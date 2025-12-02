La Capital | Economía | deuda

Deuda: el gobierno de Santa Fe espera concretar la operación esta semana

Se abrió una ronda de presentaciones con inversores y la licitación se podría realizar en los próximos días. La colocación sería por u$s500 millones

2 de diciembre 2025 · 19:22hs
El ministro de Economía de Santa Fe

El ministro de Economía de Santa Fe, Pablo Olivares. 

El gobierno provincial aspira a concretar esta semana la colocación del bono de deuda para financiar obra pública. Aunque el monto autorizado por la Legislatura es de mil millones de dólares, en este tramo la emisión rondaría los u$s 500 millones.

“Estamos con los pasajes en la mano”, habían señalado, tal como lo informó La Capital, los funcionarios del Ministerio de Economía santafesino el viernes pasado.

La baja del riesgo país después de las elecciones, pero también la resistencia que muestra a un descenso mayor, le sugiere al gobierno provincial que la actual es la ventana de oportunidad para realizar la operación. La reciente emisión de deuda de la ciudad de Buenos Aires, a una tasa del 8,1% y siete años de plazo, clavó un mojón en ese camino. Los cálculos santafesinos ubican los rendimientos a pagar a mitad de camino entre los porteños y los cordobeses, que pagaron 9,7% por endeudarse en junio pasado.

El monto autorizado por la Legislatura santafesina es de mil millones de dólares, pero la colocación sería por una cifra menor en esta etapa, más cercana a los u$s 500 millones.

Un dato no menor es la necesidad de que la operación tenga el aval del Ministerio de Economía de la Nación, como ocurrió en el caso de la emisión de Caba.

Luego de un período de “congelamiento”, el gobierno nacional dio su OK a dos créditos con un organismo internacional, la CAF. En el caso de esta colocación en Wall Street, los funcionarios provinciales aseguran que el respaldo nacional está acordado pero se formaliza una vez que se conoce la tasa pactada.

El método de licitación es a través del sistema de libro de órdenes, por el que los inversores envían sus ofertas a través de un sistema electrónico, permitiendo conocer la demanda del mercado y las tasas de interés que los inversores están dispuestos a aceptar.

Los road show comenzaron con la semana y el jueves podría realizarse la licitación.

Aunque la política juega, en el gobierno provincial descuentan que el aval de la Nación estará, no solo por el propio antecedente de Caba sino porque el endeudamiento de las empresas de energía y de las provincias es una de las vías más expeditivas para aumentar la oferta de dólares para sostener la tensa calma lograda en el mercado cambiario después de las elecciones.

Los opciones para los inversores

En noviembre hubo un rally de obligaciones negociables (ONs). En apenas las primeras dos semanas las colocaciones ya rondaron los u$s 3.000 millones equivalente a todo lo emitido en 2022 y 2023.

El bono a emitir por Santa Fe tendría una duración promedio de 7,5 años y ya cuenta con la calificación internacional emitida por las calificadoras Fitch y Moody’s.

En junio pasado, la Legislatura santafesina aprobó el plan de endeudamiento por 1.000 millones de dólares que solicitó el gobierno provincial.

>> Leer más: Ingresos Brutos: la ley tributaria contempla desgravaciones por 80 mil millones de pesos

Durante el trámite parlamentario, se introdujeron dos modificaciones al texto original: una tiene que ver con fijar un destino para las obras que se vayan a financiar con ese endeudamiento. El 50 % para el sector productivo y el otro 50 % repartido, mitad y mitad, en infraestructura social y para infraestructura en seguridad.

La otra modificación que se introdujo en el proyecto de ley es la creación de una comisión bicameral que controlaría el uso de los recursos que se obtengan con la deuda. Estará integrada por cinco diputados y cinco senadores.

Noticias relacionadas
La fiscalizadora de Newells dio precisiones sobre la deuda que acumula la entidad.

Newell's debe 30 millones de dólares, según un informe de la comisión fiscalizadora

Empleo en baja. La reducción del poder adquisitivo confluye con las pérdidas de puestos laborales y también con la sobrecarga laboral cuando eso es posible.

Caída del poder adquisitivo: ya transfirió $59,8 billones de los asalariados al capital

El encuentro reunió a referentes de las distintas cámaras comerciales que nuclea la AER y sirvió para repasar los puntos principales del proyecto que ahora discute la Legislatura.

