en Rosario