Apoyo de comerciantes rosarinos al proyecto de ley tributaria 2026

bancos contra las billeteras virtuales: pagar salarios ahi es un peligro

Bancos contra las billeteras virtuales: "Pagar salarios ahí es un peligro"

Ver comentarios

Las más leídas

Electrodomésticos importados en Rosario: sobreoferta y precios en baja

Electrodomésticos importados en Rosario: sobreoferta y precios en baja

Ya venden vuelos directos entre Rosario y Madrid: ¿cuánto cuesta el pasaje?

Ya venden vuelos directos entre Rosario y Madrid: ¿cuánto cuesta el pasaje?

Fue jugador y DT de Central y ahora dirigirá a un grande que ganó tres veces la Libertadores

Fue jugador y DT de Central y ahora dirigirá a un grande que ganó tres veces la Libertadores

Detuvieron a 5 argentinos acusados de robar en un shopping en Miami

Detuvieron a 5 argentinos acusados de robar en un shopping en Miami

Lo último

La nafta premium ya supera los $2.000 en Rosario y anticipan más aumentos en enero

La nafta premium ya supera los $2.000 en Rosario y anticipan más aumentos en enero

Una mujer fue detenida por amenazar a otra para lograr cobrar una deuda

Una mujer fue detenida por amenazar a otra para lograr cobrar una deuda

Caída del poder adquisitivo: ya transfirió $59,8 billones de los asalariados al capital

Caída del poder adquisitivo: ya transfirió $59,8 billones de los asalariados al capital

La nafta premium ya supera los $2.000 en Rosario y anticipan más aumentos en enero

Las estaciones de servicio volvieron a remarcar precios. La premium pasó la barrera de los $2.000 por litro en todas las banderas, menos en YPF
La nafta premium ya supera los $2.000 en Rosario y anticipan más aumentos en enero
Bancos contra las billeteras virtuales: Pagar salarios ahí es un peligro
Economía

Bancos contra las billeteras virtuales: "Pagar salarios ahí es un peligro"

Una mujer fue detenida por amenazar a otra para lograr cobrar una deuda
Policiales

Una mujer fue detenida por amenazar a otra para lograr cobrar una deuda

Ya venden vuelos directos entre Rosario y Madrid: ¿cuánto cuesta el pasaje?
La Ciudad

Ya venden vuelos directos entre Rosario y Madrid: ¿cuánto cuesta el pasaje?

Detuvieron a 5 argentinos acusados de robar en un shopping en Miami
Información General

Detuvieron a 5 argentinos acusados de robar en un shopping en Miami

Condenan a Tres Dedos, miembro de la banda narco de Rodríguez Granthon
Policiales

Condenan a Tres Dedos, miembro de la banda narco de Rodríguez Granthon

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Electrodomésticos importados en Rosario: sobreoferta y precios en baja

Electrodomésticos importados en Rosario: sobreoferta y precios en baja

Ya venden vuelos directos entre Rosario y Madrid: ¿cuánto cuesta el pasaje?

Ya venden vuelos directos entre Rosario y Madrid: ¿cuánto cuesta el pasaje?

Fue jugador y DT de Central y ahora dirigirá a un grande que ganó tres veces la Libertadores

Fue jugador y DT de Central y ahora dirigirá a un grande que ganó tres veces la Libertadores

Detuvieron a 5 argentinos acusados de robar en un shopping en Miami

Detuvieron a 5 argentinos acusados de robar en un shopping en Miami

El candidato Cristian DAmico presentó a Claudio Vivas, su director general para Newells

El candidato Cristian D'Amico presentó a Claudio Vivas, su director general para Newell's

Ovación
Vuelve a Newells un lateral que estaba a préstamo y salió campeón de la Copa Sudamericana
OVACIÓN

Vuelve a Newell's un lateral que estaba a préstamo y salió campeón de la Copa Sudamericana

Vuelve a Newells un lateral que estaba a préstamo y salió campeón de la Copa Sudamericana

Vuelve a Newell's un lateral que estaba a préstamo y salió campeón de la Copa Sudamericana

El ex-Central que no pudo jugar el último partido pero igual dio la vuelta olímpica con su equipo

El ex-Central que no pudo jugar el último partido pero igual dio la vuelta olímpica con su equipo

Palazo de Darío Benedetto a Bernardi por su salida de Newells: Me faltó el respeto

Palazo de Darío Benedetto a Bernardi por su salida de Newell's: "Me faltó el respeto"

Policiales
Una mujer fue detenida por amenazar a otra para lograr cobrar una deuda
Policiales

Una mujer fue detenida por amenazar a otra para lograr cobrar una deuda

Preventiva para banda de La Cerámica y Nuevo Alberdi conducida desde la cárcel

Preventiva para banda de La Cerámica y Nuevo Alberdi conducida desde la cárcel

Condenan a Tres Dedos, miembro de la banda narco de Rodríguez Granthon

Condenan a Tres Dedos, miembro de la banda narco de Rodríguez Granthon

Una policía federal fue capturada en Concordia con 14 kilos de cocaína

Una policía federal fue capturada en Concordia con 14 kilos de cocaína

La Ciudad
La nafta premium ya supera los $2.000 en Rosario y anticipan más aumentos en enero
La Ciudad

La nafta premium ya supera los $2.000 en Rosario y anticipan más aumentos en enero

Rosario envió su primera gran carga solidaria al Garrahan: 160 mil tapitas

Rosario envió su primera gran carga solidaria al Garrahan: 160 mil tapitas

Jorge Riestra: homenaje por los 100 años del nacimiento del escritor rosarino

Jorge Riestra: homenaje por los 100 años del nacimiento del escritor rosarino

El Concejo avala que la Intendencia siga definiendo el precio del boleto

El Concejo avala que la Intendencia siga definiendo el precio del boleto

Un corto del Superior de Comercio ganó un premio en el festival Cine Tiza
La Ciudad

Un corto del Superior de Comercio ganó un premio en el festival Cine Tiza

Bullrich pidió que Messi se despegue de Tapia y tensó más la disputa con la AFA
Política

Bullrich pidió que Messi se despegue de Tapia y tensó más la disputa con la AFA

¿El magnesio puede ser beneficioso para las personas con hígado graso?

Por Florencia O’Keeffe

Salud

¿El magnesio puede ser beneficioso para las personas con hígado graso?

Vicentin: Grassi rechazó con dureza las impugnaciones de los cuasi competidores
Economía

Vicentin: Grassi rechazó con dureza las impugnaciones de los "cuasi competidores"

José Núñez integrará la bancada de Provincias Unidas en Diputados
Política

José Núñez integrará la bancada de Provincias Unidas en Diputados

General Motors sigue achicando su planta de Alvear: 90 nuevos retiros
La Región

General Motors sigue achicando su planta de Alvear: 90 nuevos retiros

Tres hombres imputados por violenta agresión a inspectores municipales
LA CIUDAD

Tres hombres imputados por violenta agresión a inspectores municipales

La autonomía municipal se promulga con un acto cargado de simbolismo

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

La autonomía municipal se promulga con un acto cargado de simbolismo

Frigorífico de Villa Gobernador Gálvez en crisis: trabajadores quieren una cooperativa
LA REGION

Frigorífico de Villa Gobernador Gálvez en crisis: trabajadores quieren una cooperativa

Se viene la 36ª Muestra Anual de Fotoperiodismo Argentino, con participación rosarina

Por Morena Pardo
Zoom

Se viene la 36ª Muestra Anual de Fotoperiodismo Argentino, con participación rosarina

Fentanilo: se conoce el informe de la comisión investigadora de Diputados

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Fentanilo: se conoce el informe de la comisión investigadora de Diputados

Demoraron a diez personas por pintadas vinculadas a las elecciones en un sindicato
La Ciudad

Demoraron a diez personas por pintadas vinculadas a las elecciones en un sindicato

El tiempo en Rosario: martes con pocas nubes y temperatura en aumento
La Ciudad

El tiempo en Rosario: martes con pocas nubes y temperatura en aumento

Monteoliva asume en Seguridad y ratifica la doctrina Bullrich
POLITICA

Monteoliva asume en Seguridad y ratifica la "doctrina Bullrich"

Cómo funciona AlertAR, el sistema que envía alarmas a los celulares en caso de riesgo climático
Información general

Cómo funciona AlertAR, el sistema que envía alarmas a los celulares en caso de riesgo climático

La EPE detectó un loteo residencial colgado de la luz en el Gran Rosario
La Región

La EPE detectó un loteo residencial colgado de la luz en el Gran Rosario

En Central, Di María y Malcorra fueron máximos goleadores en 2025

Por Carlos Durhand
Ovación

En Central, Di María y Malcorra fueron máximos goleadores en 2025

Instalaba un cartel en la zona norte y cayó desde más de diez metros
La Ciudad

Instalaba un cartel en la zona norte y cayó desde más de diez metros

Venado Tuerto: once imputados como miembros de una red narco
POLICIALES

Venado Tuerto: once imputados como miembros de una red narco

Un repartidor de delivery debe realizar 500 pedidos al mes para ganar $1.200.000
Información General

Un repartidor de delivery debe realizar 500 pedidos al mes para ganar $1.200.000